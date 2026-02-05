jueves 05 de febrero de 2026
QUINIELA de hoy 5 de febrero de 2026 EN VIVO: resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa CIUDAD del 5 de febrero

A la cabeza: 5618 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 5618

  2. 6641

  3. 7836

  4. 1412

  5. 6857

  6. 0349

  7. 4083

  8. 8404

  9. 2483

  10. 9013

  11. 3223

  12. 8584

  13. 3600

  14. 1538

  15. 1411

  16. 0770

  17. 5532

  18. 8441

  19. 4217

  20. 9483

Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 5 de febrero

A la cabeza: 2629 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 2629

  2. 4793

  3. 5489

  4. 7097

  5. 2665

  6. 8836

  7. 5290

  8. 0729

  9. 8887

  10. 8080

  11. 8350

  12. 0745

  13. 3502

  14. 9131

  15. 3540

  16. 6762

  17. 3885

  18. 8664

  19. 7716

  20. 7024

Resultados Quiniela Primera CIUDAD del 5 de febrero

A la cabeza: 7186 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 7186

  2. 2132

  3. 4881

  4. 7293

  5. 0906

  6. 2200

  7. 5674

  8. 9462

  9. 1024

  10. 5025

  11. 7670

  12. 4581

  13. 3002

  14. 4095

  15. 8057

  16. 4981

  17. 5665

  18. 2488

  19. 2559

  20. 6327

Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 5 de febrero

A la cabeza: 8235 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 8235

  2. 1803

  3. 7924

  4. 5765

  5. 0179

  6. 1958

  7. 3965

  8. 8516

  9. 1250

  10. 4511

  11. 4836

  12. 1018

  13. 7499

  14. 7762

  15. 6627

  16. 0656

  17. 9922

  18. 4390

  19. 6579

  20. 0857

Resultados Quiniela Matutina CIUDAD del 5 de febrero

A la cabeza: 6914 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6914

  2. 9721

  3. 0120

  4. 7153

  5. 8213

  6. 8425

  7. 3313

  8. 0114

  9. 4975

  10. 2489

  11. 1452

  12. 6614

  13. 7831

  14. 8921

  15. 5745

  16. 6432

  17. 4323

  18. 7166

  19. 2130

  20. 2357

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 5 de febrero

A la cabeza: 4724 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4724

  2. 4000

  3. 3653

  4. 3502

  5. 2157

  6. 1246

  7. 2978

  8. 1352

  9. 2951

  10. 8867

  11. 8929

  12. 1283

  13. 4313

  14. 1057

  15. 4246

  16. 4044

  17. 7651

  18. 9840

  19. 4575

  20. 6127

Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD del 5 de febrero

A la cabeza: 9643 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9643

  2. 6452

  3. 4864

  4. 5492

  5. 6092

  6. 1947

  7. 2577

  8. 1943

  9. 4043

  10. 6378

  11. 6287

  12. 8146

  13. 4197

  14. 3825

  15. 2143

  16. 6804

  17. 8408

  18. 9950

  19. 9413

  20. 6050

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 5 de febrero

A la cabeza: 0813 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0813

  2. 5749

  3. 6747

  4. 9810

  5. 5621

  6. 4746

  7. 7531

  8. 4668

  9. 5567

  10. 3089

  11. 8632

  12. 9845

  13. 8820

  14. 0422

  15. 4755

  16. 9592

  17. 4699

  18. 1381

  19. 8555

  20. 1925

Resultados Quiniela Nocturna CIUDAD del 5 de febrero

A la cabeza: 7568 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 7568

  2. 9620

  3. 1148

  4. 0736

  5. 9441

  6. 8145

  7. 1827

  8. 0643

  9. 6265

  10. 8410

  11. 0925

  12. 5440

  13. 3201

  14. 8893

  15. 2404

  16. 7192

  17. 8380

  18. 9481

  19. 5957

  20. 6452

Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 5 de febrero

A la cabeza: 3510 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3510

  2. 8871

  3. 0441

  4. 7305

  5. 0824

  6. 8287

  7. 1290

  8. 8349

  9. 7773

  10. 7708

  11. 6563

  12. 7990

  13. 5099

  14. 6428

  15. 4339

  16. 2139

  17. 0767

  18. 0463

  19. 8824

  20. 5046

Resultados de la Quiniela del 5 de febrero por provincia

  • Córdoba: Previa: 2447 / Matutina: 0483 / Vespertina: 8599.

  • Santa Fe: Previa: 2291 / Matutina: 0158 / Vespertina: 6973.

  • Entre Ríos: Matutina: 6799 / Vespertina: 7579.

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una determinada cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras.

Sorteos de la Quiniela

Se realizan cinco sorteos diarios de lunes a sábados: la Previa (10:15), la Primera (12:00), la Matutina (15:00), la Vespertina (18:00) y la Nocturna (21:00).

