Confirmaron que los restos encontrados en Entre Ríos son del remisero que contrató el doble femicida Pablo Laurta

Las autoridades de Entre Ríos anunciaron que el brazo y el cráneo hallados en la Ruta 15, a la altura de Rosario del Tala, son de Martín Sebastián Palacio, el remisero de quien no se sabía nada desde el 7 de octubre, cuando fue contratado por Pablo Laurta, el doble femicida de Luna Giardina y Mariel Zamudio. Estos restos fueron encontrados el jueves 30 del mes pasado, cuando una llamada anónima les permitió a los agentes que investigaban el caso ir a una dirección determinada, a un kilómetro y medio del camino a Gobernador Echague.

Caso Pablo Laura: revelaron cómo habría matado al remisero Martín Palacio antes del doble femicidio

Según Infobae, luego de varias semanas realizando análisis, los expertos finalmente pudieron determinar que los restos hallados pertenecen a Palacio. Fuentes del caso confirmaron que el médico forense hizo un estudio de ADN y un estudio dentario cuyo resultado fue positivo.

Martín Sebastián Palacio

Cómo fue el doble femicidio y el asesinato cometidos por Pablo Laurta

El pasado 14 de octubre, el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, dio una conferencia de prensa junto al jefe de Policía Claudio González. Los funcionarios hablaron sobre todo lo que hizo Laurta. Según las autoridades, “a las 20.00, contrató un remís, cuyo chofer era Palacio. El viaje inicial era hacia Santa Fe, según nos contó la hermana, motivo por el cual nos contactamos con dichas autoridades. Aun así, ese mismo día aparece el vehículo Toyota Corolla quemado en Córdoba, lo que nos llamó la atención, por eso cambiamos la ruta de investigación hacia dicha provincia”.

Y agregaron: “Lo concretó es que el sábado, mientras seguíamos buscando a Palacio, se toma conocimiento que Laurta asesinó a dos mujeres y se llevó a su hijo”. En la provincia de Córdoba, donde ocurrieron los dos femicidios, se comenzó a investigar el caso y se comprobó que las características físicas del sospechoso eran iguales a las del hombre que había subido al remís de Palacio.

Pablo Laurta fue indagado por el doble femicidio: habló de denuncias previas y no de los hechos por los que se lo acusa

Las autoridades remarcaron: “Ahí obtienen el nombre (de Laurta), se supo que tenía antecedentes y que era expareja de una de las víctimas. Se activó el Alerta Sofía para dar con el niño y se comunicó a todas las autoridades del país lo que ocurría. Nuestra Policía se puso a trabajar y el domingo se logró la detención de Laurta en un hotel y la recuperación del chico”.

Pablo Laurta y Luna Giardina

Durante la conferencia también revelaron el “plan criminal” del detenido para ingresar desde Uruguay, donde nació y vive, a nuestro país, con el objetivo de asesinar a su exmujer y a su exsuegra y llevarse a su hijo: “Laurta alquiló en Salto una casilla y ahí estuvo practicando kayak para cruzar a la Argentina. No lo hizo por un puesto controlado, si no que atravesó el río Uruguay”.

Sobre los últimos movimientos del remisero, indicaron que durante la madrugada del miércoles, Laurta cargó combustible en la ciudad de San Salvador y Palacio ya no estaba con él. Según las autoridades, “estamos hablando de dos femicidios y un homicidio. A Palacio, Laurta no lo habría matado por una discusión, fue todo premeditado, para que no diga nada”.

