La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa CIUDAD del 2 de febrero

A la cabeza: 3281 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3281 Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite 4647 4543 1595 6445 1761 6750 7635 0891 1069 2636 6090 5057 5831 4172 9746 5326 6158 9599 7942

Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 2 de febrero

A la cabeza: 2112 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

2112 3441 7920 2155 8857 9391 9610 8928 3337 1584 9567 4195 1805 7587 8928 8688 7124 0520 7587 0105

Resultados Quiniela Primera CIUDAD del 02/02/2026

A la cabeza: 8532 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8532 7676 3682 6056 1290 9332 6407 5504 9765 4679 9577 6773 1510 1398 6816 1991 8814 7912 4696 7401

Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 2 de febrero

A la cabeza: 3089 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3089 1036 5851 9570 3483 4960 3385 5979 4270 1372 2804 3685 3022 8851 5783 6471 7187 5552 8371 3122

Resultados Quiniela Matutina CIUDAD del 2 de febrero

A la cabeza: 0075 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0075 9497 0075 6054 8981 3345 2505 9660 8171 5202 0371 5853 0387 8757 8105 4887 6965 7643 6586 4153

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 2 de febrero

A la cabeza: 6809 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6809 5682 7728 1672 2220 1746 0053 3321 8876 5479 7272 1758 0597 0759 5868 2573 5633 5270 3949 9203

Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD del 2 de febrero

A la cabeza: 4919 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4919 8214 9210 2786 1162 1957 2200 2197 0638 2187 3004 8059 7705 4443 9772 1095 6902 1380 6858 8813

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 2 de febrero

A la cabeza: 9295 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

9295 3190 0514 1342 3573 5446 7097 8382 3707 9553 8272 6428 6050 6401 9508 7208 7948 6277 5928 8556

Resultados Quiniela Nocturna CIUDAD del 2 de febrero

A la cabeza: 5867 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

5867 0134 2735 6788 1369 6415 1836 1587 3932 8145 4452 2098 5132 8407 7596 1193 3014 9510 6802 0296

Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 2 de febrero

A la cabeza: 3563 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3563 8455 6572 0510 2526 0279 0313 6140 2536 0461 5316 5181 0172 8536 5456 6387 4821 3853 2172 5336

Resultados de la Quiniela del 2 de febrero de 2026 por provincia

Córdoba (Cabezas): Previa: 8339 | Primera: 5783 | Matutina: 6548 | Vespertina: 8591 | Nocturna: 2310.

Santa Fe (Cabezas): Previa: 0855 | Primera: 7845 | Matutina: 6682 | Vespertina: 0987 | Nocturna: 6107.

Entre Ríos (Cabezas): Previa: 1689 | Primera: 6968 | Matutina: 3563 | Vespertina: 7322 | Nocturna: 4417.

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego consiste en elegir un número de 1 a 4 cifras entre el 0000 y 9999. El apostador puede decidir si juega a la cabeza (primer lugar) o a los premios (del 1 al 5, al 10 o al 20). El monto del premio varía según la cantidad de cifras apostadas y la ubicación elegida.

Sorteos de la Quiniela

Se realizan cinco sorteos diarios de lunes a sábados: