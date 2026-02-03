La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa Ciudad del 3 de febrero de 2026

A la cabeza: 6959 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6959 5990 9368 4729 7003 2446 8792 2544 3205 0133 6093 8335 2202 6000 9717 3770 4995 8392 8573 3150

Resultados Quiniela Previa Provincia del 3 de febrero de 2026

A la cabeza: 0859 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0859 0636 8645 5579 6157 2779 6752 3511 6378 5240 3069 4504 5815 5231 9070 2380 3362 7644 1478 5057

Resultados Quiniela Primera Ciudad del 3 de febrero de 2026

A la cabeza: 2851 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

2851 4712 9151 4949 0874 3242 1483 2578 5802 7131 6684 0169 1845 6049 7393 5403 5973 9644 8842 1986

Resultados Quiniela Primera Provincia del 3 de febrero de 2026

A la cabeza: 0350 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0350 0470 1568 2020 4500 5874 5921 9462 7250 8228 8975 0206 7445 8525 0074 4400 8275 6969 3238 5444

Resultados Quiniela Matutina Ciudad del 3 de febrero de 2026

A la cabeza: 2937 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

2937 6754 2669 0768 4431 0082 9268 6336 7942 4751 8302 1591 4631 4803 1474 9341 9789 5926 0436 8953

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 3 de febrero de 2026

A la cabeza: 8652 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8652 9021 9584 1570 6487 8184 8806 2221 4833 3226 1779 6500 5133 6365 7183 9178 3209 8171 2884 9468

Resultados Quiniela Vespertina Ciudad del 3 de febrero de 2026

A la cabeza: 9437 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

9437 3043 2105 5349 6361 6528 9017 4904 0450 1134 3644 9892 8611 6879 2085 6900 4681 2249 3261 1697

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 3 de febrero de 2026

A la cabeza: 9510 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

9510 1755 2421 4740 3251 3718 1827 4272 1108 3314 8027 3969 9625 8555 9932 6808 0772 0647 3288 5200

Resultados Quiniela Nocturna Ciudad del 3 de febrero de 2026

A la cabeza: 4772 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4772 6134 6383 8001 9831 1126 0331 6006 8769 9592 4102 3237 1667 6755 0586 0273 0628 3527 8410 5621

Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 3 de febrero de 2026

A la cabeza: 1444 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1444 6953 6986 7123 2884 6255 0731 2252 1215 4679 5092 5448 9152 0725 8927 2384 1205 4038 1092 3438

Resultados de la Quiniela del 3 de febrero de 2026 por provincia

Córdoba: Previa: 0886 / Primera: 3448 / Matutina: 3126 / Vespertina: 2586 / Nocturna: 7709

Santa Fe: Previa: 0612 / Primera: 5928 / Matutina: 8853 / Vespertina: 4572 / Nocturna: 2229

Entre Ríos: Previa: 0638 / Primera: 0076 / Matutina: 0076 / Vespertina: 1442 / Nocturna: Pendiente

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o hasta cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día y también decidir en qué posición de la tabla (del 1 al 20) cree que aparecerá su número.

Sorteos de la Quiniela

Existen cinco sorteos diarios de lunes a viernes:

La Previa: 10:15 hs. La Primera: 12:00 hs. La Matutina: 15:00 hs. La Vespertina: 18:00 hs. La Nocturna: 21:00 hs.

Los días sábados se mantienen los mismos horarios, aunque algunas provincias pueden variar sus cronogramas de sorteos.