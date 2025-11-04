La Justicia de Córdoba dictó la prisión preventiva para Pablo Laurta

La Justicia de Córdoba dictó este lunes la prisión preventiva para Pablo Laurta, acusado de haber cometido un doble femicidio contra su expareja y la madre de ella, para luego escapar su hijo de cinco años. La medida la tomó la Fiscalía de Instrucción de Violencia de Género y Familiar de Segundo Turno de esa provincia.

Laurta es el presunto autor de los delitos de “homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género” en el caso de su expareja Luna Giardina, y “homicidio agravado por alevosía y violencia de género” contra Mariel Zamudio.

Laurta se encuentra detenido en el penal de Cruz del Eje por este caso, al tiempo que se le habían impuesto 120 días de prisión preventiva por el crimen del remisero Matías Sebastián Palacios en la ciudad entrerriana de Concordia.

Luarta y sus vínculos libertarios: los peligros concretos de los discursos de odio

El hombre había contratado a Palacios para un supuesto viaje a la provincia de Santa Fe, pero en los últimos días se hallaron restos humanos en Colonia Yerua y los investigadores analizaban si pertenecen a la víctima.

En el lugar se concretó el levantamiento de “un cráneo incompleto con restos de pelo, hueso temporal, un maxilar inferior con dentadura completa, dos piezas dentarias, cuatro falanges correspondientes a una mano, huesos incompletos de radio y cubito (falta extremidades de los mismos), restos de mechones de pelo, seis vértebras cervicales, tres fragmentos óseos y una bolsa negra con restos de fluidos cadavéricos”.

Todo lo encontrado fue derivado al Departamento Médico forense de Paraná “para pericia forense y la bolsa en el Gabinete Policía Científica Tala para posterior levantamiento de huellas”, indicaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas.

Pablo Laurta no respondió preguntas en la audiencia indagatoria

Pablo Laurta no respondió preguntas en la audiencia indagatoria en la provincia de Córdoba y solo hizo referencia a sus denuncias anteriores. La defensora oficial, Alfonsina Muñiz, presentó el pedido de que la audiencia sea presencial y, tras la aprobación de la Justicia provincial, la misma se llevó a cabo el 23 de octubre en la Fiscalía de Instrucción de Género y Violencia Familiar.

Dicha Fiscalía está a cargo de Gerardo Reyes, quien informó que el imputado no contestó preguntas en relación a la causa. Sin embargo, mencionaron que “solo hizo referencia a sus denuncias anteriores en Fiscalía de Integridad sexual 1 de turno y el pedido de restitución internacional de su hijo”.

Sin embargo, luego retomó su teoría esbozada en su página Varones Unidos y, ante la prensa, acusó a su expareja y suegra de integrar una red de trata a la que pretendían introducir a su hijo. Por este motivo planteó que asesinó a las mujeres para salvar al menor.

Video: así le agradecían Agustín Laje y Nicolás Márquez a "Varones Unidos", la agrupación de Pablo Laurta, acusado de doble femicidio

El hombre, de nacionalidad uruguaya, fue buscado por las fuerzas policiales de Córdoba y Entre Ríos luego de hallarse el sábado 11 de octubre los cuerpos asesinados a balazos de Luna Giardini, de 26 años, y Mariel Zamudio, de 54.

Luego del femicidio, se habría llevado a su hijo de cinco años y se los encontró en un hotel en Gualeguaychú, donde fue detenido. Laurta pretendía llevarse al nene a Uruguay de manera ilegal, en una barcaza, para eludir el pedido de captura que se había emitido.

