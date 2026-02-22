domingo 22 de febrero de 2026
México crimen por drogas en Jalisco
FOTOGALERíA
Muerte, incendios y cancelaciones

Violencia en México tras la muerte del narco Nemesio Oseguera a manos del ejército: las fotos de una jornada de alta tensión

"El Mencho", de 59 años, era uno de los capos mas buscados por México y Estados Unidos. El ejército señalo que líder resultó herido en un enfrentamiento con militares en la localidad de Tapalpa, en Jalisco. Se cancelaron vuelos y partidos de la liga mexicana.

El ejército de México anunció este domingo que mató al poderoso narcotráfico Nemesio "El Mencho" Oseguera tras un violento enfrentamiento que conmovió al estado de Jalisco. El operativo desató una ola de violencia en varios estados, por lo que la presidenta Claudia Sheinbaum pidió calma".

Durante la jornada se registraron siete delincuentes y tres militares muertos, camiones incendiados y la suspensión de tres partidos de la Liga de fútbol mexicana, después del despliegue militar para contrarrestar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

