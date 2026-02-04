jueves 05 de febrero de 2026
QUINIELA de hoy 4 de febrero de 2026 EN VIVO: resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa Ciudad del 4 de febrero de 2026

  • A la cabeza: 8915 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 8915

  2. 7626

  3. 9923

  4. 2127

  5. 2209

  6. 5118

  7. 5850

  8. 4892

  9. 3568

  10. 2430

  11. 5817

  12. 0731

  13. 0398

  14. 7187

  15. 6343

  16. 1193

  17. 2955

  18. 5093

  19. 5759

  20. 6322

Resultados Quiniela Previa Provincia del 4 de febrero de 2026

  • A la cabeza: 0453 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0453

  2. 2087

  3. 8388

  4. 9176

  5. 6285

  6. 2415

  7. 0656

  8. 6117

  9. 5641

  10. 7785

  11. 1322

  12. 1841

  13. 2752

  14. 8167

  15. 3693

  16. 6095

  17. 4482

  18. 3706

  19. 3584

  20. 6490

Resultados Quiniela Primera Ciudad del 4 de febrero de 2026

  • A la cabeza: 1845 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 1845

  2. 5034

  3. 6625

  4. 7624

  5. 1558

  6. 2355

  7. 0257

  8. 8494

  9. 2380

  10. 7383

  11. 5238

  12. 9829

  13. 7511

  14. 8914

  15. 1892

  16. 3881

  17. 7350

  18. 3266

  19. 0499

  20. 9482

Resultados Quiniela Primera Provincia del 4 de febrero de 2026

  • A la cabeza: 9769 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9769

  2. 0838

  3. 8388

  4. 6058

  5. 6285

  6. 2415

  7. 2466

  8. 2017

  9. 1655

  10. 5037

  11. 4236

  12. 1819

  13. 6050

  14. 2382

  15. 6649

  16. 6176

  17. 5565

  18. 4913

  19. 2883

  20. 2049

Resultados Quiniela Matutina Ciudad del 4 de febrero de 2026

  • A la cabeza: 6674 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6674

  2. 9964

  3. 0601

  4. 0795

  5. 5161

  6. 8329

  7. 4009

  8. 0612

  9. 6586

  10. 9639

  11. 2686

  12. 1292

  13. 9617

  14. 5695

  15. 3320

  16. 4413

  17. 9948

  18. 3261

  19. 0451

  20. 9412

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 4 de febrero de 2026

  • A la cabeza: 8870 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 8870

  2. 5396

  3. 2362

  4. 5332

  5. 7292

  6. 2478

  7. 5731

  8. 7606

  9. 9942

  10. 7987

  11. 3014

  12. 4142

  13. 0782

  14. 1105

  15. 4120

  16. 6378

  17. 3230

  18. 3707

  19. 5956

  20. 4679

Resultados Quiniela Vespertina Ciudad del 4 de febrero de 2026

  • A la cabeza: 2169 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 2169

  2. 6707

  3. 8642

  4. 5006

  5. 9706

  6. 9184

  7. 7452

  8. 4947

  9. 5719

  10. 8627

  11. 2420

  12. 0496

  13. 7735

  14. 8227

  15. 3868

  16. 3299

  17. 1678

  18. 5428

  19. 1639

  20. 9447

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 4 de febrero de 2026

  • A la cabeza: 4022 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4022

  2. 4902

  3. 8076

  4. 7184

  5. 8988

  6. 8187

  7. 5406

  8. 5659

  9. 8297

  10. 7977

  11. 8775

  12. 7144

  13. 5542

  14. 4585

  15. 2069

  16. 1008

  17. 0482

  18. 9900

  19. 5971

  20. 2594

Resultados Quiniela Nocturna Ciudad del 4 de febrero de 2026

  • A la cabeza: Pendiente A continuación, la lista de los 20 números sorteados: Pendiente

Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 4 de febrero de 2026

  • A la cabeza: Pendiente A continuación, la lista de los 20 números sorteados: Pendiente

Resultados de la Quiniela del 4 de febrero de 2026 por provincia

  • Córdoba (Cabezas): Previa: 9070, Primera: 1891, Matutina: 7322, Vespertina: 0255, Nocturna: 6495.

  • Santa Fe (Cabezas): Previa: 5282, Primera: 3950, Matutina: 1234, Vespertina: 4967, Nocturna: Pendiente.

  • Entre Ríos (Cabezas): Previa: 6462, Primera: 5844, Matutina: 7895, Vespertina: 8126, Nocturna: 7884.

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una determinada cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes jurisdicciones y sorteos. Al ser un juego bancado, los premios dependen directamente de la cantidad apostada y la posición en el extracto oficial.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados en cinco turnos:

  • La Previa: 10:15 hs.

  • La Primera: 12:00 hs.

  • Matutina: 15:00 hs.

  • Vespertina: 18:00 hs.

  • Nocturna: 21:00 hs.

