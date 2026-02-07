QUINIELA de hoy 7 de febrero de 2026 EN VIVO: resultados de la Nacional y PROVINCIA

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa Nacional del 07/02/2026

A la cabeza: 2791. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

2791 3328 2953 8013 4199 0896 5793 3778 8188 1922 3654 6499 4633 9424 1497 6661 9046 2926 3690 1819

Resultados Quiniela Previa Provincia del 07/02/2026

A la cabeza: 1307. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1307 1089 2091 6385 9646 0748 6341 4501 8635 3856 4572 0702 3076 6431 3535 0666 5318 3465 8839 2742

Resultados Quiniela Primera CIUDAD del 07/02/2026

A la cabeza: 4805 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4805 4093 6635 4603 0421 2016 1410 6867 8759 6871 9577 1725 7881 1666 8315 4804 3054 6778 4894 8215

Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 07/02/2026

A la cabeza: 2602 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

2602 8581 7665 0878 9775 5472 6198 9496 2729 6384 5598 8872 9628 8397 4713 0389 3666 2560 9915 7522

Resultados Quiniela Matutina CIUDAD del 07/02/2026

A la cabeza: 5899 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

5899 4165 9521 4544 1424 8370 6557 3971 8875 8788 3599 1001 9947 4020 9501 4748 5555 6615 7257 1283

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 07/02/2026

A la cabeza: 0604. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0604 5740 1049 8247 9258 8183 1612 8651 7690 0659 7571 6797 6918 7238 6988 5374 5603 0643 6404 5001

Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD del 07/02/2026

A la cabeza: 0434. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0434 6136 1788 1992 1384 3586 8153 5225 1174 6237 1792 1284 6888 6154 8871 7207 1125 5095 4767 7283

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 07/02/2026

A la cabeza: 0057. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0057 9003 1087 9409 4766 2057 3473 2952 7875 5314 6884 8988 3147 4907 1854 2664 1735 7455 1863 3177

Resultados Quiniela Nocturna CIUDAD del 07/02/2026

A la cabeza: 5214. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

5214 1296 7318 9353 4794 4721 9315 9199 4521 4472 1260 4966 5231 2760 6927 1072 7913 0446 5207 0433

Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 07/02/2026

A la cabeza: 6456. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6456 9101 4184 1789 8889 3116 3089 4228 1823 7766 8792 4415 5609 2494 9459 8737 2897 3736 3068 5308

Resultados de la Quiniela del 7 de febrero de 2026 por provincia

Córdoba (Nocturna): 3330

Santa Fe (Nocturna): 6557

Entre Ríos (Nocturna): 4336

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El apostador debe elegir un número de entre una, dos, tres o cuatro cifras y asignar un monto de dinero a su apuesta. El sorteo se realiza mediante cinco urnas (unidades de mil, centenas, decenas y unidades) que determinan los números ganadores. Existe la posibilidad de apostar a la "cabeza" (primer puesto) o a un rango de ubicaciones (del 1 al 5, del 1 al 10 o del 1 al 20).

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados en cinco turnos diarios: