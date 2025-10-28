La Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso presentado por el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, contra su procesamiento por “abuso sexual simple” y desobediencia a una orden judicial y, dispuso su libertad provisoria y le prohibió acercarse o mantener contacto con su exsecretaria privada, Melody Jacqueline Rakauskas. A partir de la denuncia, la mujer aseguró que mantuvo tres reuniones laborales en el departamento del funcionario y que, durante una de ellas, en mayo de 2021, él habría hecho insinuaciones sexuales y la habría sometido a tocamientos forzados.

Allí, en el fallo firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, se desestimó el recurso de queja presentado por la defensa al considerar que no se trataba de una sentencia definitiva. Desde esta decisión, la causa se encamina hacia el juicio oral, después de distintos intentos del acusado por anular el expediente.

De acuerdo con el abogado querellante, Marcelo Urra, el caso será llevado adelante por el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 16, aunque aún no se fijó la fecha de inicio del proceso.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En su declaración Rakauskas relató que durante una cena Espinoza le comentó que estaba contracturado y le pidió masajes. Ante su negativa, el intendente insistió, comenzó a desabrocharse la camisa y, según la denunciante, él se quitó el pantalón, la empujó hacia la cama y la tocó por encima de la ropa mientras le decía: “Siempre te tuve ganas, va a estar todo bien”.

Ante su negativa, respondió: “No tengas miedo, dale. Las mujeres de mis amigos tienen bigote”, y según Rakauskas, mientras se desabrochaba la camisa, ella le pidió que se fuera, aunque él insistió. Espinoza se quitó el pantalón y la llevó a la cama, donde comenzó a besarle los pechos y a tocarla por encima de la ropa mientras le decía “quedate tranquila, siempre te tuve ganas, va a estar todo bien”, al tiempo que le pedía que le practicara sexo oral e intentaba desnudarla.

Después de resistirse, la víctima relató que Espinoza finalmente se retiró y le dijo: “Bueno, lista, ya está, se terminó todo, me voy, ya está, no te preocupes. Sos una boluda, no sabés lo que te perdés, pero bueno, allá vos”.

Sebastián Villa fue absuelto quedando "libre de culpa y de cargo" en la causa por abuso sexual

Por medio de un comunicado de la oficina de prensa municipal, el intendente sostuvo, al conocerse la noticia, que se trata de “una denuncia absolutamente falsa” y de “una mentira armada”, y pidió dejar “actuar a la Justicia”, recordando además los dos pedidos de sobreseimiento realizados por la Fiscalía en 2022 y 2023.

Fernando Espinoza sobre La Matanza: "Tenemos que definir el futuro de la Argentina y de Buenos Aires"

Su reelección confirma su continuidad en el cargo a pesar de la denuncia y proceso judicial en curso

El presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM) y jefe del municipio más poblado de la provincia de Buenos Aires emitió su voto de las legislativas nacionales en la Escuela Primaria N.°153 de Villa Luzuriaga. A pesar de la denuncia y el procesamiento judicial en su contra, fue reelecto por el partido Fuerza Patria con más del 53% de los votos en las elecciones de 2023 y afirmó: “Democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere”.

Al participar del acto electoral, Espinoza aseguró: “Estamos muy felices, porque se está realizando una votación totalmente en paz” y agregó: “Hoy es una fiesta de la democracia. En cada una de las boletas que introducimos en las urnas van los sueños de nuestras familias y la Argentina que queremos”. También afirmó: “Cuanta más gente salga a votar, más grande será la presión de toda nuestra ciudadanía. Esta es una elección bisagra en la Argentina”.

Sobre la importancia de su distrito, subrayó: “Todos sabemos la importancia que tiene La Matanza, que es la Quinta Provincia argentina, demográficamente hablando”. Finalmente, resaltó la participación juvenil: “Hay mucha juventud acercándose a votar, con el sueño de un futuro mejor”.

MV/DCQ