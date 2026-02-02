La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela Previa CIUDAD del 2 de febrero
-
A la cabeza: 3281 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
-
4647
-
4543
-
1595
-
6445
-
1761
-
6750
-
7635
-
0891
-
1069
-
2636
-
6090
-
5057
-
5831
-
4172
-
9746
-
5326
-
6158
-
9599
-
7942
Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 2 de febrero
-
A la cabeza: 2112 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
2112
-
3441
-
7920
-
2155
-
8857
-
9391
-
9610
-
8928
-
3337
-
1584
-
9567
-
4195
-
1805
-
7587
-
8928
-
8688
-
7124
-
0520
-
7587
-
0105
Resultados Quiniela Primera CIUDAD del 02/02/2026
-
A la cabeza: 8532 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
8532
-
7676
-
3682
-
6056
-
1290
-
9332
-
6407
-
5504
-
9765
-
4679
-
9577
-
6773
-
1510
-
1398
-
6816
-
1991
-
8814
-
7912
-
4696
-
7401
Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 2 de febrero
-
A la cabeza: 3089 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
3089
-
1036
-
5851
-
9570
-
3483
-
4960
-
3385
-
5979
-
4270
-
1372
-
2804
-
3685
-
3022
-
8851
-
5783
-
6471
-
7187
-
5552
-
8371
-
3122
Resultados Quiniela Matutina CIUDAD del 2 de febrero
-
A la cabeza: 0075 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
0075
-
9497
-
0075
-
6054
-
8981
-
3345
-
2505
-
9660
-
8171
-
5202
-
0371
-
5853
-
0387
-
8757
-
8105
-
4887
-
6965
-
7643
-
6586
-
4153
Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 2 de febrero
-
A la cabeza: 6809 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
6809
-
5682
-
7728
-
1672
-
2220
-
1746
-
0053
-
3321
-
8876
-
5479
-
7272
-
1758
-
0597
-
0759
-
5868
-
2573
-
5633
-
5270
-
3949
-
9203
Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD del 2 de febrero
-
A la cabeza: 4919 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
4919
-
8214
-
9210
-
2786
-
1162
-
1957
-
2200
-
2197
-
0638
-
2187
-
3004
-
8059
-
7705
-
4443
-
9772
-
1095
-
6902
-
1380
-
6858
-
8813
Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 2 de febrero
-
A la cabeza: 9295 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
9295
-
3190
-
0514
-
1342
-
3573
-
5446
-
7097
-
8382
-
3707
-
9553
-
8272
-
6428
-
6050
-
6401
-
9508
-
7208
-
7948
-
6277
-
5928
-
8556
Resultados Quiniela Nocturna CIUDAD del 2 de febrero
-
A la cabeza: 5867 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
5867
-
0134
-
2735
-
6788
-
1369
-
6415
-
1836
-
1587
-
3932
-
8145
-
4452
-
2098
-
5132
-
8407
-
7596
-
1193
-
3014
-
9510
-
6802
-
0296
Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 2 de febrero
-
A la cabeza: 3563 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
3563
-
8455
-
6572
-
0510
-
2526
-
0279
-
0313
-
6140
-
2536
-
0461
-
5316
-
5181
-
0172
-
8536
-
5456
-
6387
-
4821
-
3853
-
2172
-
5336
Resultados de la Quiniela del 2 de febrero de 2026 por provincia
-
Córdoba (Cabezas): Previa: 8339 | Primera: 5783 | Matutina: 6548 | Vespertina: 8591 | Nocturna: 2310.
-
Santa Fe (Cabezas): Previa: 0855 | Primera: 7845 | Matutina: 6682 | Vespertina: 0987 | Nocturna: 6107.
-
Entre Ríos (Cabezas): Previa: 1689 | Primera: 6968 | Matutina: 3563 | Vespertina: 7322 | Nocturna: 4417.
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego consiste en elegir un número de 1 a 4 cifras entre el 0000 y 9999. El apostador puede decidir si juega a la cabeza (primer lugar) o a los premios (del 1 al 5, al 10 o al 20). El monto del premio varía según la cantidad de cifras apostadas y la ubicación elegida.
Sorteos de la Quiniela
Se realizan cinco sorteos diarios de lunes a sábados:
-
La Previa: 10:15 hs.
-
La Primera: 12:00 hs.
-
La Matutina: 15:00 hs.
-
La Vespertina: 18:00 hs.
-
La Nocturna: 21:00 hs.