La historia de Robert Duvall en el cine no comenzó con el estruendo de una gran estrella, sino con el silencio inquietante de un hombre oculto tras las sombras de un porche en Alabama. Su interpretación de Boo Radley en la adaptación de 1962 de la novela de Harper Lee marcó el inicio de una de las trayectorias más respetadas y técnicamente rigurosas de la industria cinematográfica estadounidense.

Con una presencia física que proyectaba una calma peligrosa o una lealtad inquebrantable, el actor nacido en San Diego y fallecido a los 95 años, evitó los moldes tradicionales del galán de Hollywood para convertirse en un maestro del carácter. Su formación bajo la tutela de Sanford Meisner le permitió desarrollar un estilo basado en la escucha activa y la reacción orgánica, elementos que transformarían para siempre el realismo en la pantalla grande.

Robert Duvall, de la Escuela Meisner al éxito en el Nuevo Hollywood

Duvall se mudó a Nueva York en 1955 para estudiar en el Neighborhood Playhouse, financiado por la ley de beneficios para veteranos tras servir en el Ejército de los Estados Unidos. Allí compartió sueños y precariedad con figuras como Gene Hackman y Dustin Hoffman, mientras trabajaba en empleos nocturnos para subsistir. Durante su formación, Meisner lo eligió para diversas obras teatrales, consolidando una técnica que el actor defendería durante décadas.

Sobre aquellos años de formación y su visión del oficio, el actor recordó en una entrevista la importancia de la autenticidad frente al artificio interpretativo. "Para mí, los actores jóvenes son mejores que nunca", declaró Duvall, subrayando su desinterés por los elogios excesivos y su enfoque en la meticulosidad del trabajo actoral. Su enfoque siempre fue la "verdad emocional bajo circunstancias imaginarias".

El reconocimiento masivo llegó en la década de 1970 de la mano de Francis Ford Coppola, quien lo seleccionó para interpretar a Tom Hagen en El Padrino. Como el consejero irlandés-alemán de la familia Corleone, Duvall personificó la eficiencia fría y la diplomacia dentro del crimen organizado. Su papel fue tan fundamental que el propio actor intervino para asegurar la participación de Al Pacino en el reparto principal.

A pesar del éxito comercial y crítico de las dos primeras entregas, Duvall declinó participar en la tercera parte de la saga por una disputa salarial. "Fue una cuestión de principios", explicó el actor al referirse a la diferencia abismal entre su oferta y el salario de sus compañeros, añadiendo de forma pragmática: "Todos lo hicieron por dinero. ¿Por qué esperar 15 años para hacer una secuela?".

El coronel del napalm y la consagración de Duvall en el Oscar

En 1979, Duvall entregó una de las actuaciones más icónicas de la historia del cine bélico en Apocalypse Now. Como el Teniente Coronel Bill Kilgore, un hombre que parecía inmune a las balas y obsesionado con el surf en plena zona de combate, el actor inmortalizó diálogos que pasaron a formar parte de la cultura popular global. Su capacidad para encarnar hombres autoritarios que no debían ser provocados se convirtió en su sello distintivo.

La frase más famosa de su carrera surgió de una escena donde Kilgore se arrodilla entre la niebla naranja de los ataques químicos. "Amo el olor del napalm por la mañana", exclama su personaje antes de explicar que ese aroma le recordaba a la victoria. Por este papel recibió su segunda nominación al Oscar, consolidando su estatus como el "Olivier americano", un título que él siempre rechazó con modestia.

El punto culminante de su reconocimiento académico llegó en 1983 con la película Tender Mercies. En este drama interpretó a Mac Sledge, una estrella de la música country alcohólica que busca la redención en un pequeño pueblo de Texas. Duvall no solo actuó, sino que también interpretó sus propias canciones, demostrando una versatilidad que iba más allá del diálogo escrito por su colaborador habitual, Horton Foote.

La película fue producida con un presupuesto modesto de 4,5 millones de dólares y se rodó en una propiedad abandonada en Waxahachie. Por su interpretación, Duvall finalmente obtuvo el Premio de la Academia al Mejor Actor, marcando su mayor triunfo personal.

A lo largo de su madurez, el actor exploró la dirección y la producción a través de su propia compañía, Butchers Run Films, fundada en 1992. Bajo este sello dirigió y protagonizó The Apostle en 1997, donde encarnó a un carismático pero violento predicador pentecostal. Esta obra le valió otra nominación al Oscar, demostrando que su capacidad para liderar un proyecto era tan sólida como su labor de reparto.

Duvall también destacó por su habilidad para recrear figuras históricas con una precisión casi documental. Interpretó al General Dwight D. Eisenhower en la miniserie Ike (1979), al dictador soviético Joseph Stalin en la película homónima de HBO (1992) y al general Robert E. Lee en Gods and Generals (2003). Su rostro curtido y su mirada intensa le permitieron dotar de humanidad a líderes complejos y controvertidos.

En sus últimos años, continuó batiendo récords de longevidad en la industria. En 2015, se convirtió en la persona de mayor edad en ser nominada al Oscar como Mejor Actor de Reparto por su trabajo en The Judge. Su carrera, que abarcó más de seis décadas, se caracterizó por una transición fluida entre el cine de autor y las grandes producciones de estudio, manteniendo siempre la misma ética de trabajo.

Robert Duvall falleció el 16 de febrero de 2026 a los 95 años en su hogar, rodeado de su familia. Su esposa, Luciana Duvall, confirmó que el actor "falleció pacíficamente en casa, rodeado de amor y comodidad". Con su partida, el cine perdió a un intérprete que, según la crítica, se especializó en interpretar a "hombres autocontrolados que no deberían ser empujados demasiado lejos".