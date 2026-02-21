El ex príncipe Andrés no es investigado por un delito sexual sino por uno de orden público

Las once horas que el expríncipe Andrés estuvo demorado en una dependencia policial británica el jueves 19 de febrero, no fueron para profundizar ante algún tipo de avance en la denunciada presunta violación que el hermano del rey Carlos III habría cometido con la por entonces adolescente Virgnia Giuffre, quien había sido entregada a él por Epstein y su novia Ghislaine Maxwell.

Dicho caso estalló cuando Isabel II todavía era reina de Inglaterra, y se cerró con un acuerdo extrajudicial en 2022, por una cifra que rondaría los doce millones de dólares; la corona británica nunca informó el monto exacto. Giuffre de nacionalidad australiana estadounidense se quitó la vida el 25 de abril de 2025.

Colateral. Así como Al Capone terminó preso por evasión fiscal, Andrew Mountbatten Windsor –nombre civil que tiene que usar habiéndoselo despojado de su cargo como príncipe–, fue arrestado por “sospechas de conducta indebida” cuando, entre 2001 y 2011, ejerció el cargo público de representante especial del Reino Unido para el Comercio Internacional.

Los Archivos Epstein que se hicieron públicos dieron indicios de que el entonces príncipe había entregado a Epstein información calificada y reservada. Por ejemplo, en un correo electrónico fechado el 24 de diciembre de 2010, Andrés le envió “un informe confidencial” sobre oportunidades de inversión en Afganistán. También había otros mails de similar categoría con datos obtenidos en viajes de trabajo a China, Singapur y Vietnam que el expríncipe realizó como representante especial del Reino Unido para el Comercio Internacional.

Difícil condena. La conducta indebida en el ejercicio de un cargo público puede sancionarse con una infracción “inusual” dado que no existe “una escala legal que establezca las penas aplicables en caso de condena”, explicó a AFP el abogado Mark Stephens, especialista en derecho constitucional del despacho Howard Kennedy, en Londres. El posible abanico de penas van desde una simple multa hasta la cadena perpetua. “Es un delito extremadamente difícil de probar”, dijo Stephens. Según este jurista, la investigación podría complicarse si el expríncipe invocara la “inmunidad soberana” dada su condición de príncipe de sangre, y porque que era príncipe en el momento de los hechos delictivos que se le adjudican. Él es el primer miembro de la realeza detenido en la historia moderna de la monarquía y en este “ámbito complejo del derecho”–califica Stephens– que sostiene el principio de inmunidad soberana “The King can do no wrong” (El rey no puede cometer errores), “nunca ha sido realmente puesto a prueba ante la justicia”, remarcó el jurista.

Habló la corona. El día de la detención por once horas del expríncipe Andrés, su hermano Carlos III estaba sentado en primera fila junto a Stella McCartney, viendo el desfile de apertura de la Semana de la Moda de Londres.

En paralelo, el monarca británico envió un comunicado que daba a entender que –al menos por ahora– la inmunidad soberaba no sería aplicable para con su hermano. “Lo que sigue ahora es un proceso integral, justo y adecuado mediante el cual este asunto se investigue de manera eficiente y por las autoridades competentes. Permítanme ser claro: la ley debe seguir su curso. Mientras este proceso continúa, no sería correcto que hiciera más comentarios. Mientras tanto, mi familia y yo continuaremos cumpliendo con nuestro deber y servicio a todos ustedes”.

Triste. El apoyo de Trump, uno de los poderosos que más veces aparece mencionado en textos y en fotos en los Archivos Epstein, se dio el mismo jueves de la detención. A bordo del avión presidencial dijo que el arresto del expríncipe Andrés “es una vergüenza, es muy triste y muy malo para la familia real. Es muy, muy triste”.