La enorme 'cintura' de Jorge Asís, incluso esta versión más atildada luego con los 25 kilos que admitió haber bajado, se vio en jaque este sábado en la Mesaza de la increíble Mirtha Legrand, para devolver el filoso cuestionario romántico que, divirtiéndose, disparó la diva en su programa del 13.

"Desde que me senté no hacés más que mirame, me encontrás bien, cómo me ves?, arrancó Mirtha sin anestesia. Asís, todo un caballero, devolvió "bien, absolutamente perfecta, y me encanta como le queda ese gris...".

"Si es lindo el vestido... Pero ¿es verdad que vos te enamoraste de la hija de Le Pen?", volvió a la carga Mirtha, que recién calentaba motores. Asís abrió los ojos, sorprendido, intuyendo la que se venía, y contó que ya había aclarado lo inexacto del rumor, destacando que "ni conoce" a la carismática política francesa de ultraderecha.

"Vos eras más gordo, te recuerdo gordito...", siguió Mirtha ese adorable diálogo con Asís, que contestó con su tono señorial "si, es cierto, bajé 25 kilos, lo que me obligó a cambiar de vestuario", adjudicando el cambio de estilo de vida para perder ese peso a su salud. Recalcó, sin embargo, que recién se había visto ante problemas serios de internación "hace 3 años, cuando tenía 77".

"Qué mujeriego que eras... Yo recuerdo que eras muy mujeriego", siguió Mirtha, llevando el tono al implícito "yo te conozco", e incluso amagó con un filoso "yo sé que vos anduviste con algunas mujeres muy conocidas...". Sentada al lado de Asís, la autora y locutora Dalia Gutmann se divertía horrores. 'Campi' y Diego Sehinkman, los otros invitados, también festejaban el 'interrogatorio'.

Ya desde la mesa le pedían "nombres, nombres", de esas amantes pasadas de Asís, pero Mirtha con elegancia contestó "no, no voy a darlos si él no los da...". Asís lo adjudicó a que su look "de morocho, con bigotes, la voz..." hacía que lo vieran "con permanentes actitud conquista, lo que no es así...".

A la escena le faltaba el broche de Mirtha, que fue colosal: "¡Comiste algo? Asís, no me sacás la vista... ¿Te gusto yo?", disparó con esa mezcla de inocencia y maldad que maneja como nadie, "Sí" contestó Asís, asintiendo con la cabeza, ante la diversión general, y todavía faltaba que Mirtha estirara su mano hacia el lado en que se encontraba el escritor para decirle cariñosamente "dame la manito". Asís se estiró y cerró la escena. "Querida, por favor...", cerró uno de los mejores fragmentos del programa.

HB