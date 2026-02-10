La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela Previa Ciudad del 10 de febrero
A la cabeza: 2751 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
2751
-
6988
-
3284
-
2381
-
6140
-
0281
-
6752
-
7606
-
0767
-
7962
-
3676
-
6767
-
5187
-
8352
-
1656
-
9363
-
6608
-
0643
-
1827
-
1599
Resultados Quiniela Previa Provincia del 10 de febrero
A la cabeza: 5863 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
5863
-
9656
-
1641
-
7934
-
6939
-
2666
-
3964
-
2064
-
0494
-
6965
-
3676
-
1667
-
5187
-
0352
-
1656
-
9363
-
6608
-
0643
-
1827
-
1599
Resultados Quiniela Primera Ciudad del 10 de febrero
A la cabeza: 3831 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
3831
-
5646
-
6794
-
9987
-
5742
-
1047
-
0588
-
1435
-
5991
-
5712
-
2197
-
0968
-
8585
-
4443
-
9924
-
1290
-
1836
-
4022
-
3089
-
2005
Resultados Quiniela Primera Provincia del 10 de febrero
A la cabeza: 7462 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
7462
-
4842
-
7681
-
7747
-
9976
-
0062
-
4682
-
0936
-
2483
-
5046
-
1476
-
7934
-
1953
-
5824
-
0038
-
6620
-
8763
-
0773
-
5556
-
2465
Resultados Quiniela Matutina Ciudad del 10 de febrero
A la cabeza: 4229 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
4229
-
8724
-
1760
-
2662
-
1641
-
6566
-
9342
-
9065
-
0790
-
0728
-
7651
-
1747
-
0790
-
4378
-
5572
-
0530
-
5352
-
3020
-
8117
-
9789
Resultados Quiniela Matutina Provincia del 10 de febrero
A la cabeza: 7057 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
7057
-
8064
-
2779
-
1333
-
3230
-
9267
-
0398
-
6076
-
0843
-
1046
-
5625
-
1146
-
4151
-
2904
-
3554
-
6349
-
0748
-
2207
-
3011
-
6327
Resultados Quiniela Vespertina Ciudad del 10 de febrero
A la cabeza: 3263 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
3263
-
0983
-
6411
-
1413
-
3593
-
6790
-
5711
-
6601
-
4390
-
9768
-
3633
-
1331
-
9937
-
0716
-
1110
-
9900
-
4710
-
3371
-
3299
-
4309
Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 10 de febrero
A la cabeza: 2133 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
2133
-
3505
-
0275
-
1007
-
6536
-
0247
-
9922
-
5696
-
2600
-
3227
-
6461
-
8035
-
3806
-
8471
-
9333
-
7378
-
7138
-
5489
-
5771
-
0489
Resultados Quiniela Nocturna Ciudad del 10 de febrero
A la cabeza: 7497 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
7497
-
6280
-
4463
-
1459
-
0424
-
9442
-
5517
-
7479
-
9151
-
9733
-
9353
-
1405
-
2409
-
5134
-
7487
-
5066
-
9884
-
6285
-
4268
-
6176
Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 10 de febrero
A la cabeza: 7185 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
7185
-
0308
-
1541
-
8402
-
8466
-
8282
-
4341
-
2975
-
7535
-
5013
-
7586
-
2198
-
1056
-
1404
-
3173
-
3762
-
9316
-
1551
-
8507
-
4216
Resultados de la Quiniela del 10 de febrero de 2026 por provincia
-
Córdoba: Previa: 5990 | Primera: 8269 | Matutina: 7280 | Vespertina: 7842 | Nocturna: 0660
-
Santa Fe: Previa: 8537 | Primera: 5801 | Matutina: 7357 | Vespertina: 3568 | Nocturna: 2813
-
Entre Ríos: Previa: 7892 | Primera: 7678 | Matutina: 0528 | Vespertina: 3304 | Nocturna: 6284
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego consiste en apostar una cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir a qué puesto (del 1 al 20) quiere apostar su número. Si el número sale en la ubicación elegida, el premio se multiplica según la cantidad de cifras apostadas.
Sorteos de la Quiniela
Se realizan cinco sorteos diarios de lunes a sábados:
-
La Previa: 10:15 hs.
-
La Primera: 12:00 hs.
-
La Matutina: 15:00 hs.
-
La Vespertina: 18:00 hs.
-
La Nocturna: 21:00 hs.