miércoles 04 de febrero de 2026
SOCIEDAD
Juego Bancado

QUINIELA de hoy 3 de febrero de 2026 EN VIVO: resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa Ciudad del 3 de febrero de 2026

A la cabeza: 6959 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6959

    Esto no les gusta a los autoritarios
    El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
    Hoy más que nunca Suscribite

  2. 5990

  3. 9368

  4. 4729

  5. 7003

  6. 2446

  7. 8792

  8. 2544

  9. 3205

  10. 0133

  11. 6093

  12. 8335

  13. 2202

  14. 6000

  15. 9717

  16. 3770

  17. 4995

  18. 8392

  19. 8573

  20. 3150

Resultados Quiniela Previa Provincia del 3 de febrero de 2026

A la cabeza: 0859 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0859

  2. 0636

  3. 8645

  4. 5579

  5. 6157

  6. 2779

  7. 6752

  8. 3511

  9. 6378

  10. 5240

  11. 3069

  12. 4504

  13. 5815

  14. 5231

  15. 9070

  16. 2380

  17. 3362

  18. 7644

  19. 1478

  20. 5057

Resultados Quiniela Primera Ciudad del 3 de febrero de 2026

A la cabeza: 2851 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 2851

  2. 4712

  3. 9151

  4. 4949

  5. 0874

  6. 3242

  7. 1483

  8. 2578

  9. 5802

  10. 7131

  11. 6684

  12. 0169

  13. 1845

  14. 6049

  15. 7393

  16. 5403

  17. 5973

  18. 9644

  19. 8842

  20. 1986

Resultados Quiniela Primera Provincia del 3 de febrero de 2026

A la cabeza: 0350 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0350

  2. 0470

  3. 1568

  4. 2020

  5. 4500

  6. 5874

  7. 5921

  8. 9462

  9. 7250

  10. 8228

  11. 8975

  12. 0206

  13. 7445

  14. 8525

  15. 0074

  16. 4400

  17. 8275

  18. 6969

  19. 3238

  20. 5444

Resultados Quiniela Matutina Ciudad del 3 de febrero de 2026

A la cabeza: 2937 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 2937

  2. 6754

  3. 2669

  4. 0768

  5. 4431

  6. 0082

  7. 9268

  8. 6336

  9. 7942

  10. 4751

  11. 8302

  12. 1591

  13. 4631

  14. 4803

  15. 1474

  16. 9341

  17. 9789

  18. 5926

  19. 0436

  20. 8953

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 3 de febrero de 2026

A la cabeza: 8652 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 8652

  2. 9021

  3. 9584

  4. 1570

  5. 6487

  6. 8184

  7. 8806

  8. 2221

  9. 4833

  10. 3226

  11. 1779

  12. 6500

  13. 5133

  14. 6365

  15. 7183

  16. 9178

  17. 3209

  18. 8171

  19. 2884

  20. 9468

Resultados Quiniela Vespertina Ciudad del 3 de febrero de 2026

A la cabeza: 9437 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9437

  2. 3043

  3. 2105

  4. 5349

  5. 6361

  6. 6528

  7. 9017

  8. 4904

  9. 0450

  10. 1134

  11. 3644

  12. 9892

  13. 8611

  14. 6879

  15. 2085

  16. 6900

  17. 4681

  18. 2249

  19. 3261

  20. 1697

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 3 de febrero de 2026

A la cabeza: 9510 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9510

  2. 1755

  3. 2421

  4. 4740

  5. 3251

  6. 3718

  7. 1827

  8. 4272

  9. 1108

  10. 3314

  11. 8027

  12. 3969

  13. 9625

  14. 8555

  15. 9932

  16. 6808

  17. 0772

  18. 0647

  19. 3288

  20. 5200

Resultados Quiniela Nocturna Ciudad del 3 de febrero de 2026

A la cabeza: 4772 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4772

  2. 6134

  3. 6383

  4. 8001

  5. 9831

  6. 1126

  7. 0331

  8. 6006

  9. 8769

  10. 9592

  11. 4102

  12. 3237

  13. 1667

  14. 6755

  15. 0586

  16. 0273

  17. 0628

  18. 3527

  19. 8410

  20. 5621

Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 3 de febrero de 2026

A la cabeza: 1444 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 1444

  2. 6953

  3. 6986

  4. 7123

  5. 2884

  6. 6255

  7. 0731

  8. 2252

  9. 1215

  10. 4679

  11. 5092

  12. 5448

  13. 9152

  14. 0725

  15. 8927

  16. 2384

  17. 1205

  18. 4038

  19. 1092

  20. 3438

Resultados de la Quiniela del 3 de febrero de 2026 por provincia

Córdoba: Previa: 0886 / Primera: 3448 / Matutina: 3126 / Vespertina: 2586 / Nocturna: 7709

Santa Fe: Previa: 0612 / Primera: 5928 / Matutina: 8853 / Vespertina: 4572 / Nocturna: 2229

Entre Ríos: Previa: 0638 / Primera: 0076 / Matutina: 0076 / Vespertina: 1442 / Nocturna: Pendiente

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o hasta cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día y también decidir en qué posición de la tabla (del 1 al 20) cree que aparecerá su número.

Sorteos de la Quiniela

Existen cinco sorteos diarios de lunes a viernes:

  1. La Previa: 10:15 hs.

  2. La Primera: 12:00 hs.

  3. La Matutina: 15:00 hs.

  4. La Vespertina: 18:00 hs.

  5. La Nocturna: 21:00 hs.

Los días sábados se mantienen los mismos horarios, aunque algunas provincias pueden variar sus cronogramas de sorteos.

También te puede interesar
En esta Nota