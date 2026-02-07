domingo 08 de febrero de 2026
SOCIEDAD
JUEGO BANCADO

QUINIELA de hoy 7 de febrero de 2026 EN VIVO: resultados de la Nacional y PROVINCIA

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock

Resultados Quiniela Previa Nacional del 07/02/2026

  • A la cabeza: 2791. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 2791

  2. 3328

  3. 2953

  4. 8013

  5. 4199

  6. 0896

  7. 5793

  8. 3778

  9. 8188

  10. 1922

  11. 3654

  12. 6499

  13. 4633

  14. 9424

  15. 1497

  16. 6661

  17. 9046

  18. 2926

  19. 3690

  20. 1819

Resultados Quiniela Previa Provincia del 07/02/2026

  • A la cabeza: 1307. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 1307

  2. 1089

  3. 2091

  4. 6385

  5. 9646

  6. 0748

  7. 6341

  8. 4501

  9. 8635

  10. 3856

  11. 4572

  12. 0702

  13. 3076

  14. 6431

  15. 3535

  16. 0666

  17. 5318

  18. 3465

  19. 8839

  20. 2742

Resultados Quiniela Primera CIUDAD del 07/02/2026

  • A la cabeza: 4805 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4805

  2. 4093

  3. 6635

  4. 4603

  5. 0421

  6. 2016

  7. 1410

  8. 6867

  9. 8759

  10. 6871

  11. 9577

  12. 1725

  13. 7881

  14. 1666

  15. 8315

  16. 4804

  17. 3054

  18. 6778

  19. 4894

  20. 8215

Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 07/02/2026

  • A la cabeza: 2602 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 2602

  2. 8581

  3. 7665

  4. 0878

  5. 9775

  6. 5472

  7. 6198

  8. 9496

  9. 2729

  10. 6384

  11. 5598

  12. 8872

  13. 9628

  14. 8397

  15. 4713

  16. 0389

  17. 3666

  18. 2560

  19. 9915

  20. 7522

Resultados Quiniela Matutina CIUDAD del 07/02/2026

  • A la cabeza: 5899 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 5899

  2. 4165

  3. 9521

  4. 4544

  5. 1424

  6. 8370

  7. 6557

  8. 3971

  9. 8875

  10. 8788

  11. 3599

  12. 1001

  13. 9947

  14. 4020

  15. 9501

  16. 4748

  17. 5555

  18. 6615

  19. 7257

  20. 1283

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 07/02/2026

  • A la cabeza: 0604. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0604

  2. 5740

  3. 1049

  4. 8247

  5. 9258

  6. 8183

  7. 1612

  8. 8651

  9. 7690

  10. 0659

  11. 7571

  12. 6797

  13. 6918

  14. 7238

  15. 6988

  16. 5374

  17. 5603

  18. 0643

  19. 6404

  20. 5001

Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD del 07/02/2026

  • A la cabeza: 0434. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0434

  2. 6136

  3. 1788

  4. 1992

  5. 1384

  6. 3586

  7. 8153

  8. 5225

  9. 1174

  10. 6237

  11. 1792

  12. 1284

  13. 6888

  14. 6154

  15. 8871

  16. 7207

  17. 1125

  18. 5095

  19. 4767

  20. 7283

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 07/02/2026

  • A la cabeza: 0057. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0057

  2. 9003

  3. 1087

  4. 9409

  5. 4766

  6. 2057

  7. 3473

  8. 2952

  9. 7875

  10. 5314

  11. 6884

  12. 8988

  13. 3147

  14. 4907

  15. 1854

  16. 2664

  17. 1735

  18. 7455

  19. 1863

  20. 3177

Resultados Quiniela Nocturna CIUDAD del 07/02/2026

  • A la cabeza: 5214. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 5214

  2. 1296

  3. 7318

  4. 9353

  5. 4794

  6. 4721

  7. 9315

  8. 9199

  9. 4521

  10. 4472

  11. 1260

  12. 4966

  13. 5231

  14. 2760

  15. 6927

  16. 1072

  17. 7913

  18. 0446

  19. 5207

  20. 0433

Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 07/02/2026

  • A la cabeza: 6456. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6456

  2. 9101

  3. 4184

  4. 1789

  5. 8889

  6. 3116

  7. 3089

  8. 4228

  9. 1823

  10. 7766

  11. 8792

  12. 4415

  13. 5609

  14. 2494

  15. 9459

  16. 8737

  17. 2897

  18. 3736

  19. 3068

  20. 5308

Resultados de la Quiniela del 7 de febrero de 2026 por provincia

  • Córdoba (Nocturna): 3330

  • Santa Fe (Nocturna): 6557

  • Entre Ríos (Nocturna): 4336

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El apostador debe elegir un número de entre una, dos, tres o cuatro cifras y asignar un monto de dinero a su apuesta. El sorteo se realiza mediante cinco urnas (unidades de mil, centenas, decenas y unidades) que determinan los números ganadores. Existe la posibilidad de apostar a la "cabeza" (primer puesto) o a un rango de ubicaciones (del 1 al 5, del 1 al 10 o del 1 al 20).

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados en cinco turnos diarios:

  • La Previa: 10:15 hs.

  • La Primera: 12:00 hs.

  • La Matutina: 15:00 hs.

  • La Vespertina: 18:00 hs.

  • La Nocturna: 21:00 hs.

