sábado 07 de febrero de 2026
SOCIEDAD
JUEGO BANCADO

QUINIELA de hoy 6 de febrero de 2026 EN VIVO: resultados de la Nacional y PROVINCIA

Conoce los números ganadores de la quiniela hoy, 6 de febrero de 2026. ¿Cuáles encabezaron cada tanda?

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa Ciudad del 06/02/2026

  • A la cabeza: 2579. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 2579
  2. 6430
  3. 2592
  4. 7102
  5. 4338
  6. 1214
  7. 7523
  8. 6897
  9. 5572
  10. 0948
  11. 2198
  12. 5148
  13. 6015
  14. 8265
  15. 2868
  16. 6697
  17. 3195
  18. 0035
  19. 8356
  20. 3706

Resultados Quiniela Previa Provincia del 06/02/2026

  • A la cabeza: 8626. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 8626
  2. 1786
  3. 1047
  4. 9574
  5. 9988
  6. 2436
  7. 7857
  8. 3763
  9. 8888
  10. 3351
  11. 7348
  12. 7420
  13. 0898
  14. 5088
  15. 1249
  16. 0719
  17. 5431
  18. 0716
  19. 9426
  20. 8449

Resultados Quiniela Primera Ciudad del 06/02/2026

  • A la cabeza: 1250. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 1250

  2. 1901

  3. 9549

  4. 4447

  5. 5154

  6. 9627

  7. 0733

  8. 2008

  9. 6600

  10. 6540

  11. 2846

  12. 3827

  13. 9052

  14. 2587

  15. 7370

  16. 5125

  17. 4554

  18. 7060

  19. 9406

  20. 0268

Resultados Quiniela Primera Provincia del 06/02/2026

  • A la cabeza: 9529. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9529

  2. 4983

  3. 8844

  4. 7348

  5. 0105

  6. 0305

  7. 1244

  8. 9973

  9. 5048

  10. 5630

  11. 0064

  12. 0257

  13. 5019

  14. 3871

  15. 1136

  16. 9061

  17. 1081

  18. 3486

  19. 7013

  20. 6581

Resultados Quiniela Matutina Ciudad del 06/02/2026

  • A la cabeza: 4527. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4527
  2. 4556
  3. 3673
  4. 8728
  5. 3864
  6. 8829
  7. 8968
  8. 6433
  9. 3201
  10. 3475
  11. 7431
  12. 9240
  13. 6920
  14. 9815
  15. 4397
  16. 5186
  17. 0726
  18. 7249
  19. 5191
  20. 2114

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 06/02/2026

  • A la cabeza: 6095. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6095
  2. 0105
  3. 7425
  4. 6632
  5. 5459
  6. 8771
  7. 1329
  8. 9060
  9. 2321
  10. 1415
  11. 5522
  12. 2643
  13. 8144
  14. 5797
  15. 8202
  16. 1576
  17. 4162
  18. 7172
  19. 8225
  20. 6287

Resultados Quiniela Vespertina Ciudad del 06/02/2026

  • A la cabeza: 4801 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4801
  2. 9940
  3. 7960
  4. 1158
  5. 6624
  6. 3509
  7. 0792
  8. 2080
  9. 9970
  10. 4605
  11. 9065
  12. 9468
  13. 4934
  14. 7414
  15. 3427
  16. 2642
  17. 4216
  18. 2833
  19. 5227
  20. 0709

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 06/02/2026

  • A la cabeza: 7831. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 7831
  2. 8606
  3. 4613
  4. 2853
  5. 2533
  6. 0830
  7. 8375
  8. 0967
  9. 3905
  10. 8014
  11. 1932
  12. 5014
  13. 7485
  14. 9559
  15. 3945
  16. 4163
  17. 2068
  18. 0225
  19. 1798
  20. 7076

Resultados Quiniela Nocturna Ciudad del 06/02/2026

  • A la cabeza: 3438. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3438

  2. 0274

  3. 5956

  4. 6156

  5. 6047

  6. 3476

  7. 9747

  8. 1563

  9. 8988

  10. 3549

  11. 2735

  12. 2021

  13. 1265

  14. 6207

  15. 3262

  16. 9434

  17. 0996

  18. 2306

  19. 2843

  20. 9525

Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 06/02/2026

  • A la cabeza: 2329. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 2329

  2. 7694

  3. 3965

  4. 7578

  5. 1566

  6. 7592

  7. 9629

  8. 4478

  9. 4700

  10. 0705

  11. 4561

  12. 6154

  13. 0465

  14. 7267

  15. 4213

  16. 7925

  17. 8668

  18. 2127

  19. 2188

  20. 9918

Resultados de la Quiniela del 6 de febrero de 2026 por provincia

  • Córdoba: 2946 (Nocturna).

  • Santa Fe: 0572 (Nocturna).

  • Entre Ríos: 5934 (Nocturna).

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego consiste en apostar una cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes tandas (Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna) y diferentes loterías (Ciudad, Provincia, etc.).

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados en cinco horarios:

  • La Previa: 10:15 hs.

  • La Primera: 12:00 hs.

  • La Matutina: 15:00 hs.

  • La Vespertina: 18:00 hs.

  • La Nocturna: 21:00 hs.

