Cayó el uso de la capacidad instalada de la industria.

Datos que preocupan a empresarios y trabajadores. Según informó el INDEC, la industria volvió a mostrar una desaceleración a fines de 2025. Informaron que el uso de la capacidad instalada entró en diciembre en el nivel más bajo, llegando a 53,8%.

Se trata del número más bajo, desde marzo de 2024, cuando la capacidad instalada llegó a 53,2%.

Este indicador se usa para medir el uso que se le da a la infraestructura productiva, una muestra clave del estado de la industria y el trabajo argentino.

La refinación de petróleo es el sector que más operatividad mostró con más del 87,1%, segundo quedó el papel y cartón con 65% y alimentos y bebidas con el 58,6%, la industria automotriz quedó atrás con el 31,2% de uso de la capacidad instalada.