Fate: a la defensiva, el SUTNA denuncia que "la empresa no acata la conciliación obligatoria"

El miércoles pasado la empresa Fate, luego de 80 años de historia en la industria del neumático, anunció que cerraba sus puertas, y que indemnizaría a sus 920 trabajadores. A ese anuncio, conmocionante, que la empresa de Javier Madanes Quintanilla vinculó a múltiples causas, básicamente lluvia de importaciones y baja de ventas, siguió la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo, también la provincia de Buenos Aires intentó buscr alternativas, pero este sábado desde el Sindicato Unico de de Trabajadores del Neumático (SUTNA) denunciaron que "pese a esos dictados de conciliación obligatoria, la empresa no los ha acatado, fuimos a trabajar y la planta sigue cerrada". .

El que habló con los medios fue Miguel Ricciardulli, secretario ejecutivo de SUTNA, los centenares de operarios se presentaron este sábado a instancias del sindicato a cumplir sus tareas y encontraron que las instalaciones la enorma planta de San Fernando sigue cerrada. "La conciliación obliga a retrotraer el cierre, deberían reabrir la fábrica", señaló el dirigente del SUTNA

"En el día de ayer los compañeros se presentaron a prestar tarea y la empresa no cumplió con la conciliación, no abrió las puertas", le dijoRicciardullo a Radio Splendid, enfatizando que "la planta sigue con candados y cadenas en las puertas"

Lo cierto es que el conflicto parece estancado, la disputa entre el Gobierno y la empresa no arrojó novedades salientes, y eso puso a los trabajadores a la defensiva, ante el abismo que se abre con los despidos, muchos de los empleados tienen más de 40 y hasta 50 años, y ven que en el marco de la grave crisis industrial a todos ellos les resultara extremadamente complejo conseguir nuevos empleos.

"Quedamos en el medio de una discusión entre el Gobierno y lo que es el empresario", explicó Ricciardulli, señalando además que "el ministro de Economía Toto Caputo promueve el consumo de bienes importados por sobre la producción local". La crisis impacta de lleno en la economía de las familias de los empleados, quienes ya venían registrando un fuerte ajuste en los últimos meses. El secretario de Sutna contó que lleva 18 años en Fate, y describió un panorama desolador donde incluso trabajadores con licencia médica o en periodo de vacaciones recibieron telegramas de despido.

Los empleados esta semana cortaron la Panamericana, en reclamo de la reapertura de la empresa:

"Tenemos un compañero que fue operado por situaciones de salud y también fue despedido", denunció, para graficar el durísimo momento que viven muchos de ellos. En este contexto, el sindicato organiza actos de resistencia y festivales solidarios para visibilizar el reclamo y sostener la lucha frente a lo que consideran una falta de control estatal sobre políticas de competencia desleal.

Los trabajadores realizarán una 'jornada cultural' este domingo en la puerta de la fábrica, con la participación de diversos artistas y bandas musicales. "Vamos a estar haciendo algo solidario en la puerta de la fábrica donde se van a acercar los vecinos", concluyó Ricciardulli, remarcando que, pese a los despidos y el cierre patronal, la planta se encuentra en condiciones técnicas operativas para retomar la producción de inmediato si existe la voluntad política y empresarial de hacerlo.

NAHB