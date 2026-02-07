QUINIELA de hoy 6 de febrero de 2026 EN VIVO: resultados de la Nacional y PROVINCIA

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela Previa Ciudad del 06/02/2026
-
A la cabeza: 2579. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 2579
- 6430
- 2592
- 7102
- 4338
- 1214
- 7523
- 6897
- 5572
- 0948
- 2198
- 5148
- 6015
- 8265
- 2868
- 6697
- 3195
- 0035
- 8356
- 3706
Resultados Quiniela Previa Provincia del 06/02/2026
-
A la cabeza: 8626. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:Esto no les gusta a los autoritariosEl ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.Hoy más que nunca Suscribite
- 8626
- 1786
- 1047
- 9574
- 9988
- 2436
- 7857
- 3763
- 8888
- 3351
- 7348
- 7420
- 0898
- 5088
- 1249
- 0719
- 5431
- 0716
- 9426
- 8449
Resultados Quiniela Primera Ciudad del 06/02/2026
-
A la cabeza: 1250. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
1250
-
1901
-
9549
-
4447
-
5154
-
9627
-
0733
-
2008
-
6600
-
6540
-
2846
-
3827
-
9052
-
2587
-
7370
-
5125
-
4554
-
7060
-
9406
-
0268
Resultados Quiniela Primera Provincia del 06/02/2026
-
A la cabeza: 9529. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
9529
-
4983
-
8844
-
7348
-
0105
-
0305
-
1244
-
9973
-
5048
-
5630
-
0064
-
0257
-
5019
-
3871
-
1136
-
9061
-
1081
-
3486
-
7013
-
6581
Resultados Quiniela Matutina Ciudad del 06/02/2026
-
A la cabeza: 4527. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 4527
- 4556
- 3673
- 8728
- 3864
- 8829
- 8968
- 6433
- 3201
- 3475
- 7431
- 9240
- 6920
- 9815
- 4397
- 5186
- 0726
- 7249
- 5191
- 2114
Resultados Quiniela Matutina Provincia del 06/02/2026
-
A la cabeza: 6095. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 6095
- 0105
- 7425
- 6632
- 5459
- 8771
- 1329
- 9060
- 2321
- 1415
- 5522
- 2643
- 8144
- 5797
- 8202
- 1576
- 4162
- 7172
- 8225
- 6287
Resultados Quiniela Vespertina Ciudad del 06/02/2026
-
A la cabeza: 4801 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 4801
- 9940
- 7960
- 1158
- 6624
- 3509
- 0792
- 2080
- 9970
- 4605
- 9065
- 9468
- 4934
- 7414
- 3427
- 2642
- 4216
- 2833
- 5227
- 0709
Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 06/02/2026
-
A la cabeza: 7831. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 7831
- 8606
- 4613
- 2853
- 2533
- 0830
- 8375
- 0967
- 3905
- 8014
- 1932
- 5014
- 7485
- 9559
- 3945
- 4163
- 2068
- 0225
- 1798
- 7076
Resultados Quiniela Nocturna Ciudad del 06/02/2026
-
A la cabeza: 3438. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
3438
-
0274
-
5956
-
6156
-
6047
-
3476
-
9747
-
1563
-
8988
-
3549
-
2735
-
2021
-
1265
-
6207
-
3262
-
9434
-
0996
-
2306
-
2843
-
9525
Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 06/02/2026
-
A la cabeza: 2329. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
2329
-
7694
-
3965
-
7578
-
1566
-
7592
-
9629
-
4478
-
4700
-
0705
-
4561
-
6154
-
0465
-
7267
-
4213
-
7925
-
8668
-
2127
-
2188
-
9918
Resultados de la Quiniela del 6 de febrero de 2026 por provincia
-
Córdoba: 2946 (Nocturna).
-
Santa Fe: 0572 (Nocturna).
-
Entre Ríos: 5934 (Nocturna).
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego consiste en apostar una cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes tandas (Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna) y diferentes loterías (Ciudad, Provincia, etc.).
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados en cinco horarios:
-
La Previa: 10:15 hs.
-
La Primera: 12:00 hs.
-
La Matutina: 15:00 hs.
-
La Vespertina: 18:00 hs.
-
La Nocturna: 21:00 hs.