Violencia en México tras la muerte del narco Nemesio Oseguera a manos del ejército: las fotos de una jornada de alta tensión

El ejército de México anunció este domingo que mató al poderoso narcotráfico Nemesio "El Mencho" Oseguera tras un violento enfrentamiento que conmovió al estado de Jalisco. El operativo desató una ola de violencia en varios estados, por lo que la presidenta Claudia Sheinbaum pidió calma".

Durante la jornada se registraron siete delincuentes y tres militares muertos, camiones incendiados y la suspensión de tres partidos de la Liga de fútbol mexicana, después del despliegue militar para contrarrestar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

