Poderoso ejecutivo de Dubái, complicado por su relación con Epstein

Los Archivos Epstein sumaron una baja en una compañía internacional. En este caso fue DP World el que anunció a sus nuevos presidente y director ejecutivo, ante el despido del sultán Ahmed bin Sulayem, quien ostentaba ambos cargos, y es un reconocido empresario vinculado al auge de Dubái como centro comercial mundial. Por su parte, DP World es uno de los mayores operadores portuarios del mundo, y las más de nueve mil cuatrocientas menciones de Bin Sulayem en los Archivos Epstein fueron las que determinaron que la compañía lo despidiera y eliminara su nombre de toda publicación en el sitio oficial.

Cartas que queman. En los archivos mencionados apareció una correspondencia regular entre Bin Sulayem y Jeffrey Epstein que va de 2009 a 2018. En esos mensajes se mencionan asuntos íntimos, reuniones, presentaciones y oportunidades de negocio. Por ejemplo, en los textos se sugiere que Bin Sulayem visitó a Epstein varias veces en su domicilio de Nueva York e incluso en su isla de Bahamas. También hay relatos sobre una relación del ex-DP World con una estudiante de una universidad de Dubái, con quien describió haber tenido el “mejor sexo de mi vida, un cuerpo increíble”, y comentarios sobre los masajes sexuales que recibió durante un viaje a Tokio. Epstein lo presentaba a su entorno como “la mano derecha” del gobernante de Dubái y primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Contacto en Israel. Llamó la atención que los Archivos Epstein dieran cuenta de que Bin Sulayem había viajado a Israel varios años antes de que los Emiratos Árabes Unidos normalizaran sus relaciones con ese país, y que fue Epstein quien lo puso en contacto Ehud Barak, primer ministro de Israel de 1999 a 2001. Por cierto, este opositor al cuestionado Benjamin Netanhyahu, pidió disculpas por su prolongada amistad con Epstein el viernes último, en la televisión de su país. “Solo en 2019, cuando una reinvestigación hizo evidente la amplitud y profundidad de los atroces crímenes de este hombre, corto relaciones con él, y todos hacen lo mismo”, dijo Barak.