QUINIELA de hoy 14 de febrero de 2026 EN VIVO: resultados de la Nacional y PROVINCIA

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela Previa CIUDAD del 14 de febrero de 2026
- A la cabeza: 4613. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 4613
- 1339
- 8570
- 2659
- 8556
- 7968
- 3282
- 1584
- 7148
- 3065
- 0394
- 6941
- 1097
- 0206
- 0202
- 8087
- 4322
- 6702
- 7584
- 0322
Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 14 de febrero de 2026
- A la cabeza: 3646. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 3646
- 5235
- 2970
- 5821
- 1935
- 6828
- 8482
- 3189
- 2657
- 6437
- 6028
- 8638
- 6453
- 0621
- 3186
- 4049
- 1443
- 5236
- 5990
- 4853
Resultados Quiniela Primera CIUDAD del 14 de febrero de 2026
- A la cabeza: 1580. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 1580
- 5443
- 4642
- 1046
- 7100
- 1457
- 5530
- 5009
- 4868
- 2945
- 8895
- 5691
- 6995
- 7571
- 2139
- 3624
- 8323
- 2621
- 6356
- 4143
Resultados Quiniela Primera Provincia del 14/02/2026
-
A la cabeza: 4979. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 4979
- 8094
- 4026
- 1418
- 1569
- 2471
- 7837
- 7250
- 7073
- 4395
- 2233
- 3161
- 1656
- 4452
- 7897
- 8870
- 4466
- 5257
- 4276
- 6590
Resultados Quiniela Matutina CIUDAD del 14 de febrero de 2026
- A la cabeza: 4191. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 4191
- 4884
- 0587
- 2003
- 0083
- 0642
- 2494
- 1337
- 3856
- 9444
- 5723
- 2725
- 3535
- 5160
- 1388
- 9258
- 2570
- 9397
- 6629
- 6018
Resultados Quiniela Matutina Provincia del 14/02/2026
-
A la cabeza: 2312. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 2312
- 7026
- 2351
- 4185
- 6957
- 8583
- 6691
- 3189
- 7418
- 2811
- 5927
- 8458
- 7905
- 0544
- 4467
- 6342
- 2358
- 2732
- 1777
- 7524
Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD del 14 de febrero de 2026
- A la cabeza: 1331. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 1331
- 0155
- 3191
- 1929
- 0820
- 1885
- 3017
- 4417
- 5232
- 7070
- 3027
- 8706
- 0006
- 1933
- 1327
- 0253
- 8343
- 9260
- 9027
- 4805
Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 14/02/2026
-
A la cabeza: 4317. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 4317
- 5369
- 5034
- 4822
- 0890
- 7616
- 9719
- 6029
- 4489
- 0855
- 7226
- 6215
- 5908
- 0433
- 8930
- 5643
- 8546
- 2622
- 5715
- 2140
Resultados Quiniela Nocturna CIUDAD del 14 de febrero de 2026
-
A la cabeza: 1055. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 1055
- 8383
- 7220
- 9097
- 1313
- 6479
- 7509
- 5618
- 3611
- 4419
- 0509
- 9841
- 7586
- 4294
- 7895
- 7332
- 2111
- 3898
- 4160
- 7112
Resultados de la Quiniela del 14 de febrero de 2026 por provincia
- Córdoba: 6236 (Nocturna).
- Santa Fe: 0109 (Nocturna).
- Entre Ríos: 5917 (Nocturna).
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:
- La Previa: 10:15 hs.
- La Primera: 12:00 hs.
- La Matutina: 15:00 hs.
- La Vespertina: 18:00 hs.
- La Nocturna: 21:00 hs.