Una influencer libertaria denunció ser víctima de una estafa inmobiliaria

La influencer libertaria Marilú, reconocida por su actividad en la militancia a favor del Gobierno de Javier Milei, denunció este domingo en su cuenta de X haber sido víctima de una estafa inmobiliaria.

La creadora de contenido compartió capturas de pantalla que evidencian el engaño y expresó: "Fui víctima de una estafa inmobiliaria y ahora me siento una pelotuda". En la imagen se observa que el contacto borró los mensajes de la conversación inmediatamente después de que ella realizara una transferencia bancaria.

Además, Marilú publicó su interacción con el soporte técnico de Mercado Pago. El bot de la plataforma le informó que no era posible recuperar el dinero, ya que la transacción fue ejecutada de forma voluntaria.

La joven recibió respuesta divididas en las redes tras su descargo. Sus detractores recordaron sus anteriores intervenciones y festejos por el ajuste estatal, mientras que sus seguidores lamentaron el episodio.

Marilú saltó a la fama por sus videos cuestionando a la oposición y por su polémica visita a las oficinas de la AFIP para celebrar los despidos, hecho que generó repudio.

Por el momento se desconoce si la influencer libertaria realizará una denuncia penal formal ante la fiscalía especializada en delitos informáticos para identificar al titular de la cuenta receptora del dinero.