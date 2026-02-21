El territorio argentino presentará condiciones meteorológicas diversas durante este sábado 21 de febrero de 2026. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la región central, incluyendo la Ciudad de Buenos Aires, disfrutará de un ambiente templado y seco sin precipitaciones. En contraste, diversas provincias del norte y oeste permanecen bajo vigilancia meteorológica debido a la probabilidad de tormentas intensas y temperaturas extremas.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este 21 de febrero

En la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, se espera un sábado con condiciones estables y cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima se ubicará en torno a los 20°C, mientras que la máxima alcanzará los 28°C durante la tarde. El Servicio Meteorológico Nacional destaca que el viento del sector este predominará en la región, aportando humedad moderada y ráfagas nocturnas de hasta 50 kilómetros por hora.

Alerta por índice UV extremo en Argentina: el sol representará un riesgo muy alto para la salud este viernes

Para el resto de la Provincia de Buenos Aires, el escenario será similar con un ambiente agradable para actividades al aire libre. En localidades como La Plata, las marcas térmicas oscilarán entre los 17°C y 26°C bajo un cielo mayormente cubierto. No se prevén lluvias para esta jornada en el Área Metropolitana de Buenos Aires, consolidando un inicio de fin de semana con temperaturas moderadas respecto a semanas anteriores.

Cómo estará el clima en el resto del país

El panorama nacional muestra mayor inestabilidad en el centro y norte argentino. El SMN emitió alertas amarillas por tormentas para once provincias, incluyendo sectores de Córdoba, Santa Fe, San Luis, Tucumán, Salta y Catamarca. Estos fenómenos podrían incluir actividad eléctrica, ráfagas de 80 kilómetros por hora y caída de granizo. En Santa Fe, se espera una mínima de 20°C y una máxima de 29°C con condiciones relativamente inestables.

Probabilidad de tormentas aisladas y leve descenso de temperatura en Buenos Aires y el centro del país

Por otro lado, el norte del país enfrenta condiciones críticas por temperaturas elevadas. Chaco y Formosa mantienen alertas por calor extremo, con térmicas que superan los niveles habituales para la salud. En Misiones, la Oficina de Prevención de Riesgos Ante Fenómenos Naturales (OPAD) advierte sobre un índice UV extremo y riesgo alto de incendios, con máximas previstas de 36°C en Posadas. En la región de Cuyo, Mendoza registrará una máxima de 29°C con vientos moderados del sector sudeste.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

El pronóstico para el domingo 22 de febrero indica que se mantendrá la estabilidad en la Capital Federal y alrededores, con temperaturas entre los 20°C y 28°C. Sin embargo, se prevé el regreso de las precipitaciones para el lunes 23 de febrero. Según el organismo oficial, existen probabilidades de hasta un 40% de tormentas aisladas hacia la tarde y noche, acompañadas por un leve ascenso de la temperatura mínima.

Hacia mediados de la próxima semana, el clima en Argentina presentará una tendencia hacia el descenso térmico. Para el martes 24 de febrero, se estiman valores entre 20°C y 26°C en la zona núcleo, con cielo mayormente nublado. En el interior, las condiciones de inestabilidad persistirán en el Noroeste, mientras que la Patagonia mantendrá un ambiente fresco con precipitaciones en zona de cordillera y máximas que no superarán los 20°C.