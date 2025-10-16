Escándalo en Chaco: el diputado Aldo Leiva tiró una carpa de La Libertad Avanza y agredió a un camarógrafo

El diputado nacional Aldo Leiva proa un violento incidente ocurrido este jueves en General San Martín, donde fue acusado de haber agredido a militantes de distintos espacios políticos y a un trabajador de prensa durante un operativo de seguridad por la visita del gobernador Leandro Zdero.

De acuerdo con el informe policial, el hecho se produjo alrededor de las 10:25, cuando Leiva llegó a la esquina de Maipú y Urquiza a bordo de un Toyota Camry. Según el parte, el diputado, referente del espacio Fuerza Patria, comenzó a gritar e insultar a militantes de la UCR, pateó mesas y tiró un gazebo de campaña, enojado porque, según él, habían movido una carpa de su partido político.

El documento detalla que, luego de esa primera confrontación, Leiva regresó acompañado por el diputado provincial Hugo Guillón, funcionarios municipales y un grupo de adherentes, entre ellos Carina Cristaldo, secretaria de Gobierno local, y militantes del pueblo originario liderados por Mario Benítez. En ese momento, el grupo se dirigió hasta un puesto de La Libertad Avanza, donde —siempre según el parte oficial— rompieron una estructura de campaña y atacaron un vehículo oficial del programa Ñachec.

Durante ese episodio, el camarógrafo Gerardo Galarza, del canal Somos Uno, fue agredido cuando intentaba filmar lo ocurrido. La denuncia indica que Leiva y otros dos hombres intentaron arrebatarle el celular, lo que provocó la rotura del equipo y un golpe en la cabeza del trabajador de prensa. El médico policial diagnosticó hematoma frontal provocado por un elemento duro y contundente.

Un efectivo policial también resultó lesionado mientras intentaba proteger a Galarza. Se trata del sargento primero Juan Marcelo Gómez, quien sufrió un hematoma en el párpado derecho y presentó una lesión con una recuperación estimada de 15 días.

Horas después, los propios Leiva y Guillón ingresaron a la sede de la División 911, donde, según el parte, gritaron y exigieron la presencia del camarógrafo para “darle explicaciones”, aunque finalmente se retiraron sin mayores incidentes.

La Fiscalía a cargo de Andrea Lagellotti ordenó realizar peritajes sobre los videos y el teléfono dañado, así como notificar la situación legal de los involucrados Aarón Matías y Adolfo Treppo, identificados como acompañantes del diputado.

Por su parte, Galarza presentó una denuncia formal contra Leiva y los mencionados colaboradores, mientras que otro ciudadano, Víctor Escobio, declaró haber sido golpeado y amenazado por el legislador momentos antes del ataque al equipo de prensa.

El caso quedó caratulado como “supuesto daño y lesiones”, y se encuentra bajo investigación del Ministerio Público Fiscal de General San Martín.