La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa Ciudad del 4 de febrero de 2026

A la cabeza: 8915 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8915 7626 9923 2127 2209 5118 5850 4892 3568 2430 5817 0731 0398 7187 6343 1193 2955 5093 5759 6322

Resultados Quiniela Previa Provincia del 4 de febrero de 2026

A la cabeza: 0453 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0453 2087 8388 9176 6285 2415 0656 6117 5641 7785 1322 1841 2752 8167 3693 6095 4482 3706 3584 6490

Resultados Quiniela Primera Ciudad del 4 de febrero de 2026

A la cabeza: 1845 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1845 5034 6625 7624 1558 2355 0257 8494 2380 7383 5238 9829 7511 8914 1892 3881 7350 3266 0499 9482

Resultados Quiniela Primera Provincia del 4 de febrero de 2026

A la cabeza: 9769 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

9769 0838 8388 6058 6285 2415 2466 2017 1655 5037 4236 1819 6050 2382 6649 6176 5565 4913 2883 2049

Resultados Quiniela Matutina Ciudad del 4 de febrero de 2026

A la cabeza: 6674 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6674 9964 0601 0795 5161 8329 4009 0612 6586 9639 2686 1292 9617 5695 3320 4413 9948 3261 0451 9412

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 4 de febrero de 2026

A la cabeza: 8870 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8870 5396 2362 5332 7292 2478 5731 7606 9942 7987 3014 4142 0782 1105 4120 6378 3230 3707 5956 4679

Resultados Quiniela Vespertina Ciudad del 4 de febrero de 2026

A la cabeza: 2169 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

2169 6707 8642 5006 9706 9184 7452 4947 5719 8627 2420 0496 7735 8227 3868 3299 1678 5428 1639 9447

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 4 de febrero de 2026

A la cabeza: 4022 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4022 4902 8076 7184 8988 8187 5406 5659 8297 7977 8775 7144 5542 4585 2069 1008 0482 9900 5971 2594

Resultados Quiniela Nocturna Ciudad del 4 de febrero de 2026

A la cabeza: Pendiente A continuación, la lista de los 20 números sorteados: Pendiente

Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 4 de febrero de 2026

A la cabeza: Pendiente A continuación, la lista de los 20 números sorteados: Pendiente

Resultados de la Quiniela del 4 de febrero de 2026 por provincia

Córdoba (Cabezas): Previa: 9070, Primera: 1891, Matutina: 7322, Vespertina: 0255, Nocturna: 6495.

Santa Fe (Cabezas): Previa: 5282, Primera: 3950, Matutina: 1234, Vespertina: 4967, Nocturna: Pendiente.

Entre Ríos (Cabezas): Previa: 6462, Primera: 5844, Matutina: 7895, Vespertina: 8126, Nocturna: 7884.

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una determinada cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes jurisdicciones y sorteos. Al ser un juego bancado, los premios dependen directamente de la cantidad apostada y la posición en el extracto oficial.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados en cinco turnos: