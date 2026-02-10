La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa Ciudad del 10 de febrero

A la cabeza: 2751 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

2751 6988 3284 2381 6140 0281 6752 7606 0767 7962 3676 6767 5187 8352 1656 9363 6608 0643 1827 1599

Resultados Quiniela Previa Provincia del 10 de febrero

A la cabeza: 5863 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

5863 9656 1641 7934 6939 2666 3964 2064 0494 6965 3676 1667 5187 0352 1656 9363 6608 0643 1827 1599

Resultados Quiniela Primera Ciudad del 10 de febrero

A la cabeza: 3831 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3831 5646 6794 9987 5742 1047 0588 1435 5991 5712 2197 0968 8585 4443 9924 1290 1836 4022 3089 2005

Resultados Quiniela Primera Provincia del 10 de febrero

A la cabeza: 7462 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

7462 4842 7681 7747 9976 0062 4682 0936 2483 5046 1476 7934 1953 5824 0038 6620 8763 0773 5556 2465

Resultados Quiniela Matutina Ciudad del 10 de febrero

A la cabeza: 4229 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4229 8724 1760 2662 1641 6566 9342 9065 0790 0728 7651 1747 0790 4378 5572 0530 5352 3020 8117 9789

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 10 de febrero

A la cabeza: 7057 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

7057 8064 2779 1333 3230 9267 0398 6076 0843 1046 5625 1146 4151 2904 3554 6349 0748 2207 3011 6327

Resultados Quiniela Vespertina Ciudad del 10 de febrero

A la cabeza: 3263 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3263 0983 6411 1413 3593 6790 5711 6601 4390 9768 3633 1331 9937 0716 1110 9900 4710 3371 3299 4309

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 10 de febrero

A la cabeza: 2133 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

2133 3505 0275 1007 6536 0247 9922 5696 2600 3227 6461 8035 3806 8471 9333 7378 7138 5489 5771 0489

Resultados Quiniela Nocturna Ciudad del 10 de febrero

A la cabeza: 7497 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

7497 6280 4463 1459 0424 9442 5517 7479 9151 9733 9353 1405 2409 5134 7487 5066 9884 6285 4268 6176

Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 10 de febrero

A la cabeza: 7185 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

7185 0308 1541 8402 8466 8282 4341 2975 7535 5013 7586 2198 1056 1404 3173 3762 9316 1551 8507 4216

Resultados de la Quiniela del 10 de febrero de 2026 por provincia

Córdoba: Previa: 5990 | Primera: 8269 | Matutina: 7280 | Vespertina: 7842 | Nocturna: 0660

Santa Fe: Previa: 8537 | Primera: 5801 | Matutina: 7357 | Vespertina: 3568 | Nocturna: 2813

Entre Ríos: Previa: 7892 | Primera: 7678 | Matutina: 0528 | Vespertina: 3304 | Nocturna: 6284

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego consiste en apostar una cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir a qué puesto (del 1 al 20) quiere apostar su número. Si el número sale en la ubicación elegida, el premio se multiplica según la cantidad de cifras apostadas.

Sorteos de la Quiniela

Se realizan cinco sorteos diarios de lunes a sábados: