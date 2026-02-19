El territorio argentino presenta una jornada marcada por la inestabilidad climática, con precipitaciones previstas para el área metropolitana y el norte bonaerense. Mientras la Ciudad de Buenos Aires espera tormentas aisladas durante la mañana, el interior del país enfrenta alertas por temperaturas extremas y fenómenos intensos. Se proyecta un leve descenso térmico generalizado hacia el final del día debido a la rotación de vientos al sector sur.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este jueves 19 de febrero

Para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una temperatura mínima de 22°C y una máxima que alcanzará los 29°C. Se estima una probabilidad de tormentas aisladas de entre el 10% y 40% durante la madrugada y la mañana. El cielo permanecerá mayormente nublado por la tarde, con vientos leves del sector este rotando al sudeste hacia la noche.

Clima jueves 19 de febrero

En el resto de la Provincia de Buenos Aires, las condiciones serán variables. En sectores del noreste bonaerense se prevé nubosidad variable e inestabilidad tras posibles tormentas matutinas. Hacia el sudeste, ciudades como Mar del Plata esperan una máxima de 21°C con chaparrones iniciales y vientos del noreste. En el noroeste provincial, las marcas térmicas oscilarán entre los 27°C y 32°C, con baja probabilidad de lluvias aisladas durante la jornada.

Cómo estará el clima en el resto del país

El organismo oficial mantiene vigente una alerta amarilla por temperaturas extremas en el noreste argentino, afectando a Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones y Santiago del Estero. En estas zonas, el calor podría tener un efecto leve a moderado en la salud de los grupos de riesgo. Por otro lado, rige una advertencia por tormentas fuertes en sectores de Catamarca, Córdoba, La Rioja, Salta, San Luis, Santa Fe y Tucumán.

En la región patagónica, el clima se presenta más estable pero fresco. Según el reporte meteorológico, "las temperaturas rara vez bajan de los 15°C" en esta época, aunque se esperan vientos moderados del sector sur. En el norte de Cuyo, las máximas podrían superar los 35°C antes de la llegada de la inestabilidad prevista para la tarde, mientras que el Noroeste Argentino mantendrá cielos nublados y alta humedad ambiental.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

Para el viernes 20 de febrero, se espera que la inestabilidad ceda en la Capital Federal, con una mínima de 20°C y una máxima de 27°C bajo cielo parcialmente nublado. El sábado 21 de febrero será la jornada más calurosa del periodo en el AMBA, alcanzando los 28°C o 30°C según la zona. El domingo 22 retornaría la nubosidad densa con temperaturas que oscilarán entre los 21°C de mínima y 27°C de máxima.

Hacia el inicio de la próxima semana, el lunes 23 de febrero, se proyecta el regreso de lluvias y chaparrones en gran parte del centro del país. Las marcas térmicas en Argentina comenzarían un descenso más pronunciado a partir del martes 24, con máximas que no superarían los 26°C en la zona central. El Servicio Meteorológico Nacional recomienda seguir las actualizaciones de las alertas geolocalizadas ante posibles ráfagas de viento.