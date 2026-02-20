Ser clase media en febrero 2026: cuánto hay que ganar para mantenerse en el segmento

La clase media en la Argentina atraviesa una transformación profunda y ya no puede definirse como un grupo homogéneo. Según un informe de Focus Market, hoy un hogar argentino necesita entre $2,4 millones y hasta $11 millones mensuales para ser considerado de clase media, dependiendo del nivel de ingresos, el consumo y la capacidad de ahorro de cada familia.

“Hablar de ‘clase media’ en Argentina siempre fue hablar de un actor central. Es el segmento que sostiene el consumo, empuja la movilidad social y transmite valores asociados al esfuerzo, la educación y el progreso”, señaló Damián Di Pace, director de la consultora, al presentar el estudio que busca dimensionar qué representa hoy pertenecer a este sector social.

Sin embargo, el informe advierte que esa categoría dejó de describir una realidad única, ya que actualmente reúne modos de vida, oportunidades y niveles de ingreso que se parecen cada vez menos entre sí, lo que obliga a repensar el concepto tradicional de clase media.

Con ese objetivo, la consultora desarrolló una clasificación operativa que divide a la clase media en tres subgrupos: Media Baja (MB), Media Media (MM) y Media Alta (MA), y construyó para cada uno una canasta específica de gastos mensuales.

Esa canasta incluye rubros clave como alimentos, vivienda, higiene y limpieza, hogar y tecnología, educación, salud, vestimenta, transporte, servicios, seguros y recreación, a los que se suman márgenes diferenciados de imprevistos y ahorro según la capacidad económica de cada segmento.

Cuánto hay que ganar para ser de clase media hoy

El resultado final del relevamiento muestra una disparidad marcada dentro del universo que suele englobarse bajo una sola etiqueta: dentro de la clase media conviven hogares que necesitan $2,4 millones por mes para sostener su nivel de vida y otros que requieren más de $11 millones, casi cinco veces más.

En la Media Baja (MB), el ingreso mensual necesario ronda los $2,46 millones y la vida cotidiana está definida por la restricción: alimentos y hogar explican cerca del 50% del gasto total, bajo supuestos como un departamento de dos ambientes en Zona Sur, expensas básicas y equipamiento tecnológico mínimo.

En este segmento, la canasta de alimentos representa alrededor del 24% del gasto total, con hábitos de consumo propios de la clase media, mientras que el rubro Salud aparece en cero, ya que el hogar depende del sistema público de hospitales y centros de salud gratuitos.

El transporte combina el uso de automóvil con una fuerte presencia del colectivo, tren y subte para contener costos, y la recreación es acotada: una sola escapada de fin de semana al año concentra casi todo el presupuesto destinado al ocio, sin margen para el ahorro.

La escalera de la movilidad social y las diferencias internas

En la Media Media (MM), el ingreso necesario asciende a unos $5,7 millones mensuales y la canasta se vuelve más diversa: crecen con fuerza los gastos en educación y salud, con hijos en colegios semiprivados y cobertura de obra social sindical o prepaga de costo medio.

También ganan peso el rubro hogar y tecnología y la recreación, con mayor conectividad, actividades extracurriculares para los niños y vacaciones anuales en la costa argentina, lo que configura una estructura de gastos más equilibrada y con mayor libertad de elección.

En la Media Alta (MA), el salto se da en casi todos los rubros: se requieren más de $11,6 millones por mes, con educación privada, planes de salud más completos, dos autos para la movilidad diaria, viviendas más amplias o mejor ubicadas y tecnología de gama superior.

Este segmento incluye recreación más intensiva, con múltiples actividades y al menos un viaje al exterior al año para toda la familia, y es el único con capacidad estable de ahorro o inversión, que va del 15% al 20% del ingreso mensual.

“El crecimiento sostenido es la principal condición para que la clase media pueda progresar. Sin expansión de la economía no se generan suficientes empleos formales ni aumentos salariales reales”, concluyó Di Pace, al remarcar que fortalecer a la clase media es clave para sostener el desarrollo, la movilidad social y la estabilidad económica del país.

