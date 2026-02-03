La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela Previa Ciudad del 3 de febrero de 2026
A la cabeza: 6959 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
6959Esto no les gusta a los autoritariosEl ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.Hoy más que nunca Suscribite
-
5990
-
9368
-
4729
-
7003
-
2446
-
8792
-
2544
-
3205
-
0133
-
6093
-
8335
-
2202
-
6000
-
9717
-
3770
-
4995
-
8392
-
8573
-
3150
Resultados Quiniela Previa Provincia del 3 de febrero de 2026
A la cabeza: 0859 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
0859
-
0636
-
8645
-
5579
-
6157
-
2779
-
6752
-
3511
-
6378
-
5240
-
3069
-
4504
-
5815
-
5231
-
9070
-
2380
-
3362
-
7644
-
1478
-
5057
Resultados Quiniela Primera Ciudad del 3 de febrero de 2026
A la cabeza: 2851 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
2851
-
4712
-
9151
-
4949
-
0874
-
3242
-
1483
-
2578
-
5802
-
7131
-
6684
-
0169
-
1845
-
6049
-
7393
-
5403
-
5973
-
9644
-
8842
-
1986
Resultados Quiniela Primera Provincia del 3 de febrero de 2026
A la cabeza: 0350 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
0350
-
0470
-
1568
-
2020
-
4500
-
5874
-
5921
-
9462
-
7250
-
8228
-
8975
-
0206
-
7445
-
8525
-
0074
-
4400
-
8275
-
6969
-
3238
-
5444
Resultados Quiniela Matutina Ciudad del 3 de febrero de 2026
A la cabeza: 2937 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
2937
-
6754
-
2669
-
0768
-
4431
-
0082
-
9268
-
6336
-
7942
-
4751
-
8302
-
1591
-
4631
-
4803
-
1474
-
9341
-
9789
-
5926
-
0436
-
8953
Resultados Quiniela Matutina Provincia del 3 de febrero de 2026
A la cabeza: 8652 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
8652
-
9021
-
9584
-
1570
-
6487
-
8184
-
8806
-
2221
-
4833
-
3226
-
1779
-
6500
-
5133
-
6365
-
7183
-
9178
-
3209
-
8171
-
2884
-
9468
Resultados Quiniela Vespertina Ciudad del 3 de febrero de 2026
A la cabeza: 9437 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
9437
-
3043
-
2105
-
5349
-
6361
-
6528
-
9017
-
4904
-
0450
-
1134
-
3644
-
9892
-
8611
-
6879
-
2085
-
6900
-
4681
-
2249
-
3261
-
1697
Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 3 de febrero de 2026
A la cabeza: 9510 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
9510
-
1755
-
2421
-
4740
-
3251
-
3718
-
1827
-
4272
-
1108
-
3314
-
8027
-
3969
-
9625
-
8555
-
9932
-
6808
-
0772
-
0647
-
3288
-
5200
Resultados Quiniela Nocturna Ciudad del 3 de febrero de 2026
A la cabeza: 4772 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
4772
-
6134
-
6383
-
8001
-
9831
-
1126
-
0331
-
6006
-
8769
-
9592
-
4102
-
3237
-
1667
-
6755
-
0586
-
0273
-
0628
-
3527
-
8410
-
5621
Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 3 de febrero de 2026
A la cabeza: 1444 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
1444
-
6953
-
6986
-
7123
-
2884
-
6255
-
0731
-
2252
-
1215
-
4679
-
5092
-
5448
-
9152
-
0725
-
8927
-
2384
-
1205
-
4038
-
1092
-
3438
Resultados de la Quiniela del 3 de febrero de 2026 por provincia
Córdoba: Previa: 0886 / Primera: 3448 / Matutina: 3126 / Vespertina: 2586 / Nocturna: 7709
Santa Fe: Previa: 0612 / Primera: 5928 / Matutina: 8853 / Vespertina: 4572 / Nocturna: 2229
Entre Ríos: Previa: 0638 / Primera: 0076 / Matutina: 0076 / Vespertina: 1442 / Nocturna: Pendiente
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o hasta cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día y también decidir en qué posición de la tabla (del 1 al 20) cree que aparecerá su número.
Sorteos de la Quiniela
Existen cinco sorteos diarios de lunes a viernes:
-
La Previa: 10:15 hs.
-
La Primera: 12:00 hs.
-
La Matutina: 15:00 hs.
-
La Vespertina: 18:00 hs.
-
La Nocturna: 21:00 hs.
Los días sábados se mantienen los mismos horarios, aunque algunas provincias pueden variar sus cronogramas de sorteos.