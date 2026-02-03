Luis Bolomo: “No se van a producir saltos significativos en el precio del petróleo”

En diálogo con Canal E, Luis Bolomo, especialista en energía y petróleo, sostuvo que el precio internacional del crudo se mantendrá estable y que los verdaderos desafíos están en los costos internos y la competitividad local.

Para Bolomo, el escenario actual no anticipa sobresaltos abruptos. “El precio del petróleo tuvo un salto y nuevamente comenzó a estabilizarse”, explicó, al tiempo que señaló que las tensiones internacionales suelen generar movimientos especulativos de corto plazo.

Bolomo recordó que, durante momentos de alta conflictividad, “no había que comerse la mague, porque es un commodity y las bolsas son sensibles a esta situación”. Sin embargo, subrayó que la capacidad productiva global y los niveles de stock funcionan como un ancla para los precios. “No se van a producir saltos significativos y va a seguir más o menos como está hasta ahora”, afirmó.

Actualmente, los valores del WTI y del Brent rondan los 63 y 66 dólares respectivamente, niveles que, según el especialista, “no se han alterado significativamente en los últimos cinco o seis meses” y permiten que la actividad en Vaca Muerta continúe con normalidad.

Vaca Muerta y el límite de rentabilidad

Bolomo advirtió que existen umbrales que podrían encender señales de alerta. “Las luces amarillas, barras rojas, se pueden producir en el caso de Vaca Muerta si el precio está entre los 50 y 55 dólares”, explicó. En ese escenario, las empresas reducirían nuevas inversiones y se limitarían a sostener la producción existente.

Aun así, llevó tranquilidad al remarcar la evolución tecnológica del sector. “En los hidrocarburos no convencionales, la curva de descenso de los costos es constante”, lo que permite mejorar la eficiencia y amortiguar escenarios adversos. Por eso, descartó una crisis de abastecimiento: “Desde el punto de vista de que no haya petróleo o que se incremente sustancialmente el precio de la energía, no hay que desesperar”.

Techint, competencia y costos argentinos

Consultado sobre el conflicto entre el Gobierno y Techint, Bolomo destacó el peso estratégico del grupo empresario. “Techint para la Argentina es realmente muy importante, es uno de los buques insignia a nivel internacional”, señaló. No obstante, sostuvo que ordenar la economía implica revisar márgenes y estructuras de precios en todos los niveles.

El especialista describió una distorsión histórica del mercado interno. “El productor le vende al gran distribuidor que sube entre un 30 y un 40%, y luego mayoristas y minoristas incrementan alrededor de un 100%”, detalló. En contraste, afirmó que “en Argentina no estamos acostumbrados a decir: sobre el costo de producción vamos a ganar un 10%”.

Según Bolomo, la apertura a la competencia deja en evidencia estas diferencias. “Cuando nos abrimos a los mercados internacionales, nos encontramos con gente que gana con un 10, 20 o 30%”, concluyó.

