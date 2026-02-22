La Cancillería pidió que los argentinos eviten visitar territorio mexicano ante los hechos de violencia

Aunque las autoridades mexicanas encabezadas por la presidenta Claudia Sheimbaum intentaron transmitir tranquilidad ante los hechos de violencia que se produjeron en diversos estados de México luego de que el ejército de ese país abatiera al líder del Cártel de Jalisco, Nemesio "El Mencho" Oseguera Cervantes, la Cancillería argentina emitió un comunicado en el que recomienda a los ciudadanos argentinos que no viajen hacia esa zona.

"Frente a los acontecimientos recientes en el estado de Jalisco, México, se recomienda a los ciudadanos argentinos evaluar cuidadosamente la necesidad de viajar a esa jurisdicción y, de no ser imprescindible, postergar los desplazamientos hasta que la situación se estabilice", dice en el comienzo el mensaje del Ministerio de Relaciones Exteriores que está a cargo de Pablo Quirno.

"A quienes ya se encuentren en Jalisco, se les sugiere extremar las precauciones, evitar zonas donde se registren incidentes de seguridad, mantenerse permanentemente informados a través de fuentes oficiales y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades locales, así como las alertas y procedimientos de seguridad emitidos por los canales oficiales", continúa el mensaje.

Debido al complejo panorama que se vive en varios estados del territorio azteca, la Cancillería recomienda que "ante una situación de emergencia, contacte al Consulado Argentino en México" y proporciona la dirección de correo electrónico ([email protected]) y un teléfono de guardia: + 52 1 55 8556-0472.

Oseguera Cervantes tenía pedido de captura tanto del gobierno mexicano como del estadounidense, que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares para que lo atrapasen.

Al menos en siete estados se registraron hechos de viuolencia relacionados con grupos de narcos que responden a Oseguera. Los principales focos de conflicto se dieron en Jalisco y en Guadalajara e incluyeron quemas de vehículos y bloqueo de carreteras.

Noticia en desarrollo