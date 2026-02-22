Irán cree que es posible alcanzar un acuerdo con Estados Unidos sobre su plan nuclear

En medio de un despliegue de tropas estadounidenses en el Golfo Pérsico inédito en los últimos 20 años, el canciller iraní, Abás Araqhchi, aseguró firmó este domingo que su país responderá a cualquier agresión de Estados Unidos, pero expresó su esperanza en una solución diplomática y dijo que espera un nuevo ciclo de conversaciones sobre el programa nuclear el jueves en Ginebra.

Los dos países han sostenido desde inicios de febrero dos ciclos de diálogo con la mediación de Omán, centrados principalmente en el programa nuclear, unas negociaciones que transcurren bajo la amenaza de un despliegue militar de Estados Unidos en Oriente Medio.

Las advertencias de Estados Unidos en las últimas semanas comenzaron en respuesta a la mortífera represión de las protestas antigubernamentales en Irán, que según organizaciones de derechos humanos dejó miles de muertos. Desde el 17 de febrero, los despliegues en la región muestran un significativo refuerzo militar.

Estas amenazas también buscan presionar a Teherán para llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear.

Araqhchi advirtió que si su país es agredido, tiene el derecho legítimo a defenderse.

"Si Estados Unidos nos ataca, entonces tenemos todo el derecho a defendernos. Si Estados Unidos nos ataca, es un acto de agresión. Lo que hagamos es un acto de autodefensa", indicó el canciller, según citó la agencia France Press.

"Está justificado, es legítimo. Nuestros misiles no pueden golpear territorio estadounidense. Entonces, obviamente tendremos que hacer algo más. Tendremos que atacar, ya saben, bases estadounidenses en la región", agregó.

La operación aérea estadounidense también contempla 18 vuelos de transporte pesado C-5M con destino a Arabia Saudita, Qatar y Yibuti, junto con el despliegue de entre 20 y 22 aviones cisterna KC-135 y KC-46, encargados de garantizar el reabastecimiento en vuelo de las aeronaves de combate y apoyo estratégico.

Araqhchi dijo que representantes de su país y de Estados Unidos están trabajando en los elementos de un acuerdo que puede ser discutido esta semana. "Creo que todavía hay buenas posibilidades de alcanzar una solución diplomática basada en un juego en el que todos salgan ganando", declaró el ministro Araqhchi a la cadena estadounidense CBS, y añadió que los negociadores están trabajando "en los elementos de un acuerdo y en el borrador del texto".

"Creo que cuando nos reunamos, probablemente este jueves en Ginebra nuevamente, podremos trabajar con estos elementos y preparar un buen texto y llegar a un acuerdo rápido", declaró el ministro.

El ministro de Relaciones Exteriores de Omán, Badr al Busaidi, confirmó este domingo la reanudación de las negociaciones y afirmó que hay "un impulso positivo para llegar a un acuerdo".

El emisario del presidente estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, declaró el sábado a la cadena Fox News que el mandatario se pregunta por qué Irán no ha cedido a la presión de Estados Unidos. "Le provoca curiosidad por qué no lo han hecho (...) No quiero usar la palabra capitular, pero por qué no han capitulado", dijo.

"¿Por qué bajo toda esta presión, con la magnitud de fuerzas marítimas y navales, por qué no vienen y nos dicen: 'declaramos que no queremos un arma y esto es lo que estamos dispuestos a hacer", afirmó.

Los países occidentales acusan a Irán de querer dotarse de una bomba atómica, una afirmación que Teherán niega, ya que afirma que su programa nuclear tiene carácter civil, pero insiste en su derecho a enriquecer uranio.

Araqhchi reiteró esta condición este domingo y afirmó: "Como país soberano, tenemos todo el derecho a decidir por nosotros mismos y por nuestra cuenta".

Tras el último ciclo de negociaciones en Ginebra, Irán afirmó que está preparando una propuesta de acuerdo para las negociaciones, que podría estar lista en pocos días.

Un ciclo de conversaciones anterior fue desbaratado cuando Israel lanzó una campaña de bombardeos sin precedentes contra la república islámica y comenzó una guerra de 12 días en la que Estados Unidos participó bombardeando instalaciones nucleares de Irán.

Las recientes conversaciones no han disipado los temores en Irán a un nuevo conflicto.