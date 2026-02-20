Los precios del crudo retrocedieron tras alcanzar máximos de seis meses esta semana, por preocupaciones de que las negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán, rico en petróleo, no eviten un nuevo conflicto que podría amenazar los suministros.

Los futuros del crudo Brent bajaban 39 centavos, o 0,5%, a 71,27 dólares, al tiempo que el crudo West Texas Intermediate (WTI) estadounidense retrocedía 37 centavos, o 0,6%, a 66,06 dólares, según datos de la agencia Reuters. Vale señalar que estos resultados no alcanzaban para revertir una ganancia semanal del 5,1% y del 5%, respectivamente, para las referencias.

Sobre los fuertes saltos de la semana, vuelven a aparece las tensiones geopolíticas en el tablero. "Amenazas de acción militar contra Irán por parte de la administración Trump... ayer generó cierta inquietud en el mercado, ya que la venta de acciones estadounidenses se igualó en la mayoría de los mercados asiáticos", dijo Russ Mould, director de inversiones de AJ Bell a la agencia AFP.

El presidente norteamericano Donald Trump advirtió el jueves que Teherán debería llegar a un "acuerdo significativo" en las negociaciones con Washington en los próximos 10 días, o de lo contrario "ocurren cosas malas".

Irán advirtió que las bases, instalaciones y activos estadounidenses serían "objetivos legítimos" si cumplía con sus amenazas y ataques militares.

Las amenazas llegan días después de que Estados Unidos e Irán mantuvieran una segunda ronda de conversaciones en Ginebra, mientras Washington busca evitar que el país obtenga una bomba nuclear, que Teherán dice que no está persiguiendo.

"En esencia, esto parece más presión y apalancamiento que un preludio a una invasión", dijo el analista de mercado del City Index, Matt Simpson.

En tanto, las acciones europeas se recuperaron este viernes 20 de febrero. Esto siguió a una sesión débil en Asia, donde varios mercados permanecieron cerrados durante el descanso del Año Nuevo Lunar.

En los mercados bursátiles, Hong Kong cayó al reabrir tras una pausa de tres días, y Tokio también bajó.

Londres, París y Frankfurt avanzaron en el comercio del mediodía europeo, según consigna AFP.

Una encuesta muy seguida el viernes mostró que la actividad empresarial en la eurozona se aceleró en febrero, lo que indica que la economía de la región está en una posición más estable.

Las empresas británicas también aumentaron su producción en febrero, según el índice de gestores de compras publicado por S&P Global.

Hoy se publican datos importantes norteamericanos y los traders están atentos a las definiciones. Vale señalar que una avalancha de cifras que han superado las previsiones en los últimos días ha elevado el optimismo sobre las perspectivas, pero ha moderado las expectativas de más recortes de tipos de interés por parte de la Reserva Federal.

Las acciones de Yakarta cayeron después de que Trump y el presidente indonesio Prabowo Subianto llegaran a un acuerdo comercial tras meses de disputas.

El acuerdo establece un arancel del 19 por ciento sobre los productos indonesios que entran en Estados Unidos, por debajo del posible impuesto del 32 por ciento con el que el país del sudeste asiático había sido amenazado.

Yakarta también acordó 33.000 millones de dólares en compras de productos energéticos estadounidenses, productos agrícolas y productos relacionados con la aviación, incluidos aviones Boeing.

