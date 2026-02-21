Un choque múltiple en la Costanera porteña dejó a un herido de gravedad

Entre el Aeroparque y la avenida Intendente Cantilo, este sábado se produjo un choque múltiple sobre la avenida Costanera Rafael Obligado al 200, y uno de los autmovilistas terminó internado por las heridas sufridas en el suceso.

El siniestro involucró a tres autos particulares: un Volkswagen Bora, un Volkswagen T-Cross y un Peugeot 307. Según confirmaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, el herido de mayor consideración fue el acompañante del Peugeot, quien debió ser trasladado de urgencia por el SAME al Hospital Pirovano con un serio diagnóstico de "traumatismo de parrilla costal".

En los vehículos involucrados viajaban todos hombres mayores de edad: solo el conductoren el Bora, dos sujetos en el T-Cross y otros dos en el Peugeot. Pese a la espectacularidad del impacto, los afectados lograron salir de los habitáculos por su cuenta. Los ocupantes descendieron por sus propios medios y fueron asistidos por personal del SAME. Mientras los médicos evaluaban a los damnificados, todos los involucrads fueron dados de alta, salvo como señalamos el hombre con un trauma de parrila costal que los médicos de emergencia consideraron con la suficientes seriedad como para derivarlo al Pirovano.

Participaron del operativo en el lugar bomberos de la Ciudad, que desplegaron una línea de seguridad ante el peligro de incendio de los fluidos en la vía pública y realizaron la "desconexión de los acumuladores de energía" de los tres automóviles afectados.

El operativo sanitario y de prevención obligó a restringir parcialmente la circulación en la avenida Rafael Obligado, generando algunas demoras en el acceso hacia la zona norte de la ciudad.

Una vez concluidas las tareas de los bomberos y la asistencia del SAME, se procedió a la remoción de los vehículos para normalizar el flujo vehicular en uno de los puntos más transitados de la costanera porteña.

