Intentó suicidarse la periodista tucumana que denunció por violación a los exjugadores de Vélez

Trató de quitarse la vida, saltando desde una terraza, la periodista tucumana que denunció por supuesto abuso sexual a los exjugadores de Vélez José Florentín, Abiel Osorio, Sebastián Sosa y Braian Cufré. Un empleado de mantenimiento logró intervenir a tiempo.

El periodista Pablo Carrozza detalló que, durante la mañana de este martes 30 de septiembre, la joven intentó suicidarse en una zona céntrica de la provincia de Tucumán arrojándose al vacío.

La mujer que cubría la campaña de Atlético Tucumán está bajo tratamiento psicológico y fue denunciada por Florentín días atrás por falso testimonio. Además, el jugador asegura que Carlos Cisneros, diputado nacional por el frente Fuerza Patria junto a los abogados Franco Venditti y Patricia Neme armaron un plan para mantener viva la causa contra él y sus excompañeros.

Los letrados que defienden a la joven tucumana respondieron diciendo que se trata de una “denuncia espejo”, cuyo objetivo es hacer ruido mediático para no discutir la supuesta violación en manada que sufrió la periodista.

La causa, iniciada en marzo del año pasado, se encuentra a cargo de la fiscal Adriana Reinoso Cuello y cuenta con el testimonio de la víctima y las pruebas halladas en los chats de WhatsApp de los acusados, pero todavía no fue elevada a juicio, por ese motivo, los cuatro sospechosos están en libertad y siguen jugando.

“Florentín, Osorio y Cufré me violaron”, declaró la periodista

El 2 de marzo de 2024, después del partido entre Atlético Tucumán y Vélez en la Copa de la Liga, la joven de 25 años denunció que sufrió abuso sexual. Según la periodista, todo comenzó cuando conoció a Sosa, en el estadio Monumental José Fierro. Ahí, el arquero la miró y, horas después, a través de su cuenta de Instagram, le escribió: “Sos vos, te encontré”. Tras intercambiar varios mensajes, el jugador la invitó a tomar algo al hotel y ella aceptó.

La joven le contó al canal TN que subió hasta el cuarto piso y entró a la habitación 407, donde primero se vio con Sosa, pero luego se sumaron Osorio, Cufré y Florentín. En ese momento, empezaron a tomar cerveza y otras bebidas alcohólicas. De acuerdo al testimonio de la víctima, le habrían puesto algo en su vaso que la dejó sin voluntad y completamente indefensa.

“Durante días volví una y otra vez a esa escena y después de un tiempo recordé que solo habíamos tomado alcohol Sosa y yo. Cuando me di cuenta de que algo pasaba, de que el piso se movía, quise pedirle ayuda a Sosa, pero ya estaba desplomado sobre la cama”, recordó la joven.

A continuación, la periodista reveló el abuso que sufrió: “Cufré me tomó de los pelos y me obligó a practicarle sexo oral mientras Florentín me violaba por detrás. Después de que me violaran, Florentín y Cufré se vistieron y se fueron a jugar al casino. Quedé tirada en la cama sin entender bien qué estaba pasando. Comencé a sangrar. Como pude me arrastré al baño para limpiarme. Regresé y me volví a tirar porque seguía mareada y no encontraba mi ropa. Allí advertí que Sosa seguía o parecía estar dormido y Osorio jugaba a la Play como si nada hubiera pasado”.

La joven agregó: “Empiezo a reprocharle lo que me habían hecho sus amigos y cómo no intercedió para evitar que me violaran. De repente, cuando pensé que lo peor ya había pasado, Osorio saltó de una cama a la otra y comenzó a violarme él también”. Finalmente, la periodista consiguió escapar y su salida quedó grabada por las cámaras de seguridad del hotel.

Si vos o algún familiar o allegado tuyo atraviesa una crisis emocional de cualquier tipo, siente que nada tiene sentido o se encuentra atrapado en una situación a la que no le encuentra salida, podés contactarte con la línea de ayuda 135 o 011 5275-1135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) y desde todo el país al 0800 345 1435. El llamado es personal, confidencial y anónimo. Si se trata de un suicidio en curso o de peligro inminente, no dudes en llamar al 911.

