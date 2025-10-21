El futbolista colombiano Sebastián Villa, delantero de Independiente Rivadavia de Mendoza, fue sobreseído en la causa por "abuso sexual con acceso carnal" iniciada en 2021 por su expareja Rocío Tamara Doldán. A pocas horas de conocerse la decisión judicial, Villa publicó en su cuenta de Instagram una historia de su actual pareja, Caroline Ospina, con la inspiradora frase motivacional y reflexiva: “Que la vida nos premie así como también nos ha castigado”.

Acorde a lo resuelto, la decisión de la Justicia se basó en que la denunciante decidió desistir de continuar con la acusación y “resignificó” los hechos, al igual que el fiscal de la causa. Destacó además el tribunal que no se encontraron “otros elementos corroborantes, accesorios o periféricos que permitan sostener la acusación”.

Doldán explicó que Villa “entendió que el consentimiento estaba implícito, dado la intensidad de nuestras relaciones sexuales anteriores”, y que pudo reinterpretar los hechos como parte de una relación conflictiva pero con consentimiento. Según el informe psicológico presentado, su decisión de desistir fue voluntaria y sin indicios de presión.

Sebastián Villa celebró su sobreseimiento compartiendo en Instagram una historia de su pareja, Caroline Ospina

El acuerdo entre Villa, Doldán y sus respectivos abogados, Martín Apolo y Roberto Castillo, sorprendió a los tribunales de Lomas de Zamora, ya que durante todo el proceso la víctima había mostrado voluntad de que el caso se resolviera en un juicio oral y público. Además, en audios y chats posteriores al presunto abuso hubo propuestas de cerrar todo mediante compensación económica, pero ella se opuso y denunció penalmente el intento de comprar su silencio.

Si bien en abril del año pasado Doldán había llegado a un acuerdo con Villa a modo de resarcimiento, luego presentó la solicitud en la Justicia para homologarlo y evitar que se realizara el juicio, argumentando que se ventilarían aspectos íntimos. Aunque el debate oral siguió su curso, la denunciante decidió no declarar, y la Justicia advirtió que sin su testimonio, que constituye “la prueba fundamental”, sería mucho más difícil sostener una condena.

Al final, el exdelantero de Boca fue absuelto “libre de culpa y cargo” y la causa quedó “definitivamente cerrada”.

Cómo fue la denuncia contra Sebastián Villa por abuso sexual

Además, un informe psicológico realizado a Doldán indicó que su decisión de desistir de la acusación fue voluntaria y no estuvo influenciada por presiones, miedo o dependencia económica o emocional

La denuncia fue radicada el 13 de mayo de 2022 en la UFI 3 de Esteban Echeverría, por un presunto hecho ocurrido el 21 de junio de 2021 en el country Venado II, en la localidad de Canning, donde residía el exdelantero de Boca Juniors. A partir del relato de la denunciante, todo se produjo luego de un asado al que asistieron otros jugadores del club.

Aducida por Doldán, Villa habría consumido “mucho alcohol” y comenzó a reprocharle supuestas relaciones con otros futbolistas. Después de una discusión, ambos se retiraron del lugar y se dirigieron a la casa del jugador acompañados por un empleado de seguridad, donde, Villa la encerró en una habitación, abusó sexualmente de ella y la intentó sofocar.

Durante el momento en que ambos se encontraban acostados, “el mentado Villa Cano comienza a insultarla a Doldán, tomándola de los cabellos para luego pegarle una cachetada en el rostro”, señaló la fiscal Vanesa González.

Según el expediente, Villa dejó a la víctima “en un estado de indefensión, impidiendo que se retire del lugar tal como ella deseaba”. Mientras la causa avanzaba, en 2023 Villa fue condenado a dos años por violencia de género por agredir a otra expareja, Daniela Cortes, en un caso que también incluyó un acuerdo económico como resarcimiento.

