Corrientes: Carlos Pellegrini fue elegida por ONU Turismo como uno de los Mejores Pueblos Rurales del Mundo

El máximo organismo internacional que representa al sector turístico, ONU Turismo, reconoció a dos localidades argentinas en la edición 2025 del programa Best Tourism Villages: Colonia Carlos Pellegrini (Corrientes) y Maimará (Jujuy). Ambas fueron seleccionadas entre 270 candidatos de 65 países.

El reconocimiento se oficializó este viernes 17 de octubre en una ceremonia realizada en la ciudad de Huzhou, provincia de Zhejiang, China. El evento contó con la presencia de la ministra de Turismo de Corrientes, Alejandra Eliciri, la intendente de Maimará, Susana Prieto, y el embajador argentino en China, Marcelo Gabriel Suárez Salvia.

Valdés celebró desde X: un logro del turismo sustentable

El gobernador Gustavo Valdés celebró el logro internacional para Corrientes a través de su cuenta de X (antes Twitter). El mandatario provincial destacó la visión detrás del desarrollo turístico de la zona del Iberá.

“Desde el corazón del Iberá, este reconocimiento refleja el compromiso con un modelo de turismo sustentable, que protege la naturaleza, las tradiciones locales y la vida en comunidad, creando oportunidades para los pellegrinenses y preservando el patrimonio natural y cultural de Corrientes”, expresó Valdés.

Este galardón internacional posiciona a Carlos Pellegrini como un destino de referencia mundial por su equilibrio entre desarrollo turístico, conservación ambiental y fortalecimiento cultural. La distinción subraya los esfuerzos del Gobierno de Corrientes por consolidar a los Esteros del Iberá como un modelo de turismo responsable.