Alerta por el consumo: ¿Se viene un nuevo aumento en el precio de la carne?

Los últimos relevamientos de inflación de las consultoras estiman un posible aumento en el precio de la carne. En ese contexto, Eco Go, por caso, prevé que el índice de precios podría llegar al 3,0% en febrero, aun por encima de lo que el 2,9% de enero.

Para LCG, en tanto, el promedio de las últimas cuatro semanas de inflación de los alimentos trepó al 3,4 por ciento, en línea con lo que fueron los últimos meses, y en esa cifra impactó fuertemente el incremento en el precio de la carne.

Es que desde finales de octubre hasta la actualidad, el índice novillo pasó de $3.300 a $5.200, un alza del 57,5 por ciento. Todo en menos de 120 días.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En el primer mes del año, el precio aumentó 4,9%, de acuerdo con la medición que hace el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA), por encima del 2,9% del IPC general que arrojó el Indec. El consumo de carne bovina cayó en enero de 2026 y se ubicó en 47,9 kilos per cápita/año, el peor número desde 2005, según la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes de la República Argentina (Ciccra).

Una parte de esa escalada ya se traspasó a las góndolas y carnicerías de barrio, sin embargo, aún resta por lo que podría haber otro golpe al bolsillo del consumidor.