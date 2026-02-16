Murió el actor Robert Duvall, reconocido por sus papeles en "El Padrino" y "Apocalipsis Now"

Robert Duvall, que interpretó al abogado mafioso en "El Padrino" y se robó el protagonismo con su representación de un coronel apasionado por el surf en "Apocalipsis Now", murió a los 95 años, según informó su esposa este lunes.

"Ayer nos despedimos de mi querido marido, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció pacíficamente en casa", dijo su esposa, la actriz y directora argentina Luciana Pedraza, en un comunicado.

NOTICIA EN DESARROLLO