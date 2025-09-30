Deportivo Riestra vive el momento más importante de su historia. Es líder de la Zona B del Torneo Clausura con 22 puntos y dio el golpe más resonante del campeonato al vencer 2-1 a River en el Monumental. Pero, lo que hoy lo convierte en la gran sensación del fútbol argentino no es solo su lugar en la tabla, sino todo su recorrido hasta llegar a la máxima categoría.

En Cueste lo Cueste se hizo un repaso por los momentos más destacados de la historia del Malevo, su ascenso meteórico a Primera, el rol clave de Víctor Stinfale, su vínculo con Diego Armando Maradona y las polémicas que siempre dieron que hablar.

La historia de Deportivo Riestra, por Cueste lo que cueste

Deportivo Riestra, el club de 805 socios que hoy lidera el fútbol argentino

