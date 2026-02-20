Se perdieron 21.000 empresas empleadoras privadas.

Más de 21.000 empresas desaparecieron en Argentina, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y la consultora Politikón Chaco.

En el período comprendido entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, se perdieron 21.339 empresas privadas, lo que representa un descenso del 3,9% a nivel nacional.

¿Cuáles fueron las provincias más afectadas?

La Rioja encabezó la lista de las más afectadas, con un desplome del 12,6% en su cantidad de empresas, seguida por Catamarca (-11,3%) y Chaco (-10,5%).

Neuquén, en cambio, sumó 159 empresas, una suba del 1,8%, gracias al boom de la explotación de hidrocarburos en Vaca Muerta.

Otras provincias que sufrieron caídas significativas fueron Tierra del Fuego (-9,9%), Corrientes (-9,5%), Misiones (-8,6%), Córdoba (-7,5%), Chubut (-5,4%) y Santa Cruz (-4,9%). Esta última lideró también la pérdida de empleo, con una baja del 16,2%, seguida por La Rioja (-13,7%) y Formosa (-11%). Neuquén registró, además, un aumento del 3,5% en empleo registrado, mientras que Río Negro mostró una leve suba del 0,5%.

En términos absolutos, Buenos Aires fue la provincia más afectada por cierres, con 5.428 empresas menos, seguida de Córdoba (-3.684) y Santa Fe (-2.309), territorios clave en la matriz agroindustrial del país.