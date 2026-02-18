Para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, se prevé un índice UV máximo de 9. Este valor es categorizado como "muy alto", lo que exige cuidados intensos para evitar daños en la piel y los ojos durante la jornada.

En el resto de la Argentina, el Servicio Meteorológico Nacional advierte niveles "extremos" de 11 o más en el norte y Cuyo, mientras que en la Patagonia el riesgo será moderado, según las previsiones para este miércoles 18 de febrero.

Qué es el índice UV y por qué es importante para la salud

El Índice UV Solar Mundial (IUV) es una medida estándar internacional que describe la intensidad de la radiación ultravioleta que alcanza la superficie terrestre en un lugar y momento determinados. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), este indicador se expresa como un valor numérico a partir de cero: cuanto más alto es el índice, mayor es la probabilidad de sufrir lesiones cutáneas y oculares en un tiempo menor de exposición.

Es fundamental conocer este índice porque permite a la población adoptar medidas de prevención proporcionales al riesgo. La OMS y la OPS señalan que los niveles de radiación están vinculados a factores como la altitud, la latitud y la nubosidad, por lo que el monitoreo diario es una herramienta de salud pública clave para reducir la incidencia de enfermedades provocadas por la exposición solar excesiva.

El peligro de los rayos ultravioletas del sol para la salud

La exposición prolongada y sin protección a los rayos ultravioletas representa una de las amenazas más directas para el organismo. De acuerdo con la OPS, la radiación UV es el principal factor de riesgo para el desarrollo de distintos tipos de cáncer de piel, incluyendo el melanoma, y provoca el envejecimiento prematuro de la dermis al dañar las fibras de colágeno.

Además de los daños en la piel, la OMS advierte que la radiación solar puede causar afecciones oculares graves, como cataratas —una de las principales causas de ceguera en el mundo— y quemaduras en la retina. También se ha demostrado que la exposición excesiva debilita el sistema inmunológico, reduciendo la capacidad del cuerpo para defenderse de ciertas infecciones y enfermedades.

Para mitigar estos riesgos, los organismos internacionales recomiendan limitar la exposición al sol durante las horas de mayor intensidad, generalmente entre las 10:00 y las 16:00. Es esencial buscar la sombra y utilizar ropa que cubra la mayor parte del cuerpo, complementada con sombreros de ala ancha que protejan el rostro, las orejas y el cuello.

Finalmente, la OMS enfatiza la importancia de utilizar gafas de sol con protección UV total y aplicar protector solar de amplio espectro (que filtre rayos UVA y UVB) con un factor de protección solar (FPS) de al menos 30. Se debe aplicar generosamente 20 minutos antes de salir y reaplicar cada dos horas, o con mayor frecuencia si se realiza actividad física o se ingresa al agua.