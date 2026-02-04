La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela Previa Ciudad del 4 de febrero de 2026
A la cabeza: 8915 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
8915
7626
9923
2127
2209
5118
5850
4892
3568
2430
5817
0731
0398
7187
6343
1193
2955
5093
5759
6322
Resultados Quiniela Previa Provincia del 4 de febrero de 2026
A la cabeza: 0453 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
0453
2087
8388
9176
6285
2415
0656
6117
5641
7785
1322
1841
2752
8167
3693
6095
4482
3706
3584
6490
Resultados Quiniela Primera Ciudad del 4 de febrero de 2026
A la cabeza: 1845 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1845
5034
6625
7624
1558
2355
0257
8494
2380
7383
5238
9829
7511
8914
1892
3881
7350
3266
0499
9482
Resultados Quiniela Primera Provincia del 4 de febrero de 2026
A la cabeza: 9769 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
9769
0838
8388
6058
6285
2415
2466
2017
1655
5037
4236
1819
6050
2382
6649
6176
5565
4913
2883
2049
Resultados Quiniela Matutina Ciudad del 4 de febrero de 2026
A la cabeza: 6674 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
6674
9964
0601
0795
5161
8329
4009
0612
6586
9639
2686
1292
9617
5695
3320
4413
9948
3261
0451
9412
Resultados Quiniela Matutina Provincia del 4 de febrero de 2026
A la cabeza: 8870 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
8870
5396
2362
5332
7292
2478
5731
7606
9942
7987
3014
4142
0782
1105
4120
6378
3230
3707
5956
4679
Resultados Quiniela Vespertina Ciudad del 4 de febrero de 2026
A la cabeza: 2169 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
2169
6707
8642
5006
9706
9184
7452
4947
5719
8627
2420
0496
7735
8227
3868
3299
1678
5428
1639
9447
Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 4 de febrero de 2026
A la cabeza: 4022 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
4022
4902
8076
7184
8988
8187
5406
5659
8297
7977
8775
7144
5542
4585
2069
1008
0482
9900
5971
2594
Resultados Quiniela Nocturna Ciudad del 4 de febrero de 2026
A la cabeza: Pendiente A continuación, la lista de los 20 números sorteados: Pendiente
Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 4 de febrero de 2026
A la cabeza: Pendiente A continuación, la lista de los 20 números sorteados: Pendiente
Resultados de la Quiniela del 4 de febrero de 2026 por provincia
Córdoba (Cabezas): Previa: 9070, Primera: 1891, Matutina: 7322, Vespertina: 0255, Nocturna: 6495.
Santa Fe (Cabezas): Previa: 5282, Primera: 3950, Matutina: 1234, Vespertina: 4967, Nocturna: Pendiente.
Entre Ríos (Cabezas): Previa: 6462, Primera: 5844, Matutina: 7895, Vespertina: 8126, Nocturna: 7884.
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una determinada cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes jurisdicciones y sorteos. Al ser un juego bancado, los premios dependen directamente de la cantidad apostada y la posición en el extracto oficial.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados en cinco turnos:
La Previa: 10:15 hs.
La Primera: 12:00 hs.
Matutina: 15:00 hs.
Vespertina: 18:00 hs.
Nocturna: 21:00 hs.