El miércoles 18 de febrero presentará condiciones de calor intenso y nubosidad variable en gran parte del territorio nacional. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la Ciudad de Buenos Aires alcanzará los 32 grados centígrados bajo un cielo mayormente cubierto. En el resto del país, se esperan fenómenos de inestabilidad con chaparrones aislados en zonas del norte y el centro, manteniendo las temperaturas elevadas.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este 18 de febrero

En la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, se espera una jornada marcada por el ascenso térmico y la humedad. La temperatura mínima se ubicará en los 22 °C, mientras que la máxima trepará hasta los 32 °C. El cielo permanecerá mayormente nublado durante todo el día, con vientos leves de entre 13 y 22 km/h que rotarán desde el sector este hacia el norte.

El índice de rayos UV alcanzará niveles "muy altos" y "extremos" en gran parte del país: un riesgo real para la piel

Para el resto de la Provincia de Buenos Aires, el clima será muy cálido, especialmente en la zona del AMBA. Aunque la probabilidad de precipitaciones es baja, cercana al 10%, no se descartan lluvias aisladas hacia el final de la jornada. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la visibilidad será buena en la Capital Federal, pero se recomienda precaución por la alta sensación térmica durante las horas del mediodía.

Cómo estará el clima en el resto del país

En el norte argentino, provincias como Misiones enfrentarán una jornada de calor extremo. En Posadas, se prevé una mínima de 26 °C y una máxima de 38 °C, con un índice de radiación UV calificado como "extremo" y posibilidad de chaparrones por la tarde. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene el monitoreo sobre estas regiones debido al riesgo de incendios y las alertas por temperaturas que afectan la salud de la población.

Lunes nublado de calor en la Ciudad de Buenos Aires y alerta meteorológica en 16 provincias

Por otro lado, en la región central, la ciudad de San Luis presentará condiciones inestables con un leve descenso en las temperaturas máximas. Se esperan marcas térmicas que oscilarán entre los 19 °C de mínima y los 32 °C de máxima, con cielo parcialmente nublado. En Bahía Blanca, el cielo estará con tormentas aisladas durante la mañana, con vientos del sector sudeste que alcanzarán velocidades de hasta 31 kilómetros por hora.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

El jueves 19 de febrero marcará el regreso de la inestabilidad más generalizada en el área metropolitana. En CABA, se estiman probabilidades de chaparrones de entre el 10% y 40% durante la madrugada y la mañana, con una mínima de 21 °C y una máxima que descenderá a 29 °C. En el resto de Argentina, se prevé que el frente fresco comience a desplazar la masa de aire cálido hacia el norte.

Hacia el viernes 20 de febrero, las condiciones climáticas en la Ciudad de Buenos Aires tenderán a mejorar con un cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima será de 19 °C y la máxima alcanzará los 27 °C, consolidando un respiro frente al calor previo. Para el fin de semana, se anticipan ráfagas de viento del sudoeste de hasta 31 km/h el sábado, manteniendo las temperaturas máximas por debajo de los 28 grados.