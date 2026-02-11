jueves 12 de febrero de 2026
SOCIEDAD
Juego Bancado

Quiniela de hoy 11 de febrero de 2026 en vivo: resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock

Resultados Quiniela Previa CIUDAD del 11 de febrero de 2026

A la cabeza: 5158. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 5158

  2. 4601

  3. 1236

  4. 1859

  5. 5331

  6. 2291

  7. 8303

  8. 7247

  9. 0643

  10. 7949

  11. 2630

  12. 6483

  13. 5600

  14. 5110

  15. 4140

  16. 3783

  17. 6750

  18. 0638

  19. 4642

  20. 3369

Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 11 de febrero de 2026

A la cabeza: 7744. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 7744

  2. 2265

  3. 6782

  4. 3676

  5. 1380

  6. 7644

  7. 5834

  8. 7622

  9. 0793

  10. 7249

  11. 2261

  12. 2801

  13. 2404

  14. 8594

  15. 1656

  16. 9508

  17. 1823

  18. 4811

  19. 1237

  20. 6092

Resultados Quiniela Primera CIUDAD del 11 de febrero de 2026

A la cabeza: 1905. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 1905

  2. 3244

  3. 9265

  4. 8524

  5. 5287

  6. 2342

  7. 6725

  8. 4157

  9. 0248

  10. 2678

  11. 7337

  12. 6714

  13. 9323

  14. 9886

  15. 8682

  16. 0553

  17. 2396

  18. 8856

  19. 2114

  20. 2937

Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 11 de febrero de 2026

A la cabeza: 4060. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4060

  2. 1420

  3. 0006

  4. 7219

  5. 3088

  6. 1286

  7. 0703

  8. 6695

  9. 9001

  10. 9060

  11. 9389

  12. 4470

  13. 5428

  14. 3106

  15. 1150

  16. 7440

  17. 7617

  18. 1198

  19. 4369

  20. 1720

Resultados Quiniela Matutina CIUDAD del 11 de febrero de 2026

A la cabeza: 2010. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 2010

  2. 8719

  3. 7726

  4. 6224

  5. 1807

  6. 7395

  7. 4883

  8. 7752

  9. 1478

  10. 4122

  11. 5055

  12. 1832

  13. 4125

  14. 3585

  15. 4104

  16. 4731

  17. 9370

  18. 6969

  19. 0134

  20. 2736

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 11 de febrero de 2026

A la cabeza: 6398. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6398

  2. 6259

  3. 0710

  4. 5565

  5. 3433

  6. 3968

  7. 6806

  8. 7183

  9. 3704

  10. 3672

  11. 6279

  12. 5133

  13. 1740

  14. 7096

  15. 8415

  16. 2419

  17. 2167

  18. 7109

  19. 4277

  20. 9425

Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD del 11 de febrero de 2026

A la cabeza: 6452. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6452

  2. 5870

  3. 3501

  4. 2434

  5. 1857

  6. 3690

  7. 3089

  8. 7935

  9. 2577

  10. 6940

  11. 9565

  12. 2825

  13. 9025

  14. 9629

  15. 0594

  16. 0210

  17. 7731

  18. 2383

  19. 4879

  20. 5028

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 11 de febrero de 2026

A la cabeza: 7084. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 7084

  2. 2863

  3. 0311

  4. 0463

  5. 2661

  6. 1362

  7. 9170

  8. 6667

  9. 9779

  10. 4679

  11. 6828

  12. 7523

  13. 2748

  14. 3174

  15. 2469

  16. 3317

  17. 8235

  18. 8361

  19. 4030

  20. 9152

Resultados Quiniela Nocturna CIUDAD del 11 de febrero de 2026

A la cabeza: 0736. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0736

  2. 5010

  3. 1479

  4. 1826

  5. 9632

  6. 7457

  7. 9311

  8. 0369

  9. 4710

  10. 6052

  11. 8715

  12. 5742

  13. 4118

  14. 4741

  15. 0167

  16. 2642

  17. 2101

  18. 8761

  19. 3704

  20. 2506

Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 11 de febrero de 2026

A la cabeza: 3330. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3330

  2. 5677

  3. 6548

  4. 5716

  5. 3031

  6. 5753

  7. 0033

  8. 2022

  9. 8997

  10. 9200

  11. 2202

  12. 1054

  13. 7267

  14. 2795

  15. 6336

  16. 9629

  17. 5639

  18. 7008

  19. 5630

  20. 6005

Resultados de la Quiniela del 11 de febrero de 2026 por provincia

Córdoba:

  • Previa: 3725

  • Primera: 5286

  • Matutina: 2019

  • Vespertina: 0516

  • Nocturna: 3133

Santa Fe:

  • Previa: 7996

  • Primera: 8042

  • Matutina: 9659

  • Vespertina: 2355

  • Nocturna: Pendiente

Entre Ríos:

  • Previa: 6382

  • Primera: 4803

  • Matutina: 1762

  • Vespertina: 6577

  • Nocturna: 0641

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes ubicaciones (del 1 al 20) y distintos turnos de sorteo.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados en cinco turnos:

  • La Previa: 10:15 hs.

  • La Primera: 12:00 hs.

  • La Matutina: 15:00 hs.

  • La Vespertina: 18:00 hs.

  • La Nocturna: 21:00 hs.

