Calendario escolar 2026: las cuatro fechas claves en la provincia de Buenos Aires

El inicio del calendario escolar 2026 comenzará el lunes 2 de marzo con el comienzo del dictado de clases en la provincia de Buenos Aires para la educación inicial, primaria, secundaria y técnica. La fecha fue oficializada por la Dirección General de Cultura y Educación el 25 de diciembre del 2025 y marca los principales acontecimientos académicos que se llevarán a cabo el corriente año.

Esta fecha de inicio se enmarca dentro de la planificación de 190 días de clases efectivos, el mínimo establecido por la normativa educativa nacional que busca garantizar la continuidad pedagógica de todo el sistema.

Se atrasa el inicio de clases 2026: qué provincias regresarán más tarde a las aulas

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El calendario escolar 2026 en la provincia de Buenos Aires cumple una función central no solo para los estudiantes y docentes, sino también para los equipos directivos, las familias y las organizaciones sociales vinculadas a la educación.

Calendario escolar 2026

Con la inauguración del ciclo lectivo prevista para el 2 de marzo, el receso invernal entre el 20 y 31 de julio, y el cierre de actividades el 22 de diciembre, la provincia fija un ritmo académico que busca equilibrar exigencia educativa y descansos estructurados, cierres de año y etapas de evaluación.

Con el fin de la temporada estival cada vez más cerca, la comunidad educativa bonaerense se prepara para un nuevo ciclo lectivo que ya tiene un cronograma definido con anticipación para organizar tanto la vida escolar como la familiar y profesional de miles de argentinos.

Más de 700 mil alumnos no tendrán el mínimo de horas de clase requerido durante el 2026

La 4 fechas claves del calendario escolar 2026 en la provincia de Buenos Aires

- Inicio del dictado de clases (Jardín, Primaria y Secundaria): Lunes 2 de marzo.

- Receso de invierno: Del 20 al 31 de julio.

- Jornadas de organización pedagógica: (una en agosto, otra en diciembre y una a definir por los equipos distritales e institucionales)

- Fin del ciclo lectivo: Martes 22 de diciembre.

Jornadas institucionales y organización pedagógica

Más allá de las fechas de clases y vacaciones, el calendario escolar 2026 incluye la realización de cinco jornadas institucionales regionalizadas a lo largo del año, dos en febrero, una en agosto, otra en diciembre y una a definir por los equipos distritales con foco en la planificación docente, la formación profesional y la coordinación pedagógica.

Calendaro escolar 2026

Vuelta a clases y autismo: claves para planificar un inicio más organizado

Estas jornadas son espacios de trabajo colectivo para fortalecer la enseñanza, promover la actualización pedagógica y articular estrategias que respondan a las necesidades de cada comunidad educativa.

PM / EM