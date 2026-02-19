La CNV autoriza la inversión de "dólares del colchón" en el mercado de capitales

La Comisión Nacional de Valores (CNV) modificó una de sus normativas para permitir que los “dólares del colchón” ingresen al mercado de capitales, en línea con lo dispuesto por la Ley de Inocencia Fiscal.

La Resolución 1108 establece que las personas que se hayan inscrito en el Régimen de Declaración Jurada Simplificada para el Impuesto a las Ganancias puedan ingresar esos dólares que están fuera del sistema financiero al mercado de capitales o a Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAVs).

La medida incentiva a generar mayor liquidez en el mercado, formalizar los dólares que quedaron fuera del sistema y buscar que se inviertan para que no queden “quietos”.

Inocencia fiscal: la UIF y el Banco Central fijan lineamientos sobre la reglamentación de la ley

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró la medida y expresó que “el objetivo es que, al igual que las sociedades de inversión de los bancos, desarrollen fondos de diferente tipo para su cartera de ahorristas/inversores”.

Y añadió: “Fondos que financien pymes, proyectos de infraestructura, consumo, etc. El desarrollo de un mercado de capitales doméstico robusto, será una fuente de canalización del ahorro hacia la inversión en la economía real, CRUCIAL para el crecimiento económico sostenido de nuestro país”.

Cómo se puede invertir

Las personas que opten por invertir sus fondos a través del mercado de capitales o PSAVs podrán realizar:

- Depósitos en efectivo en las cuentas bancarias de los ALyCs, de los agentes intervinientes en la colocación de FCI y de los PSAVs.

- Transferencia de valores negociables desde y hacia subcuentas comitentes abiertas bajo su titularidad o cotitularidad en los agentes intervinientes en la colocación de FCI o en los ALyC.

- Transferencia de Activos Virtuales desde y hacia cuentas abiertas bajo su titularidad o cotitularidad en los PSAVs inscriptos en CNV.

Con respecto a los últimos dos puntos, el organismo dirigido por Roberto Silva manifestó que el lugar en donde estén registradas las cuentas que reciban los dólares “no deberán pertenecer al listado de jurisdicciones no cooperantes a los fines de la transparencia fiscal (en los términos del artículo 24 del Anexo Integrante del Decreto N° 862/2019)” ni ser consideradas “jurisdicciones de alto riesgo por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)”.

Ley de Inocencia Fiscal

Sobre el final de 2025, el Senado convirtió en ley el proyecto de Inocencia Fiscal que presentó el oficialismo, el cual tiene como objetivo fomentar el blanqueo de dólares adquiridos en el mercado informal.

La norma introduce modificaciones al Régimen Penal Tributario (Ley 24.769); a los Procedimientos Fiscales (Ley 11.683) y al Código Civil y Comercial de la Nación; así como también, un Régimen de Declaración Jurada Simplificada.

La iniciativa crea un “Régimen simplificado de Ganancias” por el cual, de acuerdo con el Gobierno, los contribuyentes que adhieran quedarán “blindados para siempre”. Con un tope patrimonial de hasta $10.000 millones para poder adherir, garantiza a los contribuyentes no tener que informar sobre variaciones patrimoniales, y tampoco se controlarán los consumos que hagan.

