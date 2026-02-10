miércoles 11 de febrero de 2026
SOCIEDAD
Juego Bancado

Quiniela de hoy 10 de febrero de 2026 en vivo: resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa Ciudad del 10 de febrero

A la cabeza: 2751 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 2751

    Esto no les gusta a los autoritarios
    El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
    Hoy más que nunca Suscribite

  2. 6988

  3. 3284

  4. 2381

  5. 6140

  6. 0281

  7. 6752

  8. 7606

  9. 0767

  10. 7962

  11. 3676

  12. 6767

  13. 5187

  14. 8352

  15. 1656

  16. 9363

  17. 6608

  18. 0643

  19. 1827

  20. 1599

Resultados Quiniela Previa Provincia del 10 de febrero

A la cabeza: 5863 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 5863

  2. 9656

  3. 1641

  4. 7934

  5. 6939

  6. 2666

  7. 3964

  8. 2064

  9. 0494

  10. 6965

  11. 3676

  12. 1667

  13. 5187

  14. 0352

  15. 1656

  16. 9363

  17. 6608

  18. 0643

  19. 1827

  20. 1599

Resultados Quiniela Primera Ciudad del 10 de febrero

A la cabeza: 3831 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3831

  2. 5646

  3. 6794

  4. 9987

  5. 5742

  6. 1047

  7. 0588

  8. 1435

  9. 5991

  10. 5712

  11. 2197

  12. 0968

  13. 8585

  14. 4443

  15. 9924

  16. 1290

  17. 1836

  18. 4022

  19. 3089

  20. 2005

Resultados Quiniela Primera Provincia del 10 de febrero

A la cabeza: 7462 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 7462

  2. 4842

  3. 7681

  4. 7747

  5. 9976

  6. 0062

  7. 4682

  8. 0936

  9. 2483

  10. 5046

  11. 1476

  12. 7934

  13. 1953

  14. 5824

  15. 0038

  16. 6620

  17. 8763

  18. 0773

  19. 5556

  20. 2465

Resultados Quiniela Matutina Ciudad del 10 de febrero

A la cabeza: 4229 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4229

  2. 8724

  3. 1760

  4. 2662

  5. 1641

  6. 6566

  7. 9342

  8. 9065

  9. 0790

  10. 0728

  11. 7651

  12. 1747

  13. 0790

  14. 4378

  15. 5572

  16. 0530

  17. 5352

  18. 3020

  19. 8117

  20. 9789

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 10 de febrero

A la cabeza: 7057 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 7057

  2. 8064

  3. 2779

  4. 1333

  5. 3230

  6. 9267

  7. 0398

  8. 6076

  9. 0843

  10. 1046

  11. 5625

  12. 1146

  13. 4151

  14. 2904

  15. 3554

  16. 6349

  17. 0748

  18. 2207

  19. 3011

  20. 6327

Resultados Quiniela Vespertina Ciudad del 10 de febrero

A la cabeza: 3263 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3263

  2. 0983

  3. 6411

  4. 1413

  5. 3593

  6. 6790

  7. 5711

  8. 6601

  9. 4390

  10. 9768

  11. 3633

  12. 1331

  13. 9937

  14. 0716

  15. 1110

  16. 9900

  17. 4710

  18. 3371

  19. 3299

  20. 4309

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 10 de febrero

A la cabeza: 2133 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 2133

  2. 3505

  3. 0275

  4. 1007

  5. 6536

  6. 0247

  7. 9922

  8. 5696

  9. 2600

  10. 3227

  11. 6461

  12. 8035

  13. 3806

  14. 8471

  15. 9333

  16. 7378

  17. 7138

  18. 5489

  19. 5771

  20. 0489

Resultados Quiniela Nocturna Ciudad del 10 de febrero

A la cabeza: 7497 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 7497

  2. 6280

  3. 4463

  4. 1459

  5. 0424

  6. 9442

  7. 5517

  8. 7479

  9. 9151

  10. 9733

  11. 9353

  12. 1405

  13. 2409

  14. 5134

  15. 7487

  16. 5066

  17. 9884

  18. 6285

  19. 4268

  20. 6176

Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 10 de febrero

A la cabeza: 7185 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 7185

  2. 0308

  3. 1541

  4. 8402

  5. 8466

  6. 8282

  7. 4341

  8. 2975

  9. 7535

  10. 5013

  11. 7586

  12. 2198

  13. 1056

  14. 1404

  15. 3173

  16. 3762

  17. 9316

  18. 1551

  19. 8507

  20. 4216

Resultados de la Quiniela del 10 de febrero de 2026 por provincia

  • Córdoba: Previa: 5990 | Primera: 8269 | Matutina: 7280 | Vespertina: 7842 | Nocturna: 0660

  • Santa Fe: Previa: 8537 | Primera: 5801 | Matutina: 7357 | Vespertina: 3568 | Nocturna: 2813

  • Entre Ríos: Previa: 7892 | Primera: 7678 | Matutina: 0528 | Vespertina: 3304 | Nocturna: 6284

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego consiste en apostar una cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir a qué puesto (del 1 al 20) quiere apostar su número. Si el número sale en la ubicación elegida, el premio se multiplica según la cantidad de cifras apostadas.

Sorteos de la Quiniela

Se realizan cinco sorteos diarios de lunes a sábados:

  1. La Previa: 10:15 hs.

  2. La Primera: 12:00 hs.

  3. La Matutina: 15:00 hs.

  4. La Vespertina: 18:00 hs.

  5. La Nocturna: 21:00 hs.

También te puede interesar
En esta Nota