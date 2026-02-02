lunes 02 de febrero de 2026
QUINIELA de hoy 2 de febrero de 2026 EN VIVO: resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa CIUDAD del 2 de febrero

  • A la cabeza: 3281 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3281

  2. 4647

  3. 4543

  4. 1595

  5. 6445

  6. 1761

  7. 6750

  8. 7635

  9. 0891

  10. 1069

  11. 2636

  12. 6090

  13. 5057

  14. 5831

  15. 4172

  16. 9746

  17. 5326

  18. 6158

  19. 9599

  20. 7942

Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 2 de febrero

  • A la cabeza: 2112 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 2112

  2. 3441

  3. 7920

  4. 2155

  5. 8857

  6. 9391

  7. 9610

  8. 8928

  9. 3337

  10. 1584

  11. 9567

  12. 4195

  13. 1805

  14. 7587

  15. 8928

  16. 8688

  17. 7124

  18. 0520

  19. 7587

  20. 0105

Resultados Quiniela Primera CIUDAD del 02/02/2026

  • A la cabeza: 8532 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 8532

  2. 7676

  3. 3682

  4. 6056

  5. 1290

  6. 9332

  7. 6407

  8. 5504

  9. 9765

  10. 4679

  11. 9577

  12. 6773

  13. 1510

  14. 1398

  15. 6816

  16. 1991

  17. 8814

  18. 7912

  19. 4696

  20. 7401

Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 2 de febrero

  • A la cabeza: 3089 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3089

  2. 1036

  3. 5851

  4. 9570

  5. 3483

  6. 4960

  7. 3385

  8. 5979

  9. 4270

  10. 1372

  11. 2804

  12. 3685

  13. 3022

  14. 8851

  15. 5783

  16. 6471

  17. 7187

  18. 5552

  19. 8371

  20. 3122

Resultados Quiniela Matutina CIUDAD del 2 de febrero

  • A la cabeza: 0075 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0075

  2. 9497

  3. 0075

  4. 6054

  5. 8981

  6. 3345

  7. 2505

  8. 9660

  9. 8171

  10. 5202

  11. 0371

  12. 5853

  13. 0387

  14. 8757

  15. 8105

  16. 4887

  17. 6965

  18. 7643

  19. 6586

  20. 4153

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 2 de febrero

  • A la cabeza: 6809 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6809

  2. 5682

  3. 7728

  4. 1672

  5. 2220

  6. 1746

  7. 0053

  8. 3321

  9. 8876

  10. 5479

  11. 7272

  12. 1758

  13. 0597

  14. 0759

  15. 5868

  16. 2573

  17. 5633

  18. 5270

  19. 3949

  20. 9203

Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD del 2 de febrero

  • A la cabeza: 4919 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4919

  2. 8214

  3. 9210

  4. 2786

  5. 1162

  6. 1957

  7. 2200

  8. 2197

  9. 0638

  10. 2187

  11. 3004

  12. 8059

  13. 7705

  14. 4443

  15. 9772

  16. 1095

  17. 6902

  18. 1380

  19. 6858

  20. 8813

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 2 de febrero

  • A la cabeza: 9295 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9295

  2. 3190

  3. 0514

  4. 1342

  5. 3573

  6. 5446

  7. 7097

  8. 8382

  9. 3707

  10. 9553

  11. 8272

  12. 6428

  13. 6050

  14. 6401

  15. 9508

  16. 7208

  17. 7948

  18. 6277

  19. 5928

  20. 8556

Resultados Quiniela Nocturna CIUDAD del 2 de febrero

  • A la cabeza: 5867 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 5867

  2. 0134

  3. 2735

  4. 6788

  5. 1369

  6. 6415

  7. 1836

  8. 1587

  9. 3932

  10. 8145

  11. 4452

  12. 2098

  13. 5132

  14. 8407

  15. 7596

  16. 1193

  17. 3014

  18. 9510

  19. 6802

  20. 0296

Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 2 de febrero

  • A la cabeza: 3563 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3563

  2. 8455

  3. 6572

  4. 0510

  5. 2526

  6. 0279

  7. 0313

  8. 6140

  9. 2536

  10. 0461

  11. 5316

  12. 5181

  13. 0172

  14. 8536

  15. 5456

  16. 6387

  17. 4821

  18. 3853

  19. 2172

  20. 5336

Resultados de la Quiniela del 2 de febrero de 2026 por provincia

  • Córdoba (Cabezas): Previa: 8339 | Primera: 5783 | Matutina: 6548 | Vespertina: 8591 | Nocturna: 2310.

  • Santa Fe (Cabezas): Previa: 0855 | Primera: 7845 | Matutina: 6682 | Vespertina: 0987 | Nocturna: 6107.

  • Entre Ríos (Cabezas): Previa: 1689 | Primera: 6968 | Matutina: 3563 | Vespertina: 7322 | Nocturna: 4417.

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego consiste en elegir un número de 1 a 4 cifras entre el 0000 y 9999. El apostador puede decidir si juega a la cabeza (primer lugar) o a los premios (del 1 al 5, al 10 o al 20). El monto del premio varía según la cantidad de cifras apostadas y la ubicación elegida.

Sorteos de la Quiniela

Se realizan cinco sorteos diarios de lunes a sábados:

  1. La Previa: 10:15 hs.

  2. La Primera: 12:00 hs.

  3. La Matutina: 15:00 hs.

  4. La Vespertina: 18:00 hs.

  5. La Nocturna: 21:00 hs.

