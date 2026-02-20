Una mujer abusó a su sobrino de 8 años

Una mujer de 61 años abusó sexualmente del hijo de su hermano cuando tenía apenas 8 años. Gracias al acuerdo entre las partes, la sospechosa fue condenada aunque quedó en libertad.

Estaba previsto que el miércoles comience el juicio oral contra la mujer de 61 años -se reserva su identidad para resguardar la de la víctima- que abusó sexualmente de su sobrino a mediados de 2014, en una vivienda ubicada en Las Heras.

Sin embargo, las partes llegaron a un acuerdo para resolver el expediente en un juicio abreviado donde la mujer, por primera vez, reconoció haber cometido la agresión sexual.

Tras el pacto entre la Fiscalía de Delitos Sexuales y la defensa de la mujer -con el visto bueno de la víctima-, el juez Luis Correa Llano la condenó a una pena de 1 año y 8 meses de prisión por el delito de abuso sexual simple. Como ya lleva ese tiempo detenida en modalidad domiciliaria, la agresora quedó libre.