QUINIELA de hoy 7 de febrero de 2026 EN VIVO: resultados de la Nacional y PROVINCIA

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela Previa Nacional del 07/02/2026
-
A la cabeza: 2791. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
-
3328
-
2953
-
8013
-
4199
-
0896
-
5793
-
3778
-
8188
-
1922
-
3654
-
6499
-
4633
-
9424
-
1497
-
6661
-
9046
-
2926
-
3690
-
1819
Resultados Quiniela Previa Provincia del 07/02/2026
-
A la cabeza: 1307. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
1307
-
1089
-
2091
-
6385
-
9646
-
0748
-
6341
-
4501
-
8635
-
3856
-
4572
-
0702
-
3076
-
6431
-
3535
-
0666
-
5318
-
3465
-
8839
-
2742
Resultados Quiniela Primera CIUDAD del 07/02/2026
-
A la cabeza: 4805 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
4805
-
4093
-
6635
-
4603
-
0421
-
2016
-
1410
-
6867
-
8759
-
6871
-
9577
-
1725
-
7881
-
1666
-
8315
-
4804
-
3054
-
6778
-
4894
-
8215
Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 07/02/2026
-
A la cabeza: 2602 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
2602
-
8581
-
7665
-
0878
-
9775
-
5472
-
6198
-
9496
-
2729
-
6384
-
5598
-
8872
-
9628
-
8397
-
4713
-
0389
-
3666
-
2560
-
9915
-
7522
Resultados Quiniela Matutina CIUDAD del 07/02/2026
-
A la cabeza: 5899 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
5899
-
4165
-
9521
-
4544
-
1424
-
8370
-
6557
-
3971
-
8875
-
8788
-
3599
-
1001
-
9947
-
4020
-
9501
-
4748
-
5555
-
6615
-
7257
-
1283
Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 07/02/2026
-
A la cabeza: 0604. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
0604
-
5740
-
1049
-
8247
-
9258
-
8183
-
1612
-
8651
-
7690
-
0659
-
7571
-
6797
-
6918
-
7238
-
6988
-
5374
-
5603
-
0643
-
6404
-
5001
Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD del 07/02/2026
-
A la cabeza: 0434. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
0434
-
6136
-
1788
-
1992
-
1384
-
3586
-
8153
-
5225
-
1174
-
6237
-
1792
-
1284
-
6888
-
6154
-
8871
-
7207
-
1125
-
5095
-
4767
-
7283
Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 07/02/2026
-
A la cabeza: 0057. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
0057
-
9003
-
1087
-
9409
-
4766
-
2057
-
3473
-
2952
-
7875
-
5314
-
6884
-
8988
-
3147
-
4907
-
1854
-
2664
-
1735
-
7455
-
1863
-
3177
Resultados Quiniela Nocturna CIUDAD del 07/02/2026
-
A la cabeza: 5214. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
5214
-
1296
-
7318
-
9353
-
4794
-
4721
-
9315
-
9199
-
4521
-
4472
-
1260
-
4966
-
5231
-
2760
-
6927
-
1072
-
7913
-
0446
-
5207
-
0433
Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 07/02/2026
-
A la cabeza: 6456. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
6456
-
9101
-
4184
-
1789
-
8889
-
3116
-
3089
-
4228
-
1823
-
7766
-
8792
-
4415
-
5609
-
2494
-
9459
-
8737
-
2897
-
3736
-
3068
-
5308
Resultados de la Quiniela del 7 de febrero de 2026 por provincia
-
Córdoba (Nocturna): 3330
-
Santa Fe (Nocturna): 6557
-
Entre Ríos (Nocturna): 4336
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El apostador debe elegir un número de entre una, dos, tres o cuatro cifras y asignar un monto de dinero a su apuesta. El sorteo se realiza mediante cinco urnas (unidades de mil, centenas, decenas y unidades) que determinan los números ganadores. Existe la posibilidad de apostar a la "cabeza" (primer puesto) o a un rango de ubicaciones (del 1 al 5, del 1 al 10 o del 1 al 20).
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados en cinco turnos diarios:
-
La Previa: 10:15 hs.
-
La Primera: 12:00 hs.
-
La Matutina: 15:00 hs.
-
La Vespertina: 18:00 hs.
-
La Nocturna: 21:00 hs.