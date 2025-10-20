Expulsan a dos policías chaqueños por abusar sexualmente de una mujer que había pedido ayuda

El Gobierno del Chaco dispuso la destitución con calificación de cesantía de dos efectivos policiales tras comprobarse su participación en un aberrante caso de abuso sexual cometido contra una mujer que había solicitado auxilio en el marco de una denuncia por violencia de género.

La medida fue formalizada mediante un decreto provincial firmado por el gobernador, luego de que las investigaciones judiciales y administrativas confirmaran los hechos ocurridos el 27 de agosto de 2022 en Presidencia Roque Sáenz Peña. Los agentes, identificados con las iniciales H.O.C. y E.J.G., prestaban servicio en la Comisaría Sexta de esa ciudad.

Una víctima que buscaba protección

Según consta en el expediente, la mujer se presentó en Gendarmería Nacional para denunciar una agresión de su expareja. Desde allí, fue trasladada por un móvil policial para radicar la denuncia y recibir atención médica. Sin embargo, los agentes, que tenían la orden de llevarla de regreso a su domicilio, se desviaron del trayecto oficial y la condujeron hasta una zona descampada detrás del mismo edificio de Gendarmería, donde la violaron en forma alternada, bajo amenazas con un arma de fuego.

La víctima alcanzó a enviar un audio de auxilio antes de que uno de los policías le quitara el teléfono. Luego de los abusos, fue abandonada frente a su casa. Según su declaración, uno de los agresores le dijo antes de irse: “Tenés que cuidarte, sos linda por fuera y por dentro”.

Pruebas concluyentes y sanción ejemplar

Las pericias incorporadas a la causa confirmaron los hechos. El rastreo satelital del móvil PT-454 demostró que los policías se apartaron de la ruta asignada, mientras que las muestras de ADN halladas coincidieron con los perfiles genéticos de ambos agresores y de la víctima.

El 30 de agosto de 2022, la Fiscalía de Investigación Penal N° 4 de Sáenz Peña ordenó la detención de los dos acusados, imputándolos por abuso sexual con acceso carnal agravado por la condición de funcionarios policiales, delito contemplado en el artículo 119 del Código Penal.

Durante el sumario interno, los efectivos se negaron a declarar, y finalmente fueron separados de la fuerza por faltas gravísimas contra el honor policial, conforme al Reglamento del Régimen Disciplinario.

Rechazo institucional

El decreto provincial que oficializa la expulsión sostiene que los funcionarios policiales “tienen un deber especial de protección hacia los ciudadanos” y que las acciones cometidas “representan una afrenta a la dignidad humana y un profundo daño a la imagen institucional de la Policía del Chaco”.

Tanto la Asesoría Jurídica del Ministerio de Seguridad, como la Asesoría General de Gobierno y la Dirección de Asuntos Legales de la Policía coincidieron en la necesidad de aplicar la sanción más severa prevista. La causa penal fue elevada a juicio, donde los dos exagentes deberán responder ante la Justicia.