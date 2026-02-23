El gobierno nacional continúa buscándole una solución al conflicto en FATE tras el cierre de la planta de San Fernando anunciado la semana pasada, decisión que afecta a más de 900 trabajadores. Se apunta a la conciliación pese a la pirotecnia discursiva del oficialismo contra el fabricante nacional de neumáticos, y contra el empresario Javier Madanes Quintanilla. En ese contexto, el Ejecutivo nacional promueve una reunión virtual para este lunes 23 de febrero entre la compañía y los representantes del sindicato.

Directivos de la empresa FATE y representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) se congregarán en forma virtual en la Secretaría de Trabajo este lunes para intentar destrabar el conflicto. La planta de San Fernando de la compañía continúa paralizada pese a que el Ministerio de Capital Humano dictó la conciliación obligatoria, mientras que desde el gremio aseguran que la medida no se acata.

Cierre de la fábrica de FATE: quién es el dueño

La empresa, propiedad de la familia Madanes Quintanilla, exige que el gremio abandone las instalaciones para retomar tareas. En la vereda de enfrente, el sindicato liderado por Alejandro Crespo mantiene la permanencia dentro de la fábrica en defensa de los puestos de trabajo.

Más allá de la conciliación, desde FATE aseguran que mantienen el plan original de cierre definitivo una vez vencidos los plazos legales. La decisión, según explicaron fuentes de la empresa a la agencia Noticias Argentinas, se debe a la caída del consumo, la apertura de importaciones chinas y la alta conflictividad gremial.

La empresa podría revertir el cierre solo si el gobierno de Javier Milei anula la baja de aranceles a la importación de neumáticos, que desde enero se ubican en torno a 16%, para permitir la competencia en condiciones equivalentes con los productos chinos. Según reportó Carlos Burgueño en su columna en PERFIL, la otra alternativa para viabilizar el negocio sería aplicar algún tipo de sanción de dumping a la importación sectorial desde China, que hoy representan el 60% de los ingresos actuales de neumáticos del exterior.

FATE condiciona reabrir San Fernando a un giro en la política arancelaria y el Gobierno ratifica el cierre

Ninguna de estas medidas parece estar entre las posibilidades del gobierno, que usa la apertura de importaciones como una de las herramientas en su lucha contra la inflación. De mantenerse las políticas actuales, desde FATE creen que el negocio se torna inviable ante la competencia china.

A esto se suma una disputa política paralela entre el gobierno nacional y la gestión de Axel Kicillof, ya que la provincia de Buenos Aires también dictó su propia conciliación obligatoria con apenas minutos de diferencia respecto a la Nación, buscando intervenir en el conflicto territorial.

Más problemas para Madanes Quintanilla, ahora con el aluminio chino.

En medio del conflicto de FATE, el gobierno nacional tomó una medida que afecta al otro negocio de la familia Madanes Quintanilla, el aluminio. El Ministerio de Economía dispuso este lunes el cierre del examen por vencimiento de la medida antidumping sobre hojas de aluminio de origen chino y eliminó el derecho del 28 por ciento vigente desde 2020. Esta decisión golpea a Aluar, empresa que tiene previsto instalarse en el mismo predio de la fábrica de neumáticos de San Fernando.

La decisión se formalizó este lunes mediante la Resolución 172/2026 del Ministerio de Economía (RESOL-2026-172-APN-MEC), firmada por el ministro Luis Caputo y rige en forma inmediata desde su publicación en el Boletín Oficial.

El producto alcanzado es la mercadería clasificada en la posición arancelaria NCM 7607.11.90, descripta como “hojas de aluminio, sin soporte, simplemente laminadas, de espesor superior o igual a 0,006 mm pero inferior o igual a 0,2 mm y anchura inferior o igual a 1.300 mm”. Se trata del foil utilizado en la fabricación de envases de alimentos, bebidas, medicamentos y membranas aislantes para la construcción.

Entre fantasmas de desestabilización y la ruptura del círculo rojo, Javier Madanes Quintanilla centralizó el contrapoder a Javier Milei

El derecho antidumping eliminado había sido fijado en 2020 por la Resolución 88 del entonces Ministerio de Desarrollo Productivo en un 28 por ciento ad valorem sobre los valores FOB de exportación, a pedido de Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C., única productora de foil y de aluminio primario en el país.

La Subsecretaría de Comercio Exterior concluyó en agosto de 2025 que no surgía un margen de dumping para las operaciones hacia la Argentina en el período investigado, aunque determinó un margen de recurrencia de dumping del 14,47 por ciento al comparar valores con exportaciones de China hacia Chile.

La Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE), mediante el Acta de Directorio N° 2618 del 21 de enero de 2026, recomendó considerar observaciones adicionales antes de decidir sobre la prórroga. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el organismo indicó que durante la vigencia del derecho las importaciones chinas cayeron a menos del 3 por ciento del consumo aparente nacional.

Fábrica de Aluar.

En ese período, ALUAR incrementó su participación de mercado del 64 por ciento en 2019 al 91 por ciento en 2024 y subió sus precios entre 5 y 7 por ciento en términos relativos, pese a que el precio internacional del aluminio primario, su principal insumo, cayó 16 por ciento.

La CNCE señaló además que el foil de aluminio impacta en “diversas cadenas productoras de bienes de consumo básico” y que el producto representa entre el 3 y el 4 por ciento de la facturación total de ALUAR, empresa que controla entre el 60 y el 65 por ciento del costo de producción del foil al ser la única fabricante de aluminio primario.

La Subsecretaría de Comercio Exterior compartió el criterio de cerrar el examen sin mantener la medida, posición avalada por la Secretaría de Industria y Comercio y por el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía.

Milei y Pablo Moyano contra FATE

En línea con sus políticas, el presidente Javier Milei se metió en el conflicto contra ila empresa en redes sociales. El mandatario rebautizó las siglas de la firma como “Fábrica Argentina de Tarifas Exageradas”, y acusó a los dueños de beneficiarse durante décadas del proteccionismo para no competir.

El SUTNA sumó en las últimas horas el apoyo de Pablo Moyano (Camioneros), quien denunció el riesgo de permitir la importación masiva de neumáticos sin controles, asegurando que esto no solo afecta a los trabajadores de FATE sino también a la seguridad en el transporte de cargas.

