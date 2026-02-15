domingo 15 de febrero de 2026
SOCIEDAD
JUEGO BANCADO

QUINIELA de hoy 14 de febrero de 2026 EN VIVO: resultados de la Nacional y PROVINCIA

Conoce los números ganadores de la quiniela hoy, 14 de febrero de 2026. ¿Cuáles encabezaron cada tanda?

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa CIUDAD del 14 de febrero de 2026

  • A la cabeza: 4613. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
  1. 4613
  2. 1339
  3. 8570
  4. 2659
  5. 8556
  6. 7968
  7. 3282
  8. 1584
  9. 7148
  10. 3065
  11. 0394
  12. 6941
  13. 1097
  14. 0206
  15. 0202
  16. 8087
  17. 4322
  18. 6702
  19. 7584
  20. 0322

Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 14 de febrero de 2026

  • A la cabeza: 3646. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
  1. 3646
  2. 5235
  3. 2970
  4. 5821
  5. 1935
  6. 6828
  7. 8482
  8. 3189
  9. 2657
  10. 6437
  11. 6028
  12. 8638
  13. 6453
  14. 0621
  15. 3186
  16. 4049
  17. 1443
  18. 5236
  19. 5990
  20. 4853

Resultados Quiniela Primera CIUDAD del 14 de febrero de 2026

  • A la cabeza: 1580. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
  1. 1580
  2. 5443
  3. 4642
  4. 1046
  5. 7100
  6. 1457
  7. 5530
  8. 5009
  9. 4868
  10. 2945
  11. 8895
  12. 5691
  13. 6995
  14. 7571
  15. 2139
  16. 3624
  17. 8323
  18. 2621
  19. 6356
  20. 4143

Resultados Quiniela Primera Provincia del 14/02/2026

  • A la cabeza: 4979. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4979
  2. 8094
  3. 4026
  4. 1418
  5. 1569
  6. 2471
  7. 7837
  8. 7250
  9. 7073
  10. 4395
  11. 2233
  12. 3161
  13. 1656
  14. 4452
  15. 7897
  16. 8870
  17. 4466
  18. 5257
  19. 4276
  20. 6590

Resultados Quiniela Matutina CIUDAD del 14 de febrero de 2026

  • A la cabeza: 4191. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
  1. 4191
  2. 4884
  3. 0587
  4. 2003
  5. 0083
  6. 0642
  7. 2494
  8. 1337
  9. 3856
  10. 9444
  11. 5723
  12. 2725
  13. 3535
  14. 5160
  15. 1388
  16. 9258
  17. 2570
  18. 9397
  19. 6629
  20. 6018

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 14/02/2026

  • A la cabeza: 2312. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 2312
  2. 7026
  3. 2351
  4. 4185
  5. 6957
  6. 8583
  7. 6691
  8. 3189
  9. 7418
  10. 2811
  11. 5927
  12. 8458
  13. 7905
  14. 0544
  15. 4467
  16. 6342
  17. 2358
  18. 2732
  19. 1777
  20. 7524

Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD del 14 de febrero de 2026

  • A la cabeza: 1331. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
  1. 1331
  2. 0155
  3. 3191
  4. 1929
  5. 0820
  6. 1885
  7. 3017
  8. 4417
  9. 5232
  10. 7070
  11. 3027
  12. 8706
  13. 0006
  14. 1933
  15. 1327
  16. 0253
  17. 8343
  18. 9260
  19. 9027
  20. 4805

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 14/02/2026

  • A la cabeza: 4317. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4317
  2. 5369
  3. 5034
  4. 4822
  5. 0890
  6. 7616
  7. 9719
  8. 6029
  9. 4489
  10. 0855
  11. 7226
  12. 6215
  13. 5908
  14. 0433
  15. 8930
  16. 5643
  17. 8546
  18. 2622
  19. 5715
  20. 2140

Resultados Quiniela Nocturna CIUDAD del 14 de febrero de 2026

  • A la cabeza: 1055. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 1055
  2. 8383
  3. 7220
  4. 9097
  5. 1313
  6. 6479
  7. 7509
  8. 5618
  9. 3611
  10. 4419
  11. 0509
  12. 9841
  13. 7586
  14. 4294
  15. 7895
  16. 7332
  17. 2111
  18. 3898
  19. 4160
  20. 7112

Resultados de la Quiniela del 14 de febrero de 2026 por provincia

  • Córdoba: 6236 (Nocturna).
  • Santa Fe: 0109 (Nocturna).
  • Entre Ríos: 5917 (Nocturna).

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

  • La Previa: 10:15 hs.
  • La Primera: 12:00 hs.
  • La Matutina: 15:00 hs.
  • La Vespertina: 18:00 hs.
  • La Nocturna: 21:00 hs.

