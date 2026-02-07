QUINIELA de hoy 6 de febrero de 2026 EN VIVO: resultados de la Nacional y PROVINCIA

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa Ciudad del 06/02/2026

A la cabeza: 2579. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

2579 6430 2592 7102 4338 1214 7523 6897 5572 0948 2198 5148 6015 8265 2868 6697 3195 0035 8356 3706

Resultados Quiniela Previa Provincia del 06/02/2026

A la cabeza: 8626. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8626 1786 1047 9574 9988 2436 7857 3763 8888 3351 7348 7420 0898 5088 1249 0719 5431 0716 9426 8449

Resultados Quiniela Primera Ciudad del 06/02/2026

A la cabeza: 1250. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1250 1901 9549 4447 5154 9627 0733 2008 6600 6540 2846 3827 9052 2587 7370 5125 4554 7060 9406 0268

Resultados Quiniela Primera Provincia del 06/02/2026

A la cabeza: 9529. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

9529 4983 8844 7348 0105 0305 1244 9973 5048 5630 0064 0257 5019 3871 1136 9061 1081 3486 7013 6581

Resultados Quiniela Matutina Ciudad del 06/02/2026

A la cabeza: 4527. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4527 4556 3673 8728 3864 8829 8968 6433 3201 3475 7431 9240 6920 9815 4397 5186 0726 7249 5191 2114

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 06/02/2026

A la cabeza: 6095. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6095 0105 7425 6632 5459 8771 1329 9060 2321 1415 5522 2643 8144 5797 8202 1576 4162 7172 8225 6287

Resultados Quiniela Vespertina Ciudad del 06/02/2026

A la cabeza: 4801 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4801 9940 7960 1158 6624 3509 0792 2080 9970 4605 9065 9468 4934 7414 3427 2642 4216 2833 5227 0709

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 06/02/2026

A la cabeza: 7831. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

7831 8606 4613 2853 2533 0830 8375 0967 3905 8014 1932 5014 7485 9559 3945 4163 2068 0225 1798 7076

Resultados Quiniela Nocturna Ciudad del 06/02/2026

A la cabeza: 3438. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3438 0274 5956 6156 6047 3476 9747 1563 8988 3549 2735 2021 1265 6207 3262 9434 0996 2306 2843 9525

Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 06/02/2026

A la cabeza: 2329. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

2329 7694 3965 7578 1566 7592 9629 4478 4700 0705 4561 6154 0465 7267 4213 7925 8668 2127 2188 9918

Resultados de la Quiniela del 6 de febrero de 2026 por provincia

Córdoba: 2946 (Nocturna).

Santa Fe: 0572 (Nocturna).

Entre Ríos: 5934 (Nocturna).

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego consiste en apostar una cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes tandas (Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna) y diferentes loterías (Ciudad, Provincia, etc.).

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados en cinco horarios: