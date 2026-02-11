La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela Previa CIUDAD del 11 de febrero de 2026
A la cabeza: 5158. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
-
4601
-
1236
-
1859
-
5331
-
2291
-
8303
-
7247
-
0643
-
7949
-
2630
-
6483
-
5600
-
5110
-
4140
-
3783
-
6750
-
0638
-
4642
-
3369
Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 11 de febrero de 2026
A la cabeza: 7744. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
7744
-
2265
-
6782
-
3676
-
1380
-
7644
-
5834
-
7622
-
0793
-
7249
-
2261
-
2801
-
2404
-
8594
-
1656
-
9508
-
1823
-
4811
-
1237
-
6092
Resultados Quiniela Primera CIUDAD del 11 de febrero de 2026
A la cabeza: 1905. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
1905
-
3244
-
9265
-
8524
-
5287
-
2342
-
6725
-
4157
-
0248
-
2678
-
7337
-
6714
-
9323
-
9886
-
8682
-
0553
-
2396
-
8856
-
2114
-
2937
Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 11 de febrero de 2026
A la cabeza: 4060. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
4060
-
1420
-
0006
-
7219
-
3088
-
1286
-
0703
-
6695
-
9001
-
9060
-
9389
-
4470
-
5428
-
3106
-
1150
-
7440
-
7617
-
1198
-
4369
-
1720
Resultados Quiniela Matutina CIUDAD del 11 de febrero de 2026
A la cabeza: 2010. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
2010
-
8719
-
7726
-
6224
-
1807
-
7395
-
4883
-
7752
-
1478
-
4122
-
5055
-
1832
-
4125
-
3585
-
4104
-
4731
-
9370
-
6969
-
0134
-
2736
Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 11 de febrero de 2026
A la cabeza: 6398. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
6398
-
6259
-
0710
-
5565
-
3433
-
3968
-
6806
-
7183
-
3704
-
3672
-
6279
-
5133
-
1740
-
7096
-
8415
-
2419
-
2167
-
7109
-
4277
-
9425
Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD del 11 de febrero de 2026
A la cabeza: 6452. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
6452
-
5870
-
3501
-
2434
-
1857
-
3690
-
3089
-
7935
-
2577
-
6940
-
9565
-
2825
-
9025
-
9629
-
0594
-
0210
-
7731
-
2383
-
4879
-
5028
Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 11 de febrero de 2026
A la cabeza: 7084. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
7084
-
2863
-
0311
-
0463
-
2661
-
1362
-
9170
-
6667
-
9779
-
4679
-
6828
-
7523
-
2748
-
3174
-
2469
-
3317
-
8235
-
8361
-
4030
-
9152
Resultados Quiniela Nocturna CIUDAD del 11 de febrero de 2026
A la cabeza: 0736. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
0736
-
5010
-
1479
-
1826
-
9632
-
7457
-
9311
-
0369
-
4710
-
6052
-
8715
-
5742
-
4118
-
4741
-
0167
-
2642
-
2101
-
8761
-
3704
-
2506
Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 11 de febrero de 2026
A la cabeza: 3330. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
3330
-
5677
-
6548
-
5716
-
3031
-
5753
-
0033
-
2022
-
8997
-
9200
-
2202
-
1054
-
7267
-
2795
-
6336
-
9629
-
5639
-
7008
-
5630
-
6005
Resultados de la Quiniela del 11 de febrero de 2026 por provincia
Córdoba:
-
Previa: 3725
-
Primera: 5286
-
Matutina: 2019
-
Vespertina: 0516
-
Nocturna: 3133
Santa Fe:
-
Previa: 7996
-
Primera: 8042
-
Matutina: 9659
-
Vespertina: 2355
-
Nocturna: Pendiente
Entre Ríos:
-
Previa: 6382
-
Primera: 4803
-
Matutina: 1762
-
Vespertina: 6577
-
Nocturna: 0641
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes ubicaciones (del 1 al 20) y distintos turnos de sorteo.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados en cinco turnos:
-
La Previa: 10:15 hs.
-
La Primera: 12:00 hs.
-
La Matutina: 15:00 hs.
-
La Vespertina: 18:00 hs.
-
La Nocturna: 21:00 hs.