El camarógrafo agredido por Aldo Leiva relató el ataque: “Me tiraron el teléfono al piso y me golpearon”

El camarógrafo Gerardo Galarza, del canal Somos Uno, relató cómo fue agredido por el diputado Aldo Leiva y dos hombres identificados como Aarón Matías y Adolfo Treppo, mientras cubría la entrega de patrulleros para la División 911. “Fuimos a cubrir la actividad y, mientras preparaba el móvil, vi que Leiva tiraba un gazebo de militantes libertarios. Saqué el teléfono para grabar y ahí empezó todo”, contó el trabajador de prensa.

Según Galarza, la tensión escaló cuando el legislador chaqueño se acercó al grupo con el que había tenido una discusión previa. “Los chicos ya se estaban yendo, pero él los siguió, les gritaba cosas”, relató. Fue en ese momento cuando el camarógrafo comenzó a registrar los hechos con su celular. “Un hombre mayor me lo arrebató. Le pedí que me lo devuelva y ahí Leiva se me plantó de frente, me empujó, me tiraron el teléfono al piso y él lo pisó dos veces. Cuando intenté levantarlo, me pegó con el mismo teléfono. Tengo el golpe en la frente”, detalló.

El profesional aseguró que el médico policial constató las lesiones y que los videos difundidos “no están editados”, en respuesta a las declaraciones de Leiva, quien había afirmado que las imágenes eran manipuladas. “Decir que eso es inteligencia artificial es ridículo. Está todo grabado por diferentes personas”, sostuvo en declaraciones a Radio Libertad.

Denuncia y custodia policial

Tras la agresión, Galarza fue escoltado por agentes de la Policía hasta la División 911, ya que el diputado habría continuado siguiéndolo incluso dentro de la dependencia. “Tuve que salir por el fondo porque seguía exaltado, fuera de sí”, explicó.

El fiscal interviniente ordenó peritar el celular dañado y los videos aportados por el equipo periodístico, además de notificar a los dos hombres identificados como partícipes del ataque por los delitos de daños y lesiones.

“No soy policía, soy camarógrafo”

El trabajador aclaró además una versión difundida por el propio Leiva: “Dijo que yo era policía en actividad, lo cual es falso. Me retiré en 2016. Desde entonces me dedico exclusivamente al periodismo y ese día solo estaba cumpliendo mi tarea”.

Galarza agradeció el acompañamiento de colegas y autoridades: “Desde el canal me contuvieron todo el tiempo y también me llamaron desde la Secretaría de Asuntos Estratégicos del Gobierno provincial. Es importante que se sepa la verdad, porque esto no puede naturalizarse”.