La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela Previa CIUDAD del 5 de febrero
A la cabeza: 5618 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
5618
6641
7836
1412
6857
0349
4083
8404
2483
9013
3223
8584
3600
1538
1411
0770
5532
8441
4217
9483
Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 5 de febrero
A la cabeza: 2629 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
2629
4793
5489
7097
2665
8836
5290
0729
8887
8080
8350
0745
3502
9131
3540
6762
3885
8664
7716
7024
Resultados Quiniela Primera CIUDAD del 5 de febrero
A la cabeza: 7186 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
7186
2132
4881
7293
0906
2200
5674
9462
1024
5025
7670
4581
3002
4095
8057
4981
5665
2488
2559
6327
Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 5 de febrero
A la cabeza: 8235 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
8235
1803
7924
5765
0179
1958
3965
8516
1250
4511
4836
1018
7499
7762
6627
0656
9922
4390
6579
0857
Resultados Quiniela Matutina CIUDAD del 5 de febrero
A la cabeza: 6914 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
6914
9721
0120
7153
8213
8425
3313
0114
4975
2489
1452
6614
7831
8921
5745
6432
4323
7166
2130
2357
Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 5 de febrero
A la cabeza: 4724 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
4724
4000
3653
3502
2157
1246
2978
1352
2951
8867
8929
1283
4313
1057
4246
4044
7651
9840
4575
6127
Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD del 5 de febrero
A la cabeza: 9643 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
9643
6452
4864
5492
6092
1947
2577
1943
4043
6378
6287
8146
4197
3825
2143
6804
8408
9950
9413
6050
Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 5 de febrero
A la cabeza: 0813 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
0813
5749
6747
9810
5621
4746
7531
4668
5567
3089
8632
9845
8820
0422
4755
9592
4699
1381
8555
1925
Resultados Quiniela Nocturna CIUDAD del 5 de febrero
A la cabeza: 7568 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
7568
9620
1148
0736
9441
8145
1827
0643
6265
8410
0925
5440
3201
8893
2404
7192
8380
9481
5957
6452
Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 5 de febrero
A la cabeza: 3510 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
3510
8871
0441
7305
0824
8287
1290
8349
7773
7708
6563
7990
5099
6428
4339
2139
0767
0463
8824
5046
Resultados de la Quiniela del 5 de febrero por provincia
Córdoba: Previa: 2447 / Matutina: 0483 / Vespertina: 8599.
Santa Fe: Previa: 2291 / Matutina: 0158 / Vespertina: 6973.
Entre Ríos: Matutina: 6799 / Vespertina: 7579.
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una determinada cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras.
Sorteos de la Quiniela
Se realizan cinco sorteos diarios de lunes a sábados: la Previa (10:15), la Primera (12:00), la Matutina (15:00), la Vespertina (18:00) y la Nocturna (21:00).