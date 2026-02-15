Turismo en CABA: el impacto económico que deja el feriado XXL

En los últimos años, la Ciudad de Buenos Aires se consolidó como referente en la región por la realización de eventos masivos, gracias a la infraestructura de primer nivel y la multiplicidad de atractivos turísticos que complementan la experiencia de los visitantes nacionales e internacionales que llegan al destino a disfrutar de espectáculos musicales y encuentros deportivos, entre otros.

Este fin de semana largo, por el feriado de Carnaval, no fue la excepción y se caracterizó por la variedad de eventos que convocaron a miles de turistas. La serie de recitales de Bad Bunny, los festejos de Carnaval, la celebración del Año Nuevo Chino 4724, del Caballo de Fuego, la celebración del Día de los Enamorados (que fue ayer) y hasta el partido que jugará esta noche Boca Juniors de local en la Bombonera, sirvieron de motores que impulsaron la llegada de casi 120 mil turistas a CABA, que impulsó las reservas hoteleras al 83%, el mejor porcentaje de ocupación de los últimos cinco años, tal como se informó en la edición de ayer.

Los grandes eventos son una plataforma de alto rendimiento para la Ciudad porque generan consumo inmediato, medible y con efecto multiplicador en rubros como la gastronomía, el transporte y otros consumos; incrementan la recaudación fiscal sin necesidad de inversiones públicas elevadas; potencian el posicionamiento internacional de Buenos Aires como capital cultural y destino vibrante.

Actividades, en definitiva, que refuerzan la fidelidad turística: “Viajo por el evento, vuelvo por la Ciudad”, según explicaron fuentes del Ejecutivo comunal.

Los grandes eventos (recitales, festivales y espectáculos de escala internacional) son uno de los sectores con mayor capacidad de movilizar consumo inmediato, atraer visitantes y activar la economía urbana.

El entretenimiento representa el 1,2% del Valor Agregado Bruto (VAB) de la Ciudad, que es el valor económico que genera un sector después de restarle sus costos; es el indicador base para medir cuánto aporta a la economía real a la Capital Federal.

Un festival de dos días como Creamfields Buenos Aires, BA Trap o Ultra Buenos Aires genera entre $ 10 mil millones y $ 17 mil millones de impacto económico total.

En el ámbito porteño, el sector del entretenimiento sostiene unos 85 mil empleos, el 3,1% del empleo total de CABA. Un evento masivo puede generar entre 3 mil y 9 mil empleos directos (producción, técnica, seguridad, servicios, logística, gastronomía, etc.).