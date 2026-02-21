Santiago del Estero: asesinó a su novia de 22 años y luego se atrincheró junto al cadáver

Este viernes 21 de febrero, un hombre llamado Diego Salto, de 23 años, asesinó de tres disparos a su novia, Thania Santillán, de 22. Todo ocurrió en la localidad de Las Tinajas, Santiago del Estero. Tras cometer el crimen, el joven se atrincheró durante varias horas con el cadáver de la mujer dentro de la casa, hasta que, tras una extensa negociación con las autoridades, finalmente se entregó.

Vecinos que habían observado a Salto en las inmediaciones del lugar, con un arma en la mano, avisaron a la policía, pero cuando los agentes arribaron, el hombre entró a la vivienda, donde mató a su pareja y luego se negó a salir, amenazando con suicidarse. Esto obligó a las autoridades a cerrar la zona, con la participación del grupo especial USAR y la Guardia de Infantería.

"Una historia de violencia y control": condenaron al novio de María Clara Urdangaray, la argentina asesinada en Kosovo en 2023

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La fiscal Lucía González Farías se hizo presente en el lugar de los hechos y pidió la autopsia de la víctima, también el peritaje balístico en el arma que usó Salto, quien se encuentra acusado de femicidio. Mientras tanto, las amigas de Santillán expresaron su dolor en las redes sociales. Por ejemplo, uno de los posteos decía: “Que m… todo, que asco todo. Una compañera, una amiga inmensa, tu luz es y será inmensa. Que alegría haber compartido esta vida”, decía uno de los posteos.

Sus familiares y vecinos recordaron a Thania como una joven alegre y solidaria, y exigieron justicia.

Condena para otro femicida de Santiago del Estero

Hoy, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a prisión perpetua contra el hombre que asesinó de una puñalada a su expareja. Dante Sequeira fue condenado por el homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género contra Lucía Norberta Coronel, de 43 años, madre de sus hijos.

Se agrava la causa contra Pablo Laurta, acusado de triple homicidio: sumó una imputación por abuso sexual infantil

El crimen ocurrió en agosto de 2014, en la localidad de La Bajadita (Santiago del Estero). Sequeira y Coronel estaban separados desde hacía años, pero se reencontraron en el velorio de un vecino y dialogaron. El hombre se retiró del lugar, pero más tarde, regresó y apuñaló a su expareja en el tórax, cerca del corazón, matándola. Tras el asesinato se dio a la fuga, pero fue detenido pocas horas después.