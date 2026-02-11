La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa CIUDAD del 11 de febrero de 2026

A la cabeza: 5158. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

5158 Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite 4601 1236 1859 5331 2291 8303 7247 0643 7949 2630 6483 5600 5110 4140 3783 6750 0638 4642 3369

Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 11 de febrero de 2026

A la cabeza: 7744. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

7744 2265 6782 3676 1380 7644 5834 7622 0793 7249 2261 2801 2404 8594 1656 9508 1823 4811 1237 6092

Resultados Quiniela Primera CIUDAD del 11 de febrero de 2026

A la cabeza: 1905. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1905 3244 9265 8524 5287 2342 6725 4157 0248 2678 7337 6714 9323 9886 8682 0553 2396 8856 2114 2937

Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 11 de febrero de 2026

A la cabeza: 4060. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4060 1420 0006 7219 3088 1286 0703 6695 9001 9060 9389 4470 5428 3106 1150 7440 7617 1198 4369 1720

Resultados Quiniela Matutina CIUDAD del 11 de febrero de 2026

A la cabeza: 2010. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

2010 8719 7726 6224 1807 7395 4883 7752 1478 4122 5055 1832 4125 3585 4104 4731 9370 6969 0134 2736

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 11 de febrero de 2026

A la cabeza: 6398. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6398 6259 0710 5565 3433 3968 6806 7183 3704 3672 6279 5133 1740 7096 8415 2419 2167 7109 4277 9425

Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD del 11 de febrero de 2026

A la cabeza: 6452. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6452 5870 3501 2434 1857 3690 3089 7935 2577 6940 9565 2825 9025 9629 0594 0210 7731 2383 4879 5028

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 11 de febrero de 2026

A la cabeza: 7084. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

7084 2863 0311 0463 2661 1362 9170 6667 9779 4679 6828 7523 2748 3174 2469 3317 8235 8361 4030 9152

Resultados Quiniela Nocturna CIUDAD del 11 de febrero de 2026

A la cabeza: 0736. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0736 5010 1479 1826 9632 7457 9311 0369 4710 6052 8715 5742 4118 4741 0167 2642 2101 8761 3704 2506

Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 11 de febrero de 2026

A la cabeza: 3330. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3330 5677 6548 5716 3031 5753 0033 2022 8997 9200 2202 1054 7267 2795 6336 9629 5639 7008 5630 6005

Resultados de la Quiniela del 11 de febrero de 2026 por provincia

Córdoba:

Previa: 3725

Primera: 5286

Matutina: 2019

Vespertina: 0516

Nocturna: 3133

Santa Fe:

Previa: 7996

Primera: 8042

Matutina: 9659

Vespertina: 2355

Nocturna: Pendiente

Entre Ríos:

Previa: 6382

Primera: 4803

Matutina: 1762

Vespertina: 6577

Nocturna: 0641

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes ubicaciones (del 1 al 20) y distintos turnos de sorteo.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados en cinco turnos: