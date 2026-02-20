El pronóstico para este viernes 20 de febrero de 2026 indica una jornada de transición climática en gran parte del territorio nacional. Mientras que la región central experimentará un leve descenso de las marcas térmicas tras el paso de un frente inestable, el norte del país continuará bajo advertencias meteorológicas por fenómenos intensos. Se esperan tormentas aisladas y temperaturas elevadas en diversas provincias septentrionales.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este viernes 20 de febrero

En la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, el Servicio Meteorológico Nacional prevé un descenso de temperatura tras las precipitaciones recientes. La mínima se ubicará en los 20°C, mientras que la máxima alcanzará los 27°C. El cielo se presentará parcialmente nublado durante toda la jornada, sin probabilidades de lluvias para el resto del día en la Capital Federal y las zonas que integran el AMBA.

Clima viernes 20 de febrero

Para el resto de la Provincia de Buenos Aires, las condiciones serán similares con vientos predominantes del sector este. En localidades costeras como Pinamar, se anticipan marcas térmicas de entre 13°C y 26°C con buena visibilidad y humedad cercana al 72%. No se esperan fenómenos severos en el territorio bonaerense, consolidando una jornada de clima estable y templado en comparación con los valores registrados a principios de la semana.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Cómo estará el clima en el resto del país

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas en siete provincias: Catamarca, Córdoba, La Rioja, Salta, San Luis, Santa Fe y Tucumán. En estas regiones se prevén ráfagas intensas, actividad eléctrica y abundante caída de agua. Por otro lado, rige una advertencia por temperaturas extremas de calor en Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones y Santiago del Estero, con marcas térmicas que podrían superar los 38°C.

La "Zona Oscura": Artemis II estará 24 horas incomunicados detrás de la Luna

En la región de Cuyo y el NOA, la inestabilidad persistirá con chaparrones aislados y cielos mayormente cubiertos. Las temperaturas máximas en el norte argentino continuarán siendo elevadas, afectando especialmente a las zonas bajo alerta naranja en Formosa, donde el calor puede tener efectos moderados a graves en la salud. En contraste, la Patagonia presentará condiciones más secas con temperaturas máximas promedio de 22°C y mínimas cercanas a 10°C.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

Para el sábado 21 de febrero, se espera un nuevo repunte de las temperaturas en la Ciudad de Buenos Aires, con una mínima de 19°C y una máxima de 28°C bajo cielo parcialmente nublado. En el interior del país, las tormentas se desplazarán hacia el noreste, manteniendo la inestabilidad en las provincias del Litoral. Las condiciones de humedad seguirán siendo altas en el centro de la Argentina durante todo el fin de semana.

El domingo 22 de febrero marcará el regreso de la inestabilidad generalizada en el área metropolitana, con tormentas previstas para la mañana y chaparrones aislados hacia la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 20°C y 26°C. Hacia el lunes 23, el pronóstico extendido indica la continuidad de lluvias y tormentas en gran parte del centro y norte del país, con un nuevo descenso térmico que se sentirá el día martes.