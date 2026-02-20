Cierre de la fábrica de FATE: quién es el dueño.

La compañía, propiedad de la familia Madanes Quintanilla, procederá a echar a sus 920 empleados de la empresa Fate. Una conciliación obligatoria dictada por el Gobierno nacional frenó los despidos.

La empresa en un comunicado argumentó en un comunicado que “los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente.”

Fate es dirigida por Javier Madanes, quien también es dueño de Aluar Aluminio Argentino.

Según datos de Forbes, el patrimonio personal de Madanes asciende a unos US$1.500 millones, lo que lo convierte en uno de los empresarios más ricos de Argentina, ubicándose en el puesto 18 del ranking de dicha publicación especializada en finanzas, mientras que el patrimonio familiar es de US$ 590 millones.

La planta de Aluar, ubicada en Puerto Madryn, incluye desde su creación la planta hidroeléctrica de Futaleufú, y suma a la transmisión de la energía de la represa hacia la planta con las sociedades Trelpa y Transpa. Produce más de 500.000 toneladas de aluminio al año.