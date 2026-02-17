Este martes 17 de febrero de 2026 presentará condiciones climáticas estables en el centro del país, pero con una marcada inestabilidad en las regiones del Litoral y el Norte. Mientras que en la Ciudad de Buenos Aires se prevé una jornada calurosa y mayormente despejada, diversas provincias enfrentan alertas amarillas por tormentas eléctricas y precipitaciones abundantes.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este 17 de febrero

Para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una temperatura mínima de 22°C y una máxima de 30°C. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, con una humedad promedio del 68% y vientos del noreste a velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora. No se esperan lluvias significativas en Capital Federal.

Clima martes 17 de febrero

En el interior de la Provincia de Buenos Aires, ciudades como Mar del Plata registrarán una mínima de 18°C y una máxima de 27°C. Se prevé una humedad elevada del 81% y vientos predominantes del noreste. Aunque el cielo estará algo nublado, las condiciones generales en la costa atlántica serán favorables, sin alertas vigentes por fenómenos extremos, permitiendo el desarrollo normal de actividades al aire libre durante este martes.

Cómo estará el clima en el resto del país

El Litoral argentino enfrenta una jornada crítica con alertas por tormentas. En Rosario y Santa Fe, se esperan máximas de 32°C y 34°C respectivamente, con una probabilidad de precipitaciones de hasta el 70% durante la mañana. Según el Servicio Meteorológico Nacional, estas tormentas podrían ser localmente fuertes y estar acompañadas de ráfagas intensas. En Posadas, rige una advertencia por calor extremo con temperaturas que alcanzarán los 38°C.

En el extremo norte, la provincia de Salta se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas aisladas, algunas de las cuales podrían ser severas con caída de granizo y actividad eléctrica. Simultáneamente, en la Patagonia, Río Gallegos experimentará un clima hostil, con ráfagas de viento de hasta 78 kilómetros por hora y chaparrones intermitentes. La temperatura máxima en la capital santacruceña apenas llegará a los 11°C, marcando un fuerte contraste térmico.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

Para el miércoles 18 de febrero, se proyecta un ascenso de la temperatura en el área metropolitana, con una máxima estimada en 34°C y cielo despejado. Sin embargo, hacia el jueves 19, la inestabilidad regresará al centro del país con probabilidad de chaparrones aislados y una máxima de 37°C, lo que podría derivar en una nueva alerta por calor extremo para los grupos de riesgo en el AMBA.

El cierre de la semana laboral mostrará un cambio marcado por el ingreso de un frente frío el viernes 20 de febrero. Se prevén lluvias moderadas en la Provincia de Buenos Aires que provocarán un descenso térmico, con máximas que no superarán los 29°C. En el norte del país, las condiciones de humedad y calor persistirán, manteniendo el riesgo de tormentas eléctricas frecuentes en las provincias de Corrientes y Misiones.