Se produjo un motín y la detención de cinco agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) en la Unidad Carcelaria N.º 24 de Florencio Varela, luego de que un preso, quien estaba detenido por una denuncia de abuso sexual, fuera asesinado durante una presunta golpiza.

Cristian Moyano, cadete de la Policía Bonaerense de 24 años, fue asesinado durante este fin de semana en la Unidad Penitenciara ubicada en Florencio Varela. Un día después, el domingo, un conjunto de internos se agrupó y ejecutó un motín en dos pabellones, durante el cual un guardia fue tomado como rehén.

La situación fue controlada algunas horas después y se abrió una investigación que derivó en la detención de varios agentes del SPB, señalados por su presunta participación en el ataque al recluso, y se confiscaron 15 celulares pertenecientes al personal.

El hombre asesinado se encontraba detenido desde el jueves en el pabellón de mediana seguridad 1 por una denuncia de abuso sexual con acceso carnal en el marco de una fiesta de cumpleaños realizada en el partido de San Isidro, según indicó la agencia Noticias Argentinas.

El sábado por la noche, según indicó Infobae, el detenido pidió ser llevado al área de Sanidad. No obstante, luego de su pedido se habría desatado una fuerte discusión con los agentes penitenciarios. Tras la presunta agresión, fue trasladado hacia el Hospital Mi Pueblo, centro médico al que llegó sin vida por causas que aún están bajo investigación.

Frente al complejo escenario, el fiscal Christian Granados, especializado en delitos carcelarios y titular de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) Nº9 de Florencio Varela, tomó el caso y ordenó la detención de cinco agentes del SPB, imputados por homicidio doblemente agravado, quienes serán indagados este lunes.

Desde el Servicio Penitenciario provincial se comunicaron con las autoridades de la Unidad Penitenciaria y del Complejo Penitenciario Florencio Varela para colaborar con todo lo solicitado por la Justicia. Además, se abrió un sumario administrativo para investigar los hechos.

